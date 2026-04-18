Hürmüz Boğazı sonrası: Piyasalar altın yükseldi, petrol geriledi, borsa zirvede
Küresel piyasalarda dengeleri değiştiren gelişmeler yaşanıyor. Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve ABD ile İran arasında yumuşayan ilişkiler, emtia ve hisse senedi piyasalarında sert fiyat hareketlerine neden oldu. Altın ve gümüşte yükseliş görülürken, petrol fiyatlarında geri çekilme dikkat çekti. Borsa İstanbul ise güçlü performansıyla öne çıkarak tarihi zirvelerini yeniledi.
Altın piyasasında son dönemde görülen hareketlilik yatırımcıların odağına yerleşti. Ekonomist Üzeyir Doğan A Haber canlı yayınında, altının son yıllardaki yükselişinin arka planına dikkat çekerek, "Altın aslında savaştan önce yaklaşık 1-1,5 yıllık dönemde, Trump'ın ekonomik politikalarının doları zayıflatacağı beklentisiyle çok hızlı bir yükseliş yapmıştı" ifadelerini kullandı.
Piyasadaki mevcut durumu değerlendiren Doğan, "Şu anda savaşın bitmesiyle yaşanan yükselişlerde doların yeniden değer kaybetmesi etkili oluyor; ancak yıl içinde altında çok daha düşük seviyelerin görülebileceği kanaatindeyim ve bu noktada mesafeli kalmakta fayda olduğunu düşünüyorum" sözleriyle aktardı.
PETROLDE YENİ DENGE ARAYIŞI
Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla birlikte aşağı yönlü baskı altına girerken, uzun vadeli görünümde belirsizlik devam ediyor. Üzeyir Doğan, bölgedeki gelişmelerin tek başına yeterli olmayacağını vurgulayarak, "Hürmüz Boğazı'nın açılması ve bölgedeki savaşın bitmesi, petrol fiyatlarını eski seviyelerine kolay kolay getiremeyecek; çünkü bölgedeki kaynaklara ve üretim tesislerine verilen zararların telafi edilmesi uzun zaman alacaktır" ifadelerini kullandı.
Rusya-Ukrayna hattının belirleyici olacağına dikkat çeken Doğan, "Eğer Rusya-Ukrayna savaşına dair bir anlaşma sağlanır ve yaptırımlar kalkarsa yeniden 60 dolar altı rakamları konuşabiliriz; aksi takdirde yeni dengenin 70-90 dolar arasında oluşacağını göreceğiz" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.
BORSA İSTANBUL'DAN TARİHİ PERFORMANS
Küresel piyasalarda dalgalanma sürerken Borsa İstanbul'un pozitif ayrışması dikkat çekti. Üzeyir Doğan, BIST'in performansını değerlendirirken, "Borsa İstanbul bu savaş sürecinde gerçekten rüştünü ispat etti; dünya borsalarında %8'lik düşüşler görülürken, bizim borsamız çok daha iyi bir tablo sergiledi" ifadelerini kullandı.
Yabancı yatırımcı ilgisinin yeniden artabileceğini belirten Doğan, "BIST 30 şirketlerinin tarihî zirvelerin üzerine çıktığını görüyoruz; yabancı yatırımcının tekrar dönmeye başlamasıyla yeni zirvelerin görülme ihtimali söz konusu ancak içinde bulunduğumuz dönem hâlâ 'al ve unut' piyasası değil" sözleriyle aktardı.
YATIRIMCIYA KRİTİK UYARILAR
Piyasalardaki mevcut ortamın dikkatli strateji gerektirdiğini belirten Üzeyir Doğan, "Mevduatı anlamlı şekilde yendiğinizde kârı realize etmeyi bilmek lazım; ayrıca bir ay sonraki FED Başkanı değişim sürecinin piyasalarda yaratabileceği türbülansı da göz ardı etmemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Hürmüz Boğazı'nın açılması piyasaları neden etkiledi?
- Küresel enerji arzının önemli bir kısmı bu boğazdan geçtiği için açılması petrol fiyatlarını doğrudan etkiler ve risk algısını azaltır.
Altın fiyatları düşecek mi?
- Uzmanlara göre kısa vadede dalgalanma sürebilir ve yıl içinde daha düşük seviyeler görülebilir.
Petrol fiyatlarında yeni denge ne olabilir?
- Rusya-Ukrayna gelişmelerine bağlı olarak 70–90 dolar bandı öne çıkıyor.
Borsa İstanbul yükselişini sürdürebilir mi?
- Yabancı yatırımcı girişine bağlı olarak yükseliş potansiyeli devam etse de temkinli strateji öneriliyor.