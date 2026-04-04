İsrail'e üç cepheden saldırı: A Haber canlı yayınında Tel Aviv'de patlama

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "İsrail'de bir kez daha başkent Tel Aviv'de siren sesleri yükseldi. Yaklaşık 9 saatlik aranın sonrasında yükselen o siren seslerini ekranlarınıza getirdik. Biz de tam, bakın patlamalar şu anda başlamış durumda. Hava savunma sistemleri devreye giriyor bir yandan. Düşüyor... Çok büyük bir patlama oldu. Yani öyle tahmin ediyorum ki bir parça çok yakın bir noktaya düştü." ifadelerini kullandı.

Saldırının sivil bölgelerde yarattığı paniği ve yıkım tehlikesini anlatan Kavasoğlu, "Şu anda Tel Aviv çevresinde büyük bir korku ve panik var. Yeni bir saldırı gerçekleşmişti, tam haber merkezini aradık, uyarı geldi dedik ve o uyarının hemen sonrasında işte çok şiddetli bir patlama Tel Aviv merkezinde meydana geldi. Araçtan indiğimiz anda yoğun bir siren sesi başladı ve o siren sesinden hemen sonra da hava savunma sistemleri müdahale etmeye devam ediyor." sözleriyle aktardı. Tehdidin boyutlarına dikkat çeken Kavasoğlu, "Öyle tahmin ediyorum ki yine küme başlıklı şarapnellerle gerçekleşen bir saldırı. Size kadar ulaştı o sesler, çok yakın bir noktaya da yine o füze parçalarından birinin ya da belki de füzenin kendisinin, savaş başlığının düştüğünü söyleyebiliriz zira çok şiddetli bir patlama yaşandı." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: ahaber.com.tr

3 CEPHEDEN EŞ ZAMANLI KABUS

İsrail'in sadece tek bir noktadan değil, birden fazla cepheden kuşatıldığını belirten Kavasoğlu, "İsrail medyasına düşen bilgilere göre İran, Lübnan ve Yemen'in ortak, koordineli bir şekilde saldırı başlattığı bilgisi var. Üç ayrı cepheden yoğun bir saldırı yaşanmıştı çarşamba günü, işte onun tekrarında bir kez daha üç ayrı cepheden İsrail hedef alınmış. Eliat'a doğru da insansız hava araçlarıyla yoğun bir saldırı başladığı bilgisi var." sözleriyle aktardı. Tüm açık kaynaklarda bu saldırının eş zamanlı olarak düzenlendiğinin yer aldığını belirten Kavasoğlu, "Sadece Tel Aviv'de değil, Herzliya bölgesinde, Kiryat Şmona'da ve İsrail'in güneyinde Eliat çevresinde peş peşe patlamaların yaşandığı bilgisi var." ifadelerini kullandı.

"GEÇTİĞİMİZ SALDIRILAR SADECE BİR FRAGMANDI"

Patlama sonrası bölgedeki hareketliliği ve olası senaryoları aktaran Kavasoğlu, "Şu anda sivil savunma ekipleri, sivil kurtarma ekipleri yine aynı zamanda bomba imha ekipleri büyük bir hazırlık içerisinde. Bomba imha uzmanları hemen bölgeye intikal ediyor zira daha önce patlamamış mühimmatlar bulunması sebebiyle büyük bir panik ve korku yaşanmıştı." ifadelerini kullandı. Bölgedeki gerilimin daha da artacağına ve sivil altyapıların hedef alınacağına işaret eden Kavasoğlu, "İsrail devlet televizyonundan yapılan açıklamalar vardı; İran ekonomisini felç edecek, hayati köprülerin, petrol ve enerji tesislerinin vurulması devam edecek dendi. Bir de tehdit savurdular ki, köprüye gerçekleştirilen o saldırı aslında bir fragmandı açıklaması yapıldı. Saldırılar daha da yoğun bir şekilde devam edecek dendi." sözleriyle aktardı.

"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ MÜDAHALE EDEMİYOR"

İsrail'in hava savunma sistemlerinin alçak irtifada etkisiz kaldığına vurgu yapan Kavasoğlu, "Çok alt bir noktada, çok aşağıda Demir Kubbe'nin müdahale ettiği bilgisi var ve pek çok noktaya şarapnel parçalarının düştüğü bilgisi var. Öyle görünüyor ki bir kez daha o Davut Sapanı ile müdahale edildi ve alçak bir noktada yapılan müdahale sonrası da pek çok noktaya parçaların düştüğü, hava savunma sistemlerinin müdahale edemediği bilgisi var." sözleriyle aktardı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan benzer bir yıkımı hatırlatan Kavasoğlu, "Tıpkı perşembe akşamı yaşanan gibi bir füze başlığının düştüğünü söyleyebiliriz. Yaklaşık 400 kilogramlık bir füze başlığı yine İsrail'de Petah Tikva'ya düşmüş ve orada bir insansız hava aracı üreten tesis hedef alınmıştı, çok büyük bir hasar meydana gelmişti. İşte onun sonrasında bu kadar şiddetli bir patlamanın sebebi bir kez daha böyle bir şey olabilir." ifadelerini kullandı.