Hürmüz Boğazı sonrası: Piyasalar altın yükseldi, petrol geriledi, borsa zirvede

Altın piyasasında son dönemde görülen hareketlilik yatırımcıların odağına yerleşti. Ekonomist Üzeyir Doğan A Haber canlı yayınında, altının son yıllardaki yükselişinin arka planına dikkat çekerek, "Altın aslında savaştan önce yaklaşık 1-1,5 yıllık dönemde, Trump'ın ekonomik politikalarının doları zayıflatacağı beklentisiyle çok hızlı bir yükseliş yapmıştı" ifadelerini kullandı.

Piyasadaki mevcut durumu değerlendiren Doğan, "Şu anda savaşın bitmesiyle yaşanan yükselişlerde doların yeniden değer kaybetmesi etkili oluyor; ancak yıl içinde altında çok daha düşük seviyelerin görülebileceği kanaatindeyim ve bu noktada mesafeli kalmakta fayda olduğunu düşünüyorum" sözleriyle aktardı.

PETROLDE YENİ DENGE ARAYIŞI

Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla birlikte aşağı yönlü baskı altına girerken, uzun vadeli görünümde belirsizlik devam ediyor. Üzeyir Doğan, bölgedeki gelişmelerin tek başına yeterli olmayacağını vurgulayarak, "Hürmüz Boğazı'nın açılması ve bölgedeki savaşın bitmesi, petrol fiyatlarını eski seviyelerine kolay kolay getiremeyecek; çünkü bölgedeki kaynaklara ve üretim tesislerine verilen zararların telafi edilmesi uzun zaman alacaktır" ifadelerini kullandı.