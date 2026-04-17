Sosyal medyada "maske” düşüyor! Artık herkes kimliğiyle girecek!
Türkiye, peş peşe gelen okul saldırılarıyla sarsılırken, bu acı hadiseleri fırsat bilen "kaos baronları" ve provokasyon odakları yeniden düğmeye bastı. A Haber’de konuşan uzman isimler, canlı yayında Telegram üzerinden yürütülen kirli operasyonları, kapatılan onlarca grubu ve sosyal medya yasasıyla gelecek olan devrim niteliğindeki "kimlik doğrulama" sistemini tek tek deşifre etti. İşte dijital dünyanın "ateş hattında" yaşanan anlar ve siber sığınakları yerle bir edecek büyük hazırlık…
A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, toplumu hedef alan bir "provokasyon ve galeyana getirme girişimi" uyarısını ekranlara taşıdı. Telegram grupları, sosyal medya dezenformasyonu, okul güvenliği tartışmaları ve yeni dijital düzenleme hazırlıkları A Haber'de sıcak temas başlığıyla masaya yatırıldı. Yayında hem güvenlik birimlerinin tespitleri hem de sosyal medya yasasına ilişkin teknik detaylar aktarılırken, dijital platformlar üzerinden yürütüldüğü iddia edilen manipülasyon girişimleri tek tek deşifre edildi.
DEVLET-TOPLUM EL ELE KRİZİ ÇÖZERKEN BİRİLERİ DÜĞMEYE BASTI
Emniyet güçlerinden aldığı çok kritik bilgileri paylaşan A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Emniyet güçleriyle de yapmış olduğumuz görüşmelerde şunu söylüyorlar: 'Şu an bildiğiniz toplumu bir provokasyona, bir galeyana getirme için bazı eller devreye girmiş durumda' diyorlar. Bir de şunu açıkça altını çizelim; 'Okula gitmemiz lazım, okulları terk etmememiz lazım' ifadeleri kullanılıyor" sözleriyle sinsi planı deşifre etti. Devletin ve toplumun sorunu çözmek için omuz omuza verdiği anlarda bazı odakların hemen devreye girdiğini belirten Karataş, "İsmini vermeyeceğim, bazı siyasi durumları belli olan kişiler, devlet bu krizi çözmeye kalksa hemen kalkıp provokasyona yol açacak açıklamalar yapıyorlar. 'Hocaların yanındayız' başlığı altında insanları sokağa dökmeye, okullardan çıkarmaya çalışıyorlar. 'Okula gitmeyin, eylem yapalım' gibi çağrıların hiçbiri iyi niyetli değildir" şeklinde konuştu.
TELEGRAM'DA KAOS GRUPLARINA SİBER DARBE
Özellikle Telegram üzerinden yürütülen dezenformasyon trafiğine dikkat çeken Mehmet Karataş, "Telegram'da dünden beri bir sürü grup kuruluyor. Bu gruplar 'Çocuğumu yarın okula nasıl gönderirim?' diyerek ailelerin endişesini körüklüyor. Ama hiçbir güç devletin üstünde değildir. Bakınız, sosyal medyada ve Telegram'da tam 93 grup kapatıldı. Erişime kapatılan hesaplar ve Telegram grupları tek tek temizleniyor" ifadelerini kullandı. Telegram'daki kimliksizleşme ve sahte hesap problemine de değinen Karataş, "Sizin fotoğrafınızla, kimliksiz bir hat üzerinden hesap açıp her türlü mesajı verebiliyorlar. Telegram temsilcileri Meclis'e gelmeli çünkü şu an denetlenebilir bir sistem yok" dedi.
İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN "AVCI OPERASYONU" İLE TOKAT GİBİ CEVAP
Telegram'ın "asla bulunamazsınız" imajının İstanbul Emniyeti tarafından yerle bir edildiğini hatırlatan Mehmet Karataş, "Kusura bakmasınlar, Telegram'da işlenen hiçbir suç yanlarına kalmıyor. İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bizzat geliştirdiği bir program sayesinde 'Avcı Operasyonu' yapılmıştı. Bu programla Telegram'da silinmiş ve kaldırılmış hesaplara bile ulaşıldı, devasa miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi" sözleriyle siber polislerin kabiliyetini aktardı. Karataş, provokasyonun boyutunu anlatırken, "İnsanların acısı varken 'Yarın Sivas'tan yeni bir haber duyacaksınız' diye mesaj atıyorlar. Toplumu resmen paniğe sevk etmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.