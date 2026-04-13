Stratejik gücün yeni adı: Su! Başkan Erdoğan’dan dünyaya kritik mesaj

ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim ve Hürmüz Boğazı’nın kapanma ihtimali küresel ölçekte enerji krizini tetiklerken, dünyanın karşı karşıya olduğu bir diğer stratejik tehdit olan su krizi de gündemin üst sıralarına yerleşti. Bölgesel çatışmalara dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte petrol uğruna verilen mücadelelerin gelecekte su kaynakları için yaşanacağını vurgulayarak kritik bir uyarıda bulundu. Erdoğan’ın bu çarpıcı değerlendirmesi, suyun jeopolitik dengelerdeki belirleyici rolünü gözler önüne sererken, küresel riskler A Haber ekranlarında analiz haberinde kapsamlı şekilde ele alındı.

Geçtiğimiz yüzyılda petrol ve karbon yakıtlar üzerinden yürütülen kanlı mücadeleler, yerini çok daha hayati ve geri dönüşü olmayan bir krize bırakıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Önümüzdeki dönem su alanında büyük mücadelelere sahne olacak" uyarısıyla dikkat çektiği bu yeni dönemde, dünya haritası su kaynakları üzerinden yeniden şekilleniyor.

DÜNYADA YENİ TEHLİKE! PETROL YERİNE SU SAVAŞLARI KAPIDA

Küresel kuraklık, kontrolsüz nüfus artışı ve baraj krizleri sıcak temas ihtimalini her geçen gün artırırken; Türkiye, 861 barajı ve 180 milyar metreküplük devasa su depolama kapasitesiyle bu küresel kaosa karşı hazırlıklarını tamamlayarak bölgenin geçilemez kalesi haline geldi. A Haber'de dünyayı etkisi altına alacak yeni tehlike olan su savaşları Özel Dosya farkıyla ele alındı.

PETROLÜN TAHTI SALLANIYOR: SU EN DEĞERLİ MADDE

Geçmişte devletleri karşı karşıya getiren petrol kuyularının yerini artık akarsular ve su havzaları alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan DSİ Tarafından Tamamlanan 563 Tesisin Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmasında dünyanın su çatışmaları ile karşı karşıya kalacağını belirterek "Geçtiğimiz asırda petrol ve karbon yakıtlar için yapılan mücadele, önümüzdeki dönemde su alanında yapılacaktır. Çevremizde yaşanan sıcak çatışmalara baktığımızda bunun işaretlerini şimdiden görebiliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu tarihi tanıklık, suyun artık sadece bir yaşam kaynağı değil, uluslararası diplomasinin ve savaş stratejilerinin en keskin silahı haline geldiğini tescilliyor.

SU GERİLİMİ OLAN BÖLGELER

1- Türkiye, Suriye, Irak
2- Etiyopya, Sudan, Mısır
3- Hindistan, Pakistan
4- İsrail, Ürdün, Filistin
5- Çin, Vietnam, Kamboçya

DÜNYA SUSUZLUK PENÇESİNDE: DEHŞET SENARYOLARI KAPIDA

Gelecekte yaşanacak savaşların merkezinde petrolün değil, içme suyu kaynaklarının olacağı gerçeği "dehşet anlarını" beraberinde getiriyor. Diplomatik krizlerin, ağır ekonomik baskıların ve bölgesel çatışmaların su nedeniyle tırmanacağı öngörülürken; uzmanlar kuraklık, aşırı nüfus artışı, tarımda kontrolsüz su kullanımı ve nehirler üzerindeki baraj gerilimlerinin durumu bir savaşa dönüştürebileceği uyarısında bulunuyor. Su, artık yeni nesil savaşların en stratejik maddesi olarak kabul ediliyor.

NİL'DEN İNDUS'A ATEŞ HATTI: KÜRESEL ÇATIŞMA NOKTALARI

Dünya genelinde su yüzünden çatışma riskinin en yüksek olduğu bölgeler, aynı nehirleri paylaşan ve halihazırda siyasi gerilim yaşayan ülkeler olarak öne çıkıyor. Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında Nil Nehri suları yüzünden yaşanan gerilim, özellikle Etiyopya'nın inşa ettiği Büyük Rönesans Barajı ile "sıcak temas" noktasına ulaştı. Güney Asya'da ise nükleer güçler olan Hindistan ve Pakistan, İndus Nehri üzerindeki hak iddiaları nedeniyle riskli bir ilişki yürütüyor. İsrail, Ürdün ve Filistin arasında Ürdün Nehri suları yıllardır dinmeyen bir tartışma konusuyken; Uzak Doğu'da Çin, Vietnam ve Kamboçya arasında Mekong Nehri üzerindeki kontrol mücadelesi bölgedeki tansiyonu zirveye taşıyor.

TÜRKİYE'NİN DEV BARAJ HAMLESİ: GELECEĞİ YÖNETEN VİZYON

Türkiye, dünya genelinde su krizlerinin konuşulmaya başlandığı bu kritik dönemde, önlemlerini yıllar öncesinden alarak stratejik bir üstünlük sağladı. Yüz milyarlarca liralık yatırımlarla hayata geçirilen devasa tesisler, Türkiye'nin su yönetim ağını güçlendirdi. Türkiye bugün 861 baraj ve dev altyapısıyla sadece su güvenliğini korumakla kalmıyor, geleceğini de planlıyor. Toplam su depolama kapasitesi 180 milyar metreküpü aşmış durumda. Türkiye, su krizini yönetebilen nadir ülkelerden biri olarak bu alandaki gücünü ortaya koyuyor.

STRATEJİK KONUM VE TAM BAĞIMSIZLIK

Türkiye'nin coğrafi avantajları ve binlerce yıllık devlet tecrübesi, su savaşları çağında ülkeyi en güçlü aktörlerden biri haline getiriyor. Uzman isim "Türkiye hiçbir zaman tek bir kaynağa mahkum kalmadı. Dağlık alanlarımız, üç tarafımızın denizlerle çevrili olması ve 40. paralelde yer almamız bize büyük bir avantaj sağlıyor. Orta Doğu'daki ülkeler arasında şu an en güçlü konumda olan biziz" şeklinde konuştu. Suyun petrolden daha değerli hale geleceği bir döneme Türkiye'nin enerji çeşitliliği ve ileri görüşlü politikalarıyla hazırlandığını vurguladı.

DENİZ SUYU ARITMA TESİSLERİ VE BÜYÜK RİSK

Orta Doğu'daki pek çok ülke, su ihtiyaçlarını karşılamak için deniz suyunu arıtma gibi son derece maliyetli ve teknolojik tekniklere mecbur kalmış durumda. Ancak bu tesislerin savaş anında ilk hedef olması, milyarlarca dolarlık yatırımın bir anda işlevsiz kalması ve milyonlarca insanın susuzlukla karşı karşıya kalması anlamına geliyor. Bu durum, suyun stratejik bir hedef olarak ne kadar kırılgan ama bir o kadar da hayati olduğunu sıcak temas noktalarındaki ülkeler için bir kez daha kanıtlıyor.

YEŞİL VATAN VE SUYUN SİGORTASI: ORMANLAR

Türkiye'nin su güvenliği politikasının en önemli ayaklarından biri de orman varlığı olarak görülüyor. Uzman isim "Su demek tarım, gıda, enerji ve sanayi demektir. Suyun sigortası ise ormanlardır. Ormanlar yok olursa su azalır ve kuraklık artar" ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde, orman varlığını artırarak ve su kaynaklarını yöneterek sadece bugünü değil, suyun savaş sebebi sayılacağı gelecek yüzyılı da güvence altına alıyor.

