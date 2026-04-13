Stratejik gücün yeni adı: Su! Başkan Erdoğan’dan dünyaya kritik mesaj
ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim ve Hürmüz Boğazı’nın kapanma ihtimali küresel ölçekte enerji krizini tetiklerken, dünyanın karşı karşıya olduğu bir diğer stratejik tehdit olan su krizi de gündemin üst sıralarına yerleşti. Bölgesel çatışmalara dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte petrol uğruna verilen mücadelelerin gelecekte su kaynakları için yaşanacağını vurgulayarak kritik bir uyarıda bulundu. Erdoğan’ın bu çarpıcı değerlendirmesi, suyun jeopolitik dengelerdeki belirleyici rolünü gözler önüne sererken, küresel riskler A Haber ekranlarında analiz haberinde kapsamlı şekilde ele alındı.
Geçtiğimiz yüzyılda petrol ve karbon yakıtlar üzerinden yürütülen kanlı mücadeleler, yerini çok daha hayati ve geri dönüşü olmayan bir krize bırakıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Önümüzdeki dönem su alanında büyük mücadelelere sahne olacak" uyarısıyla dikkat çektiği bu yeni dönemde, dünya haritası su kaynakları üzerinden yeniden şekilleniyor.
Küresel kuraklık, kontrolsüz nüfus artışı ve baraj krizleri sıcak temas ihtimalini her geçen gün artırırken; Türkiye, 861 barajı ve 180 milyar metreküplük devasa su depolama kapasitesiyle bu küresel kaosa karşı hazırlıklarını tamamlayarak bölgenin geçilemez kalesi haline geldi. A Haber'de dünyayı etkisi altına alacak yeni tehlike olan su savaşları Özel Dosya farkıyla ele alındı.
PETROLÜN TAHTI SALLANIYOR: SU EN DEĞERLİ MADDE
Geçmişte devletleri karşı karşıya getiren petrol kuyularının yerini artık akarsular ve su havzaları alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan DSİ Tarafından Tamamlanan 563 Tesisin Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmasında dünyanın su çatışmaları ile karşı karşıya kalacağını belirterek "Geçtiğimiz asırda petrol ve karbon yakıtlar için yapılan mücadele, önümüzdeki dönemde su alanında yapılacaktır. Çevremizde yaşanan sıcak çatışmalara baktığımızda bunun işaretlerini şimdiden görebiliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu tarihi tanıklık, suyun artık sadece bir yaşam kaynağı değil, uluslararası diplomasinin ve savaş stratejilerinin en keskin silahı haline geldiğini tescilliyor.
SU GERİLİMİ OLAN BÖLGELER
1- Türkiye, Suriye, Irak
2- Etiyopya, Sudan, Mısır
3- Hindistan, Pakistan
4- İsrail, Ürdün, Filistin
5- Çin, Vietnam, Kamboçya
DÜNYA SUSUZLUK PENÇESİNDE: DEHŞET SENARYOLARI KAPIDA
Gelecekte yaşanacak savaşların merkezinde petrolün değil, içme suyu kaynaklarının olacağı gerçeği "dehşet anlarını" beraberinde getiriyor. Diplomatik krizlerin, ağır ekonomik baskıların ve bölgesel çatışmaların su nedeniyle tırmanacağı öngörülürken; uzmanlar kuraklık, aşırı nüfus artışı, tarımda kontrolsüz su kullanımı ve nehirler üzerindeki baraj gerilimlerinin durumu bir savaşa dönüştürebileceği uyarısında bulunuyor. Su, artık yeni nesil savaşların en stratejik maddesi olarak kabul ediliyor.
NİL'DEN İNDUS'A ATEŞ HATTI: KÜRESEL ÇATIŞMA NOKTALARI
Dünya genelinde su yüzünden çatışma riskinin en yüksek olduğu bölgeler, aynı nehirleri paylaşan ve halihazırda siyasi gerilim yaşayan ülkeler olarak öne çıkıyor. Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında Nil Nehri suları yüzünden yaşanan gerilim, özellikle Etiyopya'nın inşa ettiği Büyük Rönesans Barajı ile "sıcak temas" noktasına ulaştı. Güney Asya'da ise nükleer güçler olan Hindistan ve Pakistan, İndus Nehri üzerindeki hak iddiaları nedeniyle riskli bir ilişki yürütüyor. İsrail, Ürdün ve Filistin arasında Ürdün Nehri suları yıllardır dinmeyen bir tartışma konusuyken; Uzak Doğu'da Çin, Vietnam ve Kamboçya arasında Mekong Nehri üzerindeki kontrol mücadelesi bölgedeki tansiyonu zirveye taşıyor.