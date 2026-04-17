Sosyal medyada "maske” düşüyor! Artık herkes kimliğiyle girecek!

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, toplumu hedef alan bir "provokasyon ve galeyana getirme girişimi" uyarısını ekranlara taşıdı. Telegram grupları, sosyal medya dezenformasyonu, okul güvenliği tartışmaları ve yeni dijital düzenleme hazırlıkları A Haber'de sıcak temas başlığıyla masaya yatırıldı. Yayında hem güvenlik birimlerinin tespitleri hem de sosyal medya yasasına ilişkin teknik detaylar aktarılırken, dijital platformlar üzerinden yürütüldüğü iddia edilen manipülasyon girişimleri tek tek deşifre edildi.

DEVLET-TOPLUM EL ELE KRİZİ ÇÖZERKEN BİRİLERİ DÜĞMEYE BASTI

Emniyet güçlerinden aldığı çok kritik bilgileri paylaşan A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Emniyet güçleriyle de yapmış olduğumuz görüşmelerde şunu söylüyorlar: 'Şu an bildiğiniz toplumu bir provokasyona, bir galeyana getirme için bazı eller devreye girmiş durumda' diyorlar. Bir de şunu açıkça altını çizelim; 'Okula gitmemiz lazım, okulları terk etmememiz lazım' ifadeleri kullanılıyor" sözleriyle sinsi planı deşifre etti. Devletin ve toplumun sorunu çözmek için omuz omuza verdiği anlarda bazı odakların hemen devreye girdiğini belirten Karataş, "İsmini vermeyeceğim, bazı siyasi durumları belli olan kişiler, devlet bu krizi çözmeye kalksa hemen kalkıp provokasyona yol açacak açıklamalar yapıyorlar. 'Hocaların yanındayız' başlığı altında insanları sokağa dökmeye, okullardan çıkarmaya çalışıyorlar. 'Okula gitmeyin, eylem yapalım' gibi çağrıların hiçbiri iyi niyetli değildir" şeklinde konuştu.