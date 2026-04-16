EGM’den dezenformasyonla mücadele hamlesi: 591 sosyal medya hesabı tespit edildi

Tespit edilen söz konusu hesap ve içeriklere ilişkin gerekli işlemler başlatılmış; içerikleri üreten, yayan ve yayılmasına aracılık eden şahılar hakkında adli süreçler gecikmeksizin yürütülmektedir. Bu tür provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli işlemler kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim hadiselere ilişkin toplam 591 sosyal medya hesabı hakkında; kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, olayları çarpıtan, kasıtlı biçimde dezenformasyon üreten ve toplumda kin ve düşmanlık duygularını körüklemeye yönelik paylaşımlar tespit edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen elim hadiseler sonrası sosyal medyada yayılan provokatif ve yanıltıcı içeriklere ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü duyurdu. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde yüzlerce hesap mercek altına alındı.

GAZİANTEP'TE 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltmaya yönelik provokatif paylaşımlar yapan kişi ve hesaplara karşı güvenlik birimlerinin harekete geçtiğini duyurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda 7 sosyal medya hesabı ve bu hesaplarla bağlantılı 7 kişi hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA ANINDA MÜDAHALE

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün ve bugün iki ilimizdeki okullarda yaşanan elim hadiseler hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden yavrularımız ve öğretmenlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı evlatlarımıza acil şifalar diliyor; kederli ailelerine sabır ve başsağlığı temenni ediyorum" dedi.

OKULLARDA GÜVENLİK EN ÜST SEVİYEDE

Bu süreçte farklı okul isimleri kullanılarak toplumda korku ve panik oluşturmayı amaçlayan asılsız paylaşımların dikkatle izlendiğini belirten Vali Çeber, "Kamu düzenini bozmayı hedefleyen bu tür içerikleri yayan kişi ve hesaplar, güvenlik birimlerimiz tarafından anlık olarak tespit edilmekte ve haklarında gerekli adli işlemler ivedilikle başlatılmaktadır. İlimizde şu ana kadar 7 hesap ve bu hesaplara ilişkin 7 şahıs hakkında tespit, adli makamlara çıkarılma ve adli süreçlere başlama işlemleri yapılmıştır. Öğrencilerimizin güvenliği en öncelikli konumuzdur. Bu kapsamda okullarımızda tüm tedbirler en üst seviyede uygulanmakta olup eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Vatandaşlarımız resmi birimlerin açıklamaları dışında hiçbir kaynağın yönlendirmelerine itibar etmemelidir" ifadelerini kullandı.