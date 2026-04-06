İran gece yarısı füze yağdırdı: A Haber Ramat Gan'daki yıkımı görüntüledi

İsrail’in başkenti Tel Aviv ve çevresi, gece yarısından itibaren adeta ateş çemberine döndü. Saatler 01:30’u gösterdiğinde gerçekleşen günün beşinci füze saldırısı, Ramat Gan, Petah Tikva ve Bnei Brak bölgelerinde büyük bir yıkıma yol açtı. Çok sayıda binanın isabet aldığı, araçların küle döndüğü ve yaralıların olduğu sıcak bölgeden en güncel detayları A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktarırken kameraman Niyazi Kurt bölgedeki yıkımı görüntüledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'e 94. saldırı dalgasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Sıcak bölgeden bildiren Emine Kavasoğlu, "Saatler 01:30'a yaklaştığında gerçekleşmişti bugünün beşinci füze saldırısı ve bir kez daha Ramat Gan'da parça düşmeleri yaşandı" ifadelerini kullanarak saldırının şiddetini dile getirdi. Bölgede çalışmaların halen devam ettiğini vurgulayan Kavasoğlu, "İki kişinin yaralandığı bilgisi var bölgede ki bir kişiyi kurtarma çalışmaları uzun sürdü. Zira binanın en üst katı direkt isabet aldı ve yıkım meydana geldi" şeklinde konuştu.

Saldırının gerçekleştiği noktanın önemine dikkat çeken Emine Kavasoğlu, "Binadakiler tahliye edildi ama çevrede tabii büyük bir korkuya neden oldu bu patlama. Zira burası çok işlek bir nokta; hemen yan tarafında alışveriş merkezleri, iş yerleri, restoranlar ve kafelerin olduğu bir bölge" dedi. Ramat Gan'ın her saldırıda hedef olduğunu belirten Kavasoğlu, "Ramat Gan aslında her patlamadan nasibini alan bir bölge diyebiliriz. Çünkü ne zaman Lübnan tarafı yönünden bir saldırı gerçekleşse mutlaka o parçalardan düşen kısımlar bu noktaya isabet ediyor" sözleriyle bölgedeki tehlikeyi aktardı.

Yıkımın sadece binalarla sınırlı kalmadığını belirten Emine Kavasoğlu, "Dün akşam saatlerinde gerçekleşen patlama sonrasında da yine aynı şey yaşanmıştı; Ramat Gan'da onlarca nokta hasar gördü. Kimi binalar kullanılamaz hale geldi, kimi zaman da araçların kül olduğunu, yandığını sizlerle paylaşalım" ifadelerini kullandı. Kavasoğlu, saldırıların etkilediği bölgeleri ise "Burası Ramat Gan, Petah Tikva ve Bnei Brak'ta gerçekleşti. Saat 13:30'da gerçekleşen saldırı sonrasında hasar bu üç bölgede meydana geldi" şeklinde sıraladı.

Saldırıların teknik detaylarına değinen Emine Kavasoğlu, "Yine bir balistik füzeyle saldırı gerçekleştirilmişti ki bugün aslında İsrail için, özellikle de başkent Tel Aviv için oldukça yoğun ve hareketli bir gün diyebiliriz" dedi. Saldırıların zamanlamasına dair bilgi veren Kavasoğlu, "Saldırılar gece 03:30'u gösterdiğinde başladı ve üç dalga halinde Tel Aviv merkezine 10'dan fazla füze salvosu gerçekleştirildi" sözlerini kaydetti.

Çatışmanın yayıldığı alanın genişliğine vurgu yapan Emine Kavasoğlu, "Tel Aviv merkezinin yanı sıra İsrail'in hem kuzeyinde hem güneyinde yine yoğun saldırılar gerçekleşti. Gece boyunca yaşanan saldırılardan biri daha Hayfa'ydı ki dün tekrar Hayfa isabet almıştı ve bir füzenin gövdesinin binaya çarpması sonrasında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı o noktada" ifadelerini kullandı. Kavasoğlu, saldırıların devam ettiğini belirterek "Hemen sonrasında yine üçüncü saldırı Tel Aviv merkezde yaşandı ve 5 kişi yaralanmıştı. Dördüncü salvo ise Berşeva bölgesine gerçekleştirildi. Berşeva önemli zira hafta sonu boyunca yine Berşeva'nın da hedef alınmış olduğunu söyleyelim çünkü Berşeva aynı zamanda hava üslerinin de bulunduğu bir nokta" şeklinde konuştu.