Üsküdar'da İETT otobüsü yayaya çarptı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA | AA
Üsküdar'da seyir halinde ilerleyen İETT otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada metrelerce sürüklenen kişi ağır yaralandı. Yaya ambulansla hastaneye kaldırılırken tedavi altına alındı.
Üsküdar Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri cadde üzerinde önlem aldı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yeşil ışıkta geçen İETT otobüsünün, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması yer alıyor.