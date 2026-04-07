Türkiye Yüzyılı'nın savunma destanı: Dosta güven düşmana korku

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen ROKETSAN stratejik üretim tesisleri açılışı ve seri üretim teslimat töreni, Türkiye'nin savunma sanayiindeki küresel gücünü bir kez daha tescilledi. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilimin tırmandığı, bölgesel savaş riskinin arttığı bir dönemde; mühimmat, hava savunma sistemleri ve uzun menzilli füzelerin yerli imkânlarla üretilmesi, Türkiye'nin jeopolitik konumunu tahkim eden en kritik hamle olarak değerlendiriliyor.

KÜRESEL KAOSUN ORTASINDA STRATEJİK TAHKİMAT

Dünya genelinde artan istikrarsızlık ve Ortadoğu merkezli çatışmalar, savunma sanayiinde kendi kendine yetebilmenin önemini bir kez daha ortaya koydu. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, "Dünya çok büyük bir kaos içerisinde ve kaosun gün geçtikçe arttığını görüyoruz. Ortadoğu'da başlayan şiddetin daha da ileri gideceği aşikâr. Özellikle İran üzerinden başlayan süreç şu anda Lübnan'da devam ediyor; ancak Akdeniz havzasına yayılır mı, başka hangi ülkelere sıçrar, bu hala büyük bir soru işareti" ifadeleriyle A Haber ekranlarında küresel risklere dikkat çekti. Tercan, Türkiye'nin bu dönemde kapasite artırmasının hayati olduğunu belirterek, "Bu dönemde Türkiye'de yapılan böyle büyük atılımlar tabii ki sadece Türkiye tarafından değil, dünya tarafından da ciddi anlamda takip ediliyor" şeklinde konuştu.

YUNANİSTAN VE DÜNYA TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ KONUŞUYOR

Türkiye'nin savunma sanayiinde katettiği mesafe, komşu ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada yankı bulmaya devam ediyor. Dr. Canan Tercan, "Birkaç gün önce Yunan basınının Türkiye hakkında konuştukları vardı, Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu Yunanlılar artık kendi içlerinde tartışmaya başladılar. İsrail, Yunanistan ve dünyanın pek çok coğrafyasında yakından takip edilen bir Türkiye var" sözlerini kaydetti. Türkiye'nin ihracat başarısına da değinen Tercan, "Türkiye, savunma sanayii atılımlarıyla birlikte dünyanın en önemli ihracatçısı ülkelerinden biri haline geldi. Bu durum Türkiye'nin konumunu hem ekonomik hem de jeopolitik olarak besleyen, bölgede daha fazla söz sahibi yapan bir süreci beraberinde getirdi" değerlendirmesinde bulundu.