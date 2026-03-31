A Haber canlı yayınında tarihi an | Siber vatanda yeni güç: Türkiye 5G ile sahneye çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, mobil iletişimde tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. A Haber’e konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, 5G teknolojisine ilişkin Türkiye için yalnızca bir hız artışı değil, başlı başına yeni bir ekonomik ve teknolojik dönüşüm anlamına geldiğini vurguladı. İleri, bu altyapı sayesinde yeni uygulamalar, yazılımlar ve dijital bir ekosistemin inşa edileceğini ifade etti.

A Haber canlı yayınında 5G'nin etkileri tüm yönleriyle ele alındı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, teknolojinin yalnızca iletişim değil, ekonomi ve üretim süreçlerini de dönüştüreceğini anlattı. Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda yeni bir sayfa açıldığı vurgulandı.

5G İLE DİJİTAL DÖNÜŞÜM HAMLESİ! AK PARTİ: TÜRKİYE YENİ BİR TEKNOLOJİK ÇAĞA GİRİYOR

SAHADAN SICAK GELİŞME: A HABER CANLI YAYINDA

Tarihi anları yerinden takip eden A Haber Muhabiri Kübra Bal, Türkiye'nin mobil haberleşme tarihinde yeni bir dönüm noktasına ulaştığını vurguladı. Kübra Bal, "Artık Türkiye mobil haberleşme tarihinde yeni bir dönüm noktasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle birlikte Türkiye 5G teknolojisine geçişini resmen ilan etmiş oldu" sözleriyle gelişmeyi aktardı.

Bal, 5G ile birlikte hayatın nasıl değişeceğine ilişkin soruları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'ye yöneltti.

5G İLE YENİ EKONOMİ VE YENİ UYGULAMALAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, 5G'nin yalnızca hız artışı anlamına gelmediğini, çok daha geniş bir dönüşümün kapısını araladığını vurguladı. Ömer İleri, "5G teknolojisi mobil iletişimde yeni bir aşama diyebiliriz. Daha yüksek hızlar yani eski bir önceki nesle göre 10 kata kadar daha yüksek bir iletişim hızından bahsediyoruz. Daha yüksek bir kapasite ve daha düşük gecikme" sözleriyle teknik çerçeveyi çizdi.

Günlük yaşama etkilerine de değinen İleri, Ömer İleri, "Bu ne demek oluyor; bu gündelik yaşamımızda kullandığımız birçok uygulamanın daha kaliteli, daha etkin bir şekilde kullanılması demek oluyor ama bunun yanında yine bu teknolojinin sağlayacağı altyapı üzerine oluşturulacak yeni bir ekonomi, yeni uygulamalar, yeni yazılımlar demek oluyor" ifadelerini kullandı.

SANAYİDE HIZLANMA, ÖZEL AĞLAR VE STRATEJİK DÖNÜŞÜM

İleri, sanayi ve üretim alanındaki dönüşüme de dikkat çekti. Ömer İleri, "5G sadece doğrudan vatandaşımızı etkilemeyecek aynı zamanda sanayi bölgelerimizdeki hızlı bazı süreçleri de hızlandıracak. Değişik dikey sektörlere spesifik sanal ağlar kurulabilecek. Bu anlamda hakikaten önemli bir adım atılmış vaziyette" şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar, 5G'nin Türkiye'de üretim ve endüstri alanında da "oyun değiştirici" bir rol oynayacağını ortaya koydu.

TÜRKİYE DİJİTAL YÜZYILA HAZIRLANIYOR

Türkiye'nin son yıllarda teknoloji alanında attığı adımlara da değinen İleri, bu sürecin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ömer İleri, "Türkiye hakikaten son yıllarda özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uzay teknolojilerinden yapay zekaya kadar geniş bir yelpazede önemli atılımlara imza atıyor. Ortaya koyduğumuz yol haritalarıyla, hayata geçirdiğimiz yeni kurumlarla siber güvenlik başkanlığımız gibi, uzaya fırlattığımız uydularımızla Türkiye bu alanda iddiasını ortaya koyan bir ülke olmuştur" sözleriyle Türkiye'nin vizyonunu anlattı.

İleri, konuşmasının sonunda güçlü bir mesaj verdi. Ömer İleri, "Türkiye'nin yüzyılı inşallah dijitalin yüzyılı olacak, daha adil bir dünyayı daha adil teknolojilerle inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL CEPHEDE YENİ BİR GÜÇ DOĞUYOR

5G teknolojisinin devreye alınmasıyla birlikte Türkiye, yalnızca iletişim altyapısını güçlendirmekle kalmadı; aynı zamanda "siber vatanda" yeni bir güç olarak konumlandı. A Haber ekranlarına yansıyan bu tarihi tanıklık, Türkiye'nin dijital bağımsızlık yolculuğunda kritik bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Sağlıktan eğitime, sanayiden savunmaya kadar geniş bir yelpazede etkisini gösterecek bu dönüşüm, Türkiye'yi küresel rekabette bir adım daha öne taşıyacak gibi görünüyor.

