Doların tahtı sallanıyor! ABD'nin korkusu gerçek mi oluyor?

Küresel ekonomide doların hakimiyetine dikkat çeken Faruk Erdem, "Aslında bu petro-dolar meselesi 70'lerde başladı. Bu sistemden ilk çıkmak isteyen ülkelerden biri Irak'tı, Saddam'ın başına gelenleri biliyorsunuz. Ardından Libya'da Kaddafi benzer bir hamle yaptı, sokakta parçalanarak öldürüldü. Venezuela ve şimdi de İran ile Rusya benzer süreçlerden geçiyor" ifadelerini kullandı.

Erdem, petrol fiyatının dolar üzerinden belirlenmemesi durumunda ABD'nin bu liderleri "acımasızca yok ettiğini" vurguladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE KÜRESEL ENERJİ KONTROLÜ

Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemine değinen Faruk Erdem, "Hürmüz'ün kontrolü sadece oradan geçen petrolü kontrol etmek değil. Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt gibi ülkelerin tüm üretimini ve Asya'nın enerji ihtiyacını elinde tutmak demektir. Buradaki bir aksama dünyadaki hayat pahalılığını, gıda krizini ve ardından büyük göç dalgalarını tetikleyebilir" sözleriyle aktardı. Bölgedeki gerilimin sadece enerji değil, ticaret yolları ve gübre gibi hayati ürünleri de etkilediğini belirtti.