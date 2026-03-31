A Haber canlı yayınında tarihi an | Siber vatanda yeni güç: Türkiye 5G ile sahneye çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, mobil iletişimde tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. A Haber’e konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, 5G teknolojisine ilişkin Türkiye için yalnızca bir hız artışı değil, başlı başına yeni bir ekonomik ve teknolojik dönüşüm anlamına geldiğini vurguladı. İleri, bu altyapı sayesinde yeni uygulamalar, yazılımlar ve dijital bir ekosistemin inşa edileceğini ifade etti.
Tarihi anları yerinden takip eden A Haber Muhabiri Kübra Bal, Türkiye'nin mobil haberleşme tarihinde yeni bir dönüm noktasına ulaştığını vurguladı. Kübra Bal, "Artık Türkiye mobil haberleşme tarihinde yeni bir dönüm noktasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle birlikte Türkiye 5G teknolojisine geçişini resmen ilan etmiş oldu" sözleriyle gelişmeyi aktardı.
Bal, 5G ile birlikte hayatın nasıl değişeceğine ilişkin soruları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'ye yöneltti.
5G İLE YENİ EKONOMİ VE YENİ UYGULAMALAR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, 5G'nin yalnızca hız artışı anlamına gelmediğini, çok daha geniş bir dönüşümün kapısını araladığını vurguladı. Ömer İleri, "5G teknolojisi mobil iletişimde yeni bir aşama diyebiliriz. Daha yüksek hızlar yani eski bir önceki nesle göre 10 kata kadar daha yüksek bir iletişim hızından bahsediyoruz. Daha yüksek bir kapasite ve daha düşük gecikme" sözleriyle teknik çerçeveyi çizdi.
Günlük yaşama etkilerine de değinen İleri, Ömer İleri, "Bu ne demek oluyor; bu gündelik yaşamımızda kullandığımız birçok uygulamanın daha kaliteli, daha etkin bir şekilde kullanılması demek oluyor ama bunun yanında yine bu teknolojinin sağlayacağı altyapı üzerine oluşturulacak yeni bir ekonomi, yeni uygulamalar, yeni yazılımlar demek oluyor" ifadelerini kullandı.
SANAYİDE HIZLANMA, ÖZEL AĞLAR VE STRATEJİK DÖNÜŞÜM
İleri, sanayi ve üretim alanındaki dönüşüme de dikkat çekti. Ömer İleri, "5G sadece doğrudan vatandaşımızı etkilemeyecek aynı zamanda sanayi bölgelerimizdeki hızlı bazı süreçleri de hızlandıracak. Değişik dikey sektörlere spesifik sanal ağlar kurulabilecek. Bu anlamda hakikaten önemli bir adım atılmış vaziyette" şeklinde konuştu.
Bu açıklamalar, 5G'nin Türkiye'de üretim ve endüstri alanında da "oyun değiştirici" bir rol oynayacağını ortaya koydu.