5G devrimi sahnede başladı: Müslüm Gürses hologramıyla unutulmaz gece
Türk Telekom, Türkiye’nin teknoloji serüveninde yeni bir sayfa açarak 5G lansmanını Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirdiği görkemli bir gala ile kutladı. Rapçi Sefo, dün akşamki konserinde hologram teknolojisiyle 2013 yılında hayata veda eden usta sanatçı Müslüm Gürses ile düet yaptı
Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak 5G teknolojisine geçiş yapılıyor...
Türk Telekom, yarın kullanıma sunacağı 5G teknolojisini ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen gala gecesiyle tanıttı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un ev sahipliğinde gerçekleşen gala, birçok ünlü isme ev sahipliği yaptı.
Gecenin dikkati çeken anı ise 2013'te hayatını kaybeden sanatçı Müslüm Gürses'in, yapay zeka ve 5G tabanlı hologram teknolojisiyle yeniden dinleyicileriyle buluşması oldu.
Daha önce hiç söylemediği şarkılara yapay zeka ile ses veren Müslüm Gürses'in 5G tabanlı hologramı, sanatçılarla düet yaparak katılımcılara müzik dinletisi sundu.
Sefo'nun "Bilmem mi?" ve Fatma Turgut'un "İtirazım var" şarkıları, Gürses'in yapay zeka ve 5G tabanlı hologram teknolojisiyle yeniden dinleyicileriyle buluştu.
Levent Yüksel de performansıyla etkinliğe katıldı. 5G'nin düşük gecikme süresi sayesinde sanatçılar, Gürses ile aynı sahnedeymiş gibi ritim yakalama fırsatı buldu.