Beyaz Saray’da "paralel şirket" dönemi: 50 yıllık bürokrasi tasfiye ediliyor!

Beyaz Saray içindeki siyasi ayrışmaya dikkat çeken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "JD Vance bu savaşın çıkmaması ve İran'a saldırılmaması gerektiğini savunan taraftaydı. Ancak Trump, Savaş Bakanı Hegseth'e 'sen bizi bu savaşa soktun' diyerek faturayı ona kesmeye başladı. Hegseth'i göndermekle bu işten kurtulamaz diye düşünüyorum. Amerika'da Trump'ın bedel ödemesini isteyen bir yaklaşım var siyasi aktörlerde; bedeli ödeyenin bizzat Trump olması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin iç siyasetinde ve Ortadoğu'daki enerji koridorlarında yaşanan gerilim dorukta! Beyaz Saray'da savaş bakanı tartışmaları, Trump'ın İsrail ve İran politikaları, JD Vance'in "savaş istemeyen" duruşu ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker'in analizleriyle sıcak çatışmanın perde arkası aralandı. İşte Amerika'da hegemonya kavgası ve olası senaryolar…

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

AMERİKAN HALKININ DESTEĞİ YERLE BİR: %35'LİK KRİTİK EŞİK

Savaşın toplumsal tabandaki karşılığını değerlendiren Mahmut Övür, "Şu anda savaşa destek Amerikan halkı nezdinde %35'lerde seyrediyor. Vietnam'dan bugüne kadar bütün savaşların başında destek bir hayli yüksekti, başarısız olunsa bile halk başlangıçta arkasındaydı. Ancak bugün Amerikan halkı bu savaşı istemiyor" sözleriyle halkın tepkisini dile getirdi.

KÜRESEL HEGEMONYANIN ENERJİ SAVAŞLARI VE TARİHSEL GERÇEKLER

ABD'nin geçmiş savaşlarının temel motivasyonunu analiz eden Mahmut Övür, "Amerika bu savaşları niye çıkardı? Vietnam'a, Afganistan'a niye gitti? Hepsinde küresel hegemonyanın etkili olduğu bir süreç yaşandı. Vietnam'ı kaybetti ama bölgede etkili oldu, dünyayı yönetmeye başladı ve petrol-dolar sistemiyle parası rezerv birime dönüştü. Afganistan ise Sovyetlerin yıkılmasının motivasyon kaynağı oldu" şeklinde konuştu. Bölgenin enerjinin merkezi olduğunu belirten Övür, "ABD burada ne yapmaya çalışıyor? Ben Amerika ile İsrail'in artık tamamen örtüştüğünü düşünüyorum. İsrailsiz Amerika, Amerikasız İsrail olamaz. Gazze'deki soykırım Amerikasız yaşanabilir miydi? Mümkün değil" dedi.