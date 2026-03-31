Akıllı telefonlarda 5g nasıl kapatılır? iPhone ve Samsung için adım adım rehber

Mobil teknolojide hızın yeni standardı haline gelen 5G, sunduğu performansla dikkat çekiyor. Ancak her kullanıcı için 5G her zaman en iyi seçenek olmayabiliyor. Özellikle pil tüketimi, kapsama sorunları ve veri kullanımı gibi nedenlerle birçok kişi cihazını 4G/LTE modunda kullanmayı tercih ediyor. İşte iPhone ve Samsung cihazlarda 5G’yi kapatma ve durumunu kontrol etme yolları…

Akıllı telefon kullanıcıları, pil tüketimini azaltmak ve daha stabil bir bağlantı elde etmek için 5G'yi nasıl kapatabileceklerini merak ediyor. iPhone ve Samsung Galaxy cihazlarda bu işlem, ayarlar menüsünde birkaç adımda kolayca yapılabiliyor; kullanıcılar "Hücresel Veri Seçenekleri" ya da "Mobil ağlar" bölümünden 5G yerine LTE/4G seçeneğini işaretleyerek bağlantıyı anında değiştirebiliyor.

İPHONE'DA 5G NASIL DEVRE DIŞI BIRAKILIR?

Apple kullanıcıları için 5G bağlantısını kapatmak oldukça basit birkaç adımdan oluşuyor. Ayarlar menüsü üzerinden yapılacak küçük bir değişiklikle cihazınızı yalnızca LTE (4G) bağlantısına alabilirsiniz.

Adım adım işlem:

Ayarlar menüsünü açın

Hücresel seçeneğine girin

Hücresel Veri Seçenekleri bölümüne dokunun

"Ses ve Veri" kısmına ilerleyin

5G yerine "LTE" seçeneğini işaretleyin

Bu işlemin ardından iPhone'unuz artık yalnızca 4G ağı üzerinden bağlantı kuracaktır.

İPHONE'DA 5G'NİN KAPALI OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

5G'nin kapalı olup olmadığını kontrol etmek için iki farklı yöntem bulunuyor.

İlk olarak Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri Seçenekleri bölümünde "LTE" seçeneğinin aktif olup olmadığına bakabilirsiniz. Eğer LTE seçiliyse, cihazınızda 5G devre dışıdır.

Seçenekleri bölümünde seçeneğinin aktif olup olmadığına bakabilirsiniz. Eğer LTE seçiliyse, cihazınızda 5G devre dışıdır. İkinci yöntem ise ekranın üst kısmındaki sinyal göstergesi. Eğer 5G yerine "4G" veya "LTE" ibaresi görüyorsanız, bağlantınız 5G üzerinden sağlanmıyordur.

DÜŞÜK GÜÇ MODU 5G'Yİ NASIL ETKİLER?

iPhone modellerinde Düşük Güç Modu açıkken 5G kullanımı otomatik olarak sınırlandırılır.

iPhone 14 ve iPhone 15 serilerinde 5G tamamen devre dışı bırakılır

iPhone 12 ve iPhone 13 modellerinde ise yalnızca yüksek veri gerektiren işlemler sırasında aktif olur

Bu özellik, özellikle pil tasarrufu sağlamak isteyen kullanıcılar için önemli bir avantaj sunar.

SAMSUNG GALAXY TELEFONLARDA 5G NASIL KAPATILIR?

Samsung kullanıcıları da benzer şekilde birkaç adımda 5G bağlantısını devre dışı bırakabiliyor. Android arayüzüne göre küçük farklılıklar olsa da temel işlem aynı.

İzlenecek adımlar:

Ayarlar menüsüne girin

Bağlantılar sekmesini açın

Mobil ağlar bölümüne dokunun

"Ağ modu" seçeneğine girin

4G/LTE seçeneğini tercih edin

Bu ayar sonrası cihazınız yalnızca 4G ağı üzerinden çalışacaktır.

5G'Yİ YENİDEN AÇMAK ÇOK KOLAY

İhtiyaç duyduğunuzda 5G'ye geri dönmek de oldukça basit. Aynı menüler üzerinden bu kez ağ modunu "5G/LTE/3G/2G (otomatik)" olarak değiştirmeniz yeterli.