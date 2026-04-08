İstanbul’un kalbi Levent’te, polise yönelik gerçekleştirilen alçak terör saldırısına dair kan donduran detaylar ve hainlerin saldırı planını nasıl devreye soktukları gün yüzüne çıktı. Hainlerin saldırıdan günler önce bölgede gerçekleştirdiği keşif faaliyetlerine ait mobese ve güvenlik kamerası görüntüleri ilk kez A Haber'de paylaşıldı. Türk polisinin canı pahasına verdiği mücadelenin perde arkasında, teröristlerin adım adım izlendiği o anları ve saldırı hazırlığının tüm teknik detayları, A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş aktardı.

Dün İstanbul Levent'teki polis noktasına 3 teröristin düzenlediği silahlı saldırı sonrası sıklaştırılan çalışmalar sonucu çok sayıda kişi gözaltına alınırken teröristlerin keşif anlarına ilişkin görüntülere A Haber ulaştı. İŞTE TERÖRİSTLERİN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ! HAİN PLANIN İLK ADIMI: GECE VE GÜNDÜZ KEŞFİ

Teröristlerin hain planlarını uygulamadan önce bölgede gerçekleştirdikleri ön çalışma, güvenlik güçlerinin titiz incelemesiyle ortaya çıkarıldı. Mehmet Karataş, "Aslında her terör saldırısı sonrasında mutlaka biz bu keşif görüntülerine de denk geldiğimizi ifade etmem gerekiyor ki dün zaten bu alçakça saldırı gerçekleştiğinde, mutlaka daha öncesinde ya kendileri ya da birileri tarafından bir keşif yapıldığı yönünde tahminlerimiz söz konusuydu. Burada da yine tablo değişmedi, teröristlerin keşif yaptığı anların görüntüsünü şu anda ilk kez A Haber ekranlarında izleyicilerimizle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı. İstanbulun göbeğinde terör saldırısı İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE TERÖR SALDIRISI Görüntülerin detaylarına inen Karataş, "Dün polislerimizin bulunduğu kontrol noktasında, Levent'te 3 DEAŞ'lı terörist tarafından saldırı gerçekleşmişti. Şu dakikalarda ekranda gördüğünüz görüntünün 1 Nisan günü olduğunu belirteyim. Meğerse saldırıdan 5 veya 6 gün öncesinde, 1 Nisan ve 2 Nisan'da teröristlerin Levent'teki bu eski başkonsolosluk binası önünde keşif yaptıkları görülüyor." sözleriyle hainlerin hazırlık sürecini aktardı.

Fotoğraf-A Haber KIRMIZI ARAÇLA GELDİLER

Teröristlerin keşif yaparken kullandıkları araç ve izledikleri rota, operasyonun teknik takibi açısından kritik bir öneme sahipti. Görüntülerdeki teknik detayları paylaşan Mehmet Karataş, "Teröristler ilk önce kırmızı bir araçla geliyorlar. O gördüğünüz 2006 model kırmızı araçla Levent'teki o noktaya geliyorlar ve ardından da üç terörist orada keşif yapıyorlar. Bu gece görüntülerinin 1 Nisan, diğer gündüz görüntüsünün de 2 Nisan'a ait olduğunu sizlerle paylaşayım." şeklinde konuştu. Hainlerin keşif taktiğine dair çarpıcı bir tespitte bulunan Karataş, "İki ayrı günde geliyor olmalarının sebebi şu: Önce 1 Nisan'da akşam saatlerinde, karanlıkta geliyorlar, o bölgeyi geziyorlar. Muhtemelen karanlıkta bir saldırı gerçekleşse nasıl olur diye bakıyorlar. Bir de gündüz vaktinde gelerek tekrar bir keşif daha yapmışlar. Üç teröristin o konsolosluk çevresinde nasıl yürüdükleri, o bölgeyi nasıl keşfettikleri görülüyor." dedi.

Fotoğraf-A Haber TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ TEK TEK DEŞİFRE EDİLDİ

A Haber'in ulaştığı bilgiler, keşif yapan teröristlerin kimliklerini de tek tek ortaya koydu. Mehmet Karataş, "İlk birinci gün yapılan keşifte kimler vardı? Burada Ahmet İ., Onur Ç. ve Murat İ. vardı. İkinci günde ise Yunus S., Onur Ç. ve Ahmet İ. vardı. Yani birinci gün gelen Murat isimli terörist ikinci gün gelmedi. Saldırı gününde de yine onun olmadığını sizlerle paylaşayım ama sonrasında yapılan operasyonla birinci gün keşfe katılan kişi de yine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı." bilgisini paylaştı. ARACI SATMIŞLAR Hainlerin saldırı öncesi izlerini kaybettirmek için yaptıkları hamleyi de deşifre eden Karataş, "Daha sonrasında bu aracı saldırı öncesinde hatta sattıkları detayına da ulaştığımı sizlerle paylaşmış olayım." ifadelerini kullandı. SICAK TEMAS VE KAHRAMAN POLİSİN ZAFERİ

7 Nisan günü gerçekleşen saldırı anında yaşanan sıcak temas ve polisin kritik hamlesi, büyük bir facianın önüne geçti. Mehmet Karataş, o anları "7 Nisan'da öğle vaktinde saldırıyı gerçekleştirmişlerdi ve orada kahraman polislerimiz canı pahasına mücadele etti. İki polisimiz yaralanmış ama üç teröristin üçü de etkisiz hale getirilirken onlardan bir tanesi öldürülmüştü. İstanbul Emniyeti tarafından bu iki teröristin yaralı olarak ele geçirilmesi hayati önem taşıyor." sözleriyle aktardı. Yaralı polislerin durumuna da değinen Karataş, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Fatih Dönmez ve İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Selami Yıldız onları ziyaret etti ve sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ettiler." şeklinde konuştu.