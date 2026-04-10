Doların tahtı sallanıyor! ABD'nin korkusu gerçek mi oluyor?
Küresel piyasaları sarsan savaşın etkilerini ve ABD'nin dolar hegemonyasını koruma çabalarını A Haber ekranlarında değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, petro-dolar sisteminden çıkmak isteyen liderlerin başına gelen trajik olaylara dikkat çekti. Faruk Erdem, Çin, Rusya ve İran'ın başlattığı yeni finansal hamlelerin dünyadaki güç dengelerini nasıl değiştireceğini A Haber ekranlarında masaya yatırdı.
Küresel ekonomide doların hakimiyetine dikkat çeken Faruk Erdem, "Aslında bu petro-dolar meselesi 70'lerde başladı. Bu sistemden ilk çıkmak isteyen ülkelerden biri Irak'tı, Saddam'ın başına gelenleri biliyorsunuz. Ardından Libya'da Kaddafi benzer bir hamle yaptı, sokakta parçalanarak öldürüldü. Venezuela ve şimdi de İran ile Rusya benzer süreçlerden geçiyor" ifadelerini kullandı.
Erdem, petrol fiyatının dolar üzerinden belirlenmemesi durumunda ABD'nin bu liderleri "acımasızca yok ettiğini" vurguladı.
HÜRMÜZ BOĞAZI VE KÜRESEL ENERJİ KONTROLÜ
Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemine değinen Faruk Erdem, "Hürmüz'ün kontrolü sadece oradan geçen petrolü kontrol etmek değil. Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt gibi ülkelerin tüm üretimini ve Asya'nın enerji ihtiyacını elinde tutmak demektir. Buradaki bir aksama dünyadaki hayat pahalılığını, gıda krizini ve ardından büyük göç dalgalarını tetikleyebilir" sözleriyle aktardı. Bölgedeki gerilimin sadece enerji değil, ticaret yolları ve gübre gibi hayati ürünleri de etkilediğini belirtti.
Gazze'deki saldırılara ve uluslararası toplumun tepkisizliğine tepki gösteren Faruk Erdem, "Çocuklar öldürülerek başlayan bir sürece savaş denilebilir mi? Günlerdir, yıllardır Gazze'yi görüyoruz ama dikkat edin dünyadan ses çıkmıyor. ABD bu zemini fırsata dönüştürmek istiyor ve ömrünü ne kadar uzatırsa ona çaba harcıyor" ifadelerini kullandı. Erdem, sistemin güçlü aktörlerinin bu duruma sessiz kalmasının insani maliyetinin çok ağır olduğunu hatırlattı.
Gelecek dönemdeki risklere dair çarpıcı bir uyarıda bulunan Faruk Erdem, "ABD'nin yenilgisi üzerine büyük bir kampanya başlarsa, Trump daha derin bir çılgınlık yapabilir. İran'a karşı atom bombası dahil her türlü seçeneği göze alabilecek bir Amerika ile karşı karşıya kalabiliriz" sözleriyle uyarısını tamamladı.