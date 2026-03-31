A Haber canlı yayınında tarihi an | Siber vatanda yeni güç: Türkiye 5G ile sahneye çıktı

A Haber canlı yayınında 5G'nin etkileri tüm yönleriyle ele alındı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, teknolojinin yalnızca iletişim değil, ekonomi ve üretim süreçlerini de dönüştüreceğini anlattı. Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda yeni bir sayfa açıldığı vurgulandı.

Bal, 5G ile birlikte hayatın nasıl değişeceğine ilişkin soruları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'ye yöneltti.

5G İLE YENİ EKONOMİ VE YENİ UYGULAMALAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, 5G'nin yalnızca hız artışı anlamına gelmediğini, çok daha geniş bir dönüşümün kapısını araladığını vurguladı. Ömer İleri, "5G teknolojisi mobil iletişimde yeni bir aşama diyebiliriz. Daha yüksek hızlar yani eski bir önceki nesle göre 10 kata kadar daha yüksek bir iletişim hızından bahsediyoruz. Daha yüksek bir kapasite ve daha düşük gecikme" sözleriyle teknik çerçeveyi çizdi.

Günlük yaşama etkilerine de değinen İleri, Ömer İleri, "Bu ne demek oluyor; bu gündelik yaşamımızda kullandığımız birçok uygulamanın daha kaliteli, daha etkin bir şekilde kullanılması demek oluyor ama bunun yanında yine bu teknolojinin sağlayacağı altyapı üzerine oluşturulacak yeni bir ekonomi, yeni uygulamalar, yeni yazılımlar demek oluyor" ifadelerini kullandı.