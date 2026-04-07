Küresel ekonomide savaş alarmı: Enerji krizi kapıda!

Savaşın küresel ekonomi ve piyasalar üzerindeki yıkıcı etkileri A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, İran'ın ekonomik hedefleri vurma stratejisinin dünya çapında büyük bir şoka neden olacağını belirterek, Avrupa'daki akaryakıt zamlarına, gıda ve tarım krizine ve altın piyasasındaki dalgalanmalara dikkat çekti. A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz ise Avrupa'da akaryakıt krizini Almanya'dan gözlemleriyle aktardı.

İRAN'IN EKONOMİK SAVAŞ STRATEJİSİ: "BÜTÜN DÜĞMELERE BASTILAR"

Savaşın sadece askeri cephede değil, ekonomi üzerinde de şiddetle devam ettiğini belirten Faruk Erdem, İran'ın ABD ve müttefiklerinin ekonomik alanlarını vurarak bir baskı oluşturmayı hedeflediğini vurguladı. Erdem, "İran şu anda bütün düğmelere aynı anda basmış durumda. Bir yandan füzelerini ateşlerken bir yandan da elindeki tüm ekonomik kozları kullanıyor. Küresel ekonomiye verilen zarar konusunda İran'ın başarılı olduğunu söyleyebiliriz. ABD de kendi kamuoyundan ciddi baskı görüyor." ifadelerini kullandı. Bu baskının Trump'ı çelişkili açıklamalara yönelttiğini de ekleyen Erdem, lider diplomasisinin bu krizde belirleyici olacağını söyledi.