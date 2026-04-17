Sosyal medyada "maske" düşüyor! Artık herkes kimliğiyle girecek!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Sosyal medyada "maske" düşüyor! Artık herkes kimliğiyle girecek!

Türkiye, peş peşe gelen okul saldırılarıyla sarsılırken, bu acı hadiseleri fırsat bilen "kaos baronları" ve provokasyon odakları yeniden düğmeye bastı. A Haber’de konuşan uzman isimler, canlı yayında Telegram üzerinden yürütülen kirli operasyonları, kapatılan onlarca grubu ve sosyal medya yasasıyla gelecek olan devrim niteliğindeki "kimlik doğrulama" sistemini tek tek deşifre etti. İşte dijital dünyanın "ateş hattında" yaşanan anlar ve siber sığınakları yerle bir edecek büyük hazırlık…

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, toplumu hedef alan bir "provokasyon ve galeyana getirme girişimi" uyarısını ekranlara taşıdı. Telegram grupları, sosyal medya dezenformasyonu, okul güvenliği tartışmaları ve yeni dijital düzenleme hazırlıkları A Haber'de sıcak temas başlığıyla masaya yatırıldı. Yayında hem güvenlik birimlerinin tespitleri hem de sosyal medya yasasına ilişkin teknik detaylar aktarılırken, dijital platformlar üzerinden yürütüldüğü iddia edilen manipülasyon girişimleri tek tek deşifre edildi.

DEVLET-TOPLUM EL ELE KRİZİ ÇÖZERKEN BİRİLERİ DÜĞMEYE BASTI

Emniyet güçlerinden aldığı çok kritik bilgileri paylaşan A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Emniyet güçleriyle de yapmış olduğumuz görüşmelerde şunu söylüyorlar: 'Şu an bildiğiniz toplumu bir provokasyona, bir galeyana getirme için bazı eller devreye girmiş durumda' diyorlar. Bir de şunu açıkça altını çizelim; 'Okula gitmemiz lazım, okulları terk etmememiz lazım' ifadeleri kullanılıyor" sözleriyle sinsi planı deşifre etti. Devletin ve toplumun sorunu çözmek için omuz omuza verdiği anlarda bazı odakların hemen devreye girdiğini belirten Karataş, "İsmini vermeyeceğim, bazı siyasi durumları belli olan kişiler, devlet bu krizi çözmeye kalksa hemen kalkıp provokasyona yol açacak açıklamalar yapıyorlar. 'Hocaların yanındayız' başlığı altında insanları sokağa dökmeye, okullardan çıkarmaya çalışıyorlar. 'Okula gitmeyin, eylem yapalım' gibi çağrıların hiçbiri iyi niyetli değildir" şeklinde konuştu.

TELEGRAM'DA KAOS GRUPLARINA SİBER DARBE

Özellikle Telegram üzerinden yürütülen dezenformasyon trafiğine dikkat çeken Mehmet Karataş, "Telegram'da dünden beri bir sürü grup kuruluyor. Bu gruplar 'Çocuğumu yarın okula nasıl gönderirim?' diyerek ailelerin endişesini körüklüyor. Ama hiçbir güç devletin üstünde değildir. Bakınız, sosyal medyada ve Telegram'da tam 93 grup kapatıldı. Erişime kapatılan hesaplar ve Telegram grupları tek tek temizleniyor" ifadelerini kullandı. Telegram'daki kimliksizleşme ve sahte hesap problemine de değinen Karataş, "Sizin fotoğrafınızla, kimliksiz bir hat üzerinden hesap açıp her türlü mesajı verebiliyorlar. Telegram temsilcileri Meclis'e gelmeli çünkü şu an denetlenebilir bir sistem yok" dedi.

PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 591 HESAP TESPİT EDİLDİ

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN "AVCI OPERASYONU" İLE TOKAT GİBİ CEVAP

Telegram'ın "asla bulunamazsınız" imajının İstanbul Emniyeti tarafından yerle bir edildiğini hatırlatan Mehmet Karataş, "Kusura bakmasınlar, Telegram'da işlenen hiçbir suç yanlarına kalmıyor. İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bizzat geliştirdiği bir program sayesinde 'Avcı Operasyonu' yapılmıştı. Bu programla Telegram'da silinmiş ve kaldırılmış hesaplara bile ulaşıldı, devasa miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi" sözleriyle siber polislerin kabiliyetini aktardı. Karataş, provokasyonun boyutunu anlatırken, "İnsanların acısı varken 'Yarın Sivas'tan yeni bir haber duyacaksınız' diye mesaj atıyorlar. Toplumu resmen paniğe sevk etmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA KİMLİK İBRAZI DÖNEMİ BAŞLIYOR

Bilişim Uzmanı Ali Keskin, yeni sosyal medya yasasıyla birlikte gelecek olan devrim niteliğindeki düzenlemeleri açıklayarak, "Sosyal medya yasası yürürlüğe girdikten sonra bu platformlar denetlenebilir hale gelecek. Gelen yasayla birlikte artık kimlik uygulama sistemi başlayacak. Bu platformlara üye olan kişiler kimliklerini ibraz etmek zorunda kalacaklar. Devletimiz buna özel bir sistem getiriyor ve siber devriye ekipleri kuruluyor" ifadelerini kullandı. Keskin, platformlara giriş yöntemlerine dair önerisini ise, "E-devlet üzerinden giriş yapabilme sistemi getirilirse hepimiz için %99.9 oranında daha güvenli bir platform olabilir" sözleriyle dile getirdi.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'TEN SIKI DENETİM SİNYALİ

Adalet Bakanı ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Mehmet Karataş, "Sayın Bakan Akın Gürlek ile görüştüğümde şunu söyledi: 'Bizim burayı çok rahat bir şekilde denetleyebileceğimiz ve kesinlikle doğru kişinin giriş yaptığına dair emin olacağımız bir sistem üzerine çalışıyoruz' dedi" ifadelerini kullandı. Bu sistemin detaylarına değinen Karataş, "Banka hesabına girerken nasıl sizin olduğunuzdan emin olunuyorsa, sosyal medyaya da öyle girilecek. Telefonunuza onay kodu gelecek. Kim olduğunuz bilinecek" dedi. TikTok konusundaki sert duruşunu da gizlemeyen Karataş, "TikTok ne zaman kapatılacak dese birileri 'özgürlüğüm' diye şarlatanlık yapıyor. Senin özgürlüğün batsın! Bazı hesapların bir an önce ülkemizden defedilmesi lazım" şeklinde konuştu.

15 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

DİJİTAL DÜNYADAKİ KÜFÜR VE SANSÜR REZALETİ

Toplumsal yozlaşmanın medya ayağına dikkat çeken Bilişim Uzmanı Ali Keskin, "Özellikle TikTok, çocuğundan büyüğüne kadar herkese zarar veren bir platform. Ayrıca insanlar televizyondaki bir dizinin küfürlü ve sansürsüz versiyonunu izlemek için internete yöneliyor, bir diziyi iki kere izliyorlar. Müzik sektörü de aynı; sanat ortadan kalkmış, küfürlerle piyasaya çıkıyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu konuda film ve müzik sektörüne yönelik bir denetleme sistemi getirmesi toplumumuz için çok faydalı olur" ifadelerini kullandı.

FETÖ VE KHK MENSUPLARINA SERT TEPKİ

Yaşanan krizden faydalanmaya çalışan terör örgütü sempatizanlarına yönelik adeta bir muhtıra niteliğinde konuşan Gazeteci Dr. Murat Özer, "Sosyal medyada iki gündür Fethullahçı terör örgütü mensubu olup da KHK ile Milli Eğitim'den kovulmuş olanlar 'Bizi kovdunuz ondan dolayı okullar böyle oldu' diyorlar. Utanmazlığın, arsızlığın yeri yok! Sizler gittiniz bizim 250'den fazla insanımızı katlettiniz, tanklarla üstümüzden geçtiniz" sözleriyle tepki gösterdi. Milli Eğitim'in terör unsurlarından temizlenmesinin büyük bir kazanım olduğunu vurgulayan Özer, "Sizin yetiştirdikleriniz bu ülkenin canına ot tıkadı, o açıdan size ihtiyacımız yok. Çok şükür Milli Eğitim sizden temizlendi. FETÖ, DEAŞ veya PKK; adı öğretmen olsa da terörist teröristtir" diyerek bu sinsi fırsatçılığa kırmızı çizgiyi çekti.

AİLE BAKANI GÖKTAŞ A HABER'DE

