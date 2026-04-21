Katil İsrail'den ibadethane katliamı! Lübnan’da kutsal mekanlar yerle bir edildi
Katil İsrail'in Lübnan topraklarında yürüttüğü kanlı harekatta, ABD’deki müzakerelerin ardından 10 günlük bir ateşkes uzlaşmasına varıldı. Haftalardır ateş hattında yaşam mücadelesi veren Lübnan halkı nefes almaya çalışırken, işgal ordusunun "insansızlaştırma" politikası kapsamında sivil yerleşim alanlarını ve kutsal mekanları nasıl enkaza çevirdiği bir kez daha deşifre oldu. A Haber ekibi, saldırıların en yoğun yaşandığı Nebatiye bölgesine girerek İsrail'in "dini değerlere saygılıyız" yalanını yerle bir eden cami enkazını ve yaşanan dehşeti yerinde görüntüledi.
Lübnan'ın güneyinde devam eden savaşta diplomasi trafiği sonuç verdi ve taraflar 10 günlük ateşkes üzerinde mutabık kaldı.
Ancak bu süreçte ortaya çıkan tablo, işgalci İsrail'in kirli ajandasını bir kez daha gözler önüne serdi. Sivil yerleşim birimlerini ağır bombardımanlarla yaşanılamaz hale getiren işgal ordusu, Lübnan halkını kendi topraklarından koparmayı hedefleyen bir strateji izledi.
Harabeye dönen köylerde insani krizin boyutları her geçen gün derinleşirken, bölgedeki enkaz yığınları İsrail'in savaş suçlarını kanıtlar nitelikte.
A HABER EKİBİ ATEŞ HATTINDA: İBADETHANELER YERLE BİR
Saldırıların merkez üssü Nebatiye'ye bağlı Kfar Sir bölgesine giren A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, kameraman Özlem Kul ile birlikte İsrail'in bıraktığı yıkımı anbean aktardı.
Bölgedeki atmosferi ve kutsal mekana yapılan saldırıyı değerlendiren Ahmet Nazif Vural, "Lübnan'ın güneyinde Nebatiye'ye bağlı Kfar Sir bölgesindeyiz ve bu bölgede şahit olunanlar, savaş boyunca yaşananlar oldukça etkileyici ve arkasında çok ciddi yaralar bırakmış halde. İsrail sürekli aslında yapmış olduğu açıklamalarda 'Biz dini değerlere saygılıyız' açıklaması yapsa da işte hemen arkamda o açıklamayı yerle bir edebilecek, yerle bir olmuş bir cami var" ifadelerini kullandı.
BİR CAMİDEN DAHA FAZLASI: TOPLUMUN KALBİNE SALDIRI
Vurulan caminin sadece bir ibadethane olmadığını, aynı zamanda bölge halkının dayanışma noktası olduğunu belirten Vural, "İşte görmüş olduğunuz cami yine bu bölge halkı tarafından kullanılan, sadece ibadet için değil aynı zamanda toplanma için ve burada arkadaşlıkların, dostlukların pekiştirilebilmesi için kullanılan bir alan" sözleriyle saldırının toplumsal hafızayı da hedef aldığını vurguladı.
Sınıra yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen hedef alınan bu kutsal mekanda, savaş ve cihat üzerine hutbelerin verildiği kürsünün de saldırılarda nasibini aldığı görüldü. Ahmet Nazif Vural, "İşte görmüş olduğunuz gibi burada hemen karşıda bir kürsü var. İşte o kürsüden aslında burada İslamiyetle alakalı, savaşla alakalı, cihatla alakalı sürekli burada çeşitli hutbeler, vaazlar veriliyor ve devamında da yine ibadetler bu noktada yapılıyor" şeklinde konuştu.