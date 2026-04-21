Katil İsrail'den ibadethane katliamı! Lübnan’da kutsal mekanlar yerle bir edildi

İsrail'in "Sarı Hat" adıyla oluşturmak istediği askeri koridorun aslında bir işgal hazırlığı olduğunu vurgulayan Vural, " İsrail hatırlayacaksınız 'Sarı Hat' adıyla bir alan oluşturmuş ve bu alanı Lübnan'ın güneyinde korumakla ve askerlerini bu noktaya yığacağını belirtmişti. Bu da oldukça önemli çünkü Lübnan'ın güneyinde oluşturulacak bu sarı hatla birlikte aslında İsrail hala saldırılarını kendilerine göre legal bir yolla devam ettireceğini belirtiyor" sözleriyle aktardı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr-Ekran görüntüsü)

ATEŞKES İHLALLERİ VE WASHINGTON'DA KRİTİK GÜN

Ateşkesin başlamasına rağmen İsrail'in sahada kuralları tanımadığını ve birçok noktada ihlaller gerçekleştirdiğini bildiren Ahmet Nazif Vural, "İsrail ateşkes süresi boyunca çok defa farklı noktaları hedef aldı. Gözler artık Perşembe gününe çevrildi. Perşembe günü de o ateşkesle alakalı Washington DC'de ikinci bir toplantı, bir müzakere toplantısı gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Nebatiye bölgesindeki yıkımın boyutlarını tüm çıplaklığıyla ekrana taşıyan A Haber ekibi, bölgedeki toprak alma hevesinin sahaya yansımasının ne kadar ağır olduğunu cami avlusundaki enkazı göstererek bir kez daha kanıtladı.