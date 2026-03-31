CANLI YAYIN

5G devrimi sahnede başladı: Müslüm Gürses hologramıyla unutulmaz gece

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Türk Telekom, Türkiye’nin teknoloji serüveninde yeni bir sayfa açarak 5G lansmanını Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirdiği görkemli bir gala ile kutladı. Rapçi Sefo, dün akşamki konserinde hologram teknolojisiyle 2013 yılında hayata veda eden usta sanatçı Müslüm Gürses ile düet yaptı

Müslüm Gürses'in hologramı, 5G teknolojisi sayesinde sanatçılarla düet yaptı

Türk Telekom, yarın kullanıma sunacağı 5G teknolojisini ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen gala gecesiyle tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un ev sahipliğinde gerçekleşen gala, birçok ünlü isme ev sahipliği yaptı.

Gecenin dikkati çeken anı ise 2013'te hayatını kaybeden sanatçı Müslüm Gürses'in, yapay zeka ve 5G tabanlı hologram teknolojisiyle yeniden dinleyicileriyle buluşması oldu.

Daha önce hiç söylemediği şarkılara yapay zeka ile ses veren Müslüm Gürses'in 5G tabanlı hologramı, sanatçılarla düet yaparak katılımcılara müzik dinletisi sundu.

Kaynak: İHA

Sefo'nun "Bilmem mi?" ve Fatma Turgut'un "İtirazım var" şarkıları, Gürses'in yapay zeka ve 5G tabanlı hologram teknolojisiyle yeniden dinleyicileriyle buluştu.

SEFO KONSERİNDE 'MÜSLÜM GÜRSES' SÜRPRİZİ

Levent Yüksel de performansıyla etkinliğe katıldı. 5G'nin düşük gecikme süresi sayesinde sanatçılar, Gürses ile aynı sahnedeymiş gibi ritim yakalama fırsatı buldu.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin

"5G EKONOMİK VE SOSYAL İLERLEMENİN GÜCÜ OLACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, 81 ili uçtan uca bağlayan fiber ağları ve 5G'de abone başına sundukları en yüksek kapasiteyle yeni döneme en hazır operatör olduklarını belirtti.

Sağlıktan eğitime, sanayiden sanata kadar her alanda dijital uçurumları kapatmayı hedeflediklerini, 5G'nin ekonomik ve sosyal ilerlemenin gücü olacağını aktaran Şahin, "Teknolojinin ve 5G'nin gücüyle usta sanatçımız Müslüm Gürses yeni şarkıları seslendirirken, sanat deneyimimize yeni vizyon kazandırdı. Teknoloji birikimimiz ve 5G'deki uygulama yetkinliğimizle hayatın tüm alanlarında değer odaklı çalışmalar yürütmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sefo (Seyfullah Sağır)

"HAYATIMIN EN SIRA DIŞI DÜETİYDİ"

Sefo da Türk Telekom'un teknolojik gücü ve Müslüm Gürses ile aynı "dijital" sahneyi paylaşmanın mutluluğu içinde olduğunu belirterek, "Hayatımın en sıra dışı düetiydi. Müslüm Gürses gibi bir efsane ile aynı sahneyi paylaşmak gurur verici. Türk Telekom'a böyle bir deneyim yaşattığı için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Müslüm Gürses'in hologramı / İHA

TEKNOLOJİNİN SANATA OLAN KATKILARINI ORTAYA KOYDU

Türk Telekom'un marka yüzü Tolga Çevik, başlatılan "herkes için 5G" döneminin Türkiye için yeni bir vizyon olduğunu vurgulayarak, "Türk Telekom bugün 5G ile kültür sanatın dönüşebileceği noktaları ve teknolojinin sanata olan katkılarını ortaya koydu. Herkes için 5G dönemi hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.

UNUTULMAZ BİR GECE

Fatma Turgut ise "Türk Telekom, 5G ile imkansız görüneni başararak bizleri sevilen usta sanatçı Müslüm Gürses ile aynı sahnede bir araya getirdi. Hologram teknolojisi sayesinde Müslüm Gürses ile karşılıklı 'İtirazım Var' diyerek, kariyerimde unutulmaz bir geceye imza attım." ifadelerini kullandı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın