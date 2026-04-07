Küresel ekonomide savaş alarmı: Enerji krizi kapıda!
Orta Doğu'da savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkisi devam ederken piyasalardaki dalgalanmalar tedirginliği artırıyor. 28 Şubat'tan bu yana sürekli artan fiyatlar, enflasyon ve ekonomik yavaşlama endişelerini de beraberinde getirirken, Avrupa'da kriz büyüyor. Savaşın küresel ekonomi ve piyasalar üzerindeki yıkıcı etkileri A Haber ekranlarında masaya yatırıldı.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, İran'ın ekonomik hedefleri vurma stratejisinin dünya çapında büyük bir şoka neden olacağını belirterek, Avrupa'daki akaryakıt zamlarına, gıda ve tarım krizine ve altın piyasasındaki dalgalanmalara dikkat çekti. A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz ise Avrupa'da akaryakıt krizini Almanya'dan gözlemleriyle aktardı.
İRAN'IN EKONOMİK SAVAŞ STRATEJİSİ: "BÜTÜN DÜĞMELERE BASTILAR"
Savaşın sadece askeri cephede değil, ekonomi üzerinde de şiddetle devam ettiğini belirten Faruk Erdem, İran'ın ABD ve müttefiklerinin ekonomik alanlarını vurarak bir baskı oluşturmayı hedeflediğini vurguladı. Erdem, "İran şu anda bütün düğmelere aynı anda basmış durumda. Bir yandan füzelerini ateşlerken bir yandan da elindeki tüm ekonomik kozları kullanıyor. Küresel ekonomiye verilen zarar konusunda İran'ın başarılı olduğunu söyleyebiliriz. ABD de kendi kamuoyundan ciddi baskı görüyor." ifadelerini kullandı. Bu baskının Trump'ı çelişkili açıklamalara yönelttiğini de ekleyen Erdem, lider diplomasisinin bu krizde belirleyici olacağını söyledi.
AVRUPA'DA ENERJİ PANİĞİ: "AKARYAKIT KARNEYLE VERİLEBİLİR"
Savaşın en büyük kaybedenlerinden birinin Avrupa olduğunu belirten Erdem, enerji fiyatlarındaki katlanarak artan yükselişin altını çizdi. Erdem, "Doğalgaz yüzde 70, elektrik yüzde 60 ve akaryakıt yüzde 100'e yakın artmış durumda. Fransa'da yüzde 81.8, İspanya'da yüzde 78.9, İngiltere'de yüzde 75.6 artış var. Avrupa Birliği Enerji Ajansı Başkanı, önümüzdeki haftalarda akaryakıtın karneyle verilebileceği uyarısında bulundu." sözleriyle aktardı. Erdem, bu fiyat artışlarının hem sanayiye hem de hane halkına ek maliyetler getireceğini ve eğer petrol fiyatları 140-150 dolarlara çıkarsa pandemi dönemindeki gibi hayatın durabileceği, ulaşım, turizm ve sanayinin ciddi şekilde etkileneceği uyarısında bulundu.
TEDARİK ZİNCİRİ TEHLİKEDE: GIDA VE SU KRİZİ UYARISI
İran'ın bölgedeki hamleleri, sadece petrolü değil tüm tedarik zincirini tehdit ediyor. Erdem, "Sadece petrol değil, gübre, gıda ve su gibi temel ihtiyaçlar da tehlikede. Su arıtma tesisleri vuruluyor, bu da tarımı doğrudan etkiliyor. Eğer bu kriz devam ederse, küresel çapta bir gıda sıkıntısı ve kitlesel göçlerle karşılaşabiliriz." ifadelerini kullandı. Petrol fiyatlarının uluslararası alanda belirlendiğine dikkat çeken Erdem, Türkiye'nin kendi üretimiyle bu krizden en az hasarla çıkmaya çalıştığını belirtti. Erdem, "Gabar'daki petrol tesislerimizle günlük ihtiyacımızın yüzde 10-15'ini karşılıyoruz. Sakarya gaz sahasından gelen gazla da tedarik sağlıyoruz. Dışa bağımlılığımız azaldıkça bu krizleri daha hafif atlatacağız." sözleriyle aktardı.
ALTINDA DALGALI SEYİR: "PANİĞE KAPILMAYIN"
Savaş endişesiyle dalgalı bir seyir izleyen altın piyasasına da değinen Erdem, yatırımcılara uyarılarda bulundu. Erdem, "Altın şu anda güvenli liman algısını kaybetti ve dünyadaki nakit ihtiyacı nedeniyle bozduruluyor. Ancak yılsonuna doğru yükseliş trendi devam edecektir. Düşüşleri bir fırsat olarak görebilirsiniz ama panik yapmamak lazım. Korkunun karşısı açgözlülüktür, bu dönemde açgözlülere dikkat etmek gerekir." ifadelerini kullandı. Altın fiyatlarındaki bu iniş çıkışların geçici olduğunu belirten Erdem, barış umudunun yeniden yeşermesi halinde bile ekonomik etkilerin 6 ay daha sürebileceğini öngördü.