İsrail-İran hattında gerilim tırmanırken, savaşın 30. gününde Tahran’ın kuzey bölgeleri füzelerin hedefi oldu. Aralarında TRT World ve El Arabiya ofislerinin de bulunduğu bir medya merkezi saldırıya uğradı. Binada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, şans eseri can kaybı yaşanmadı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, saldırının gerçekleştiği sıcak noktadan son gelişmeleri aktardı.

Tahran'da bir medya merkezinin doğrudan hedef alınması, savaşın seyrinde yeni ve tehlikeli bir aşamaya işaret ediyor. Sivil ve uluslararası basın kuruluşlarının bulunduğu binanın vurulması, "basın güvenliği" ve "savaş hukukunun ihlali" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlara göre bu saldırı, çatışmanın sadece askeri hedeflerle sınırlı kalmadığını ve psikolojik/medya boyutunun da devreye girdiğini gösteriyor.

A Haber muhabiri Ekber Karabağ saldırı bölgesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tahran'ın kuzey noktasında bir bölgede bulunmaktayız. Arkamda gördüğünüz bu bina füzelerin hedefi oldu. Burası önemli bir medya merkezi. Elde ettiğimiz bilgilere göre burada Katarla bağlantılı El Arabiya televizyon kanalı ve aynı zamanda Türkiye'den TRT World'ün de ofisi bulunuyor."

Karabağ, saldırı sırasında binada 6 kişinin bulunduğunu belirterek,

"Gazeteci arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre ölen ya da yaralı söz konusu değil. Füze binanın üçüncü katına isabet etti, medya merkezi ise dördüncü katta bulunuyor." dedi.

📌 ÖNE ÇIKAN VERİ:

Saldırı saati: 09:15

Hedef: Medya merkezi (çok uluslu basın ofisleri)

Can kaybı: Yok

Hasar: Yüksek

🧱 GÖRGÜ TANIĞI: "SİYASİ HİÇBİR ŞEY YOKTU"

Saldırıda evi zarar gören bir görgü tanığı yaşananları şöyle anlattı:

"Binamız hasar gördü; tavanlarımız, duvarlarımız, camlarımız kırıldı. Çok büyük bir hasar var. Buranın vurulduğuna şaşırıyorum çünkü burada siyasi hiçbir şey yoktu, sadece bir gazete ofisiydi. Burası ticari bir binaydı, buna siyasi bir şey demek mümkün değil."

Tanık ayrıca olayın ardından yaşanan psikolojik etkileri şu sözlerle aktardı:

"Allah'tan kardeşim binada tek yaşıyordu, ona bir şey olmadı ama hepimiz stres içindeyiz."

🎓 İRAN'DAN ÜNİVERSİTE HEDEFİ UYARISI

Gerilimin sadece medya ile sınırlı kalmadığını belirten Ekber Karabağ, şu açıklamayı yaptı:

"İki gündür Tahran'a yönelik çok ağır saldırılar söz konusu. Dün İlim ve Sanat Üniversitesi de hedef alındı. İran buna misilleme olarak hem İsrail hem de ABD ile bağlantılı iki üniversiteyi hedef alacağını duyurdu."

Karabağ ayrıca İran'ın uluslararası mesajını şöyle aktardı:

"Eğer ABD bölgedeki üniversitelerin hedef alınmasını istemiyorsa, bu meseleyi kınamalıdır."

⚠️ RİSK ANALİZİ: SAVAŞ YENİ FAZA MI GEÇİYOR?

🎯 Sivil hedefler artıyor: Medya ve eğitim kurumları risk altında

🌍 Uluslararası kriz ihtimali: ABD ve müttefikler dolaylı hedefte

🧠 Psikolojik savaş: Medya merkezlerinin vurulması bilgi akışını hedef alıyor

📊 UZMAN YORUMU (GENEL DEĞERLENDİRME):

Savaşın ilk 30 gününde askeri hedefler ön plandayken, son saldırılar "altyapı + iletişim + eğitim" eksenine kayıyor. Bu da çatışmanın daha geniş ve kontrolsüz bir alana yayılma riskini artırıyor.

❓ İŞTE TAHRAN ÖZELİNDE ARTAN SALDIRILARIN PERDE ARKASI

Tahran'daki saldırıda can kaybı var mı?

Hayır. Açıklamalara göre saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Hangi kurumlar hedef alındı?

TRT World ve El Arabiya'nın ofislerinin bulunduğu medya merkezi vuruldu.

Saldırı neden önemli?

Medya merkezinin hedef alınması, savaşın sivil ve iletişim alanına kaydığını gösteriyor.

Gerilim daha da artar mı?

İran'ın üniversiteleri hedef alma uyarısı, çatışmanın genişleyebileceğine işaret ediyor.