Körfez barut fıçısına döndü | Hark Adası'nda kanlı senaryo: Yanlış hamle binlerce askeri tabuta sokabilir
Kuveyt’ten İran’ın can damarı Hark Adası’na uzanan 200 kilometrelik hatta tansiyon zirveye tırmanırken, bölgedeki askeri hareketliliğin perde arkası aralanıyor. Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Fazla ve Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, A Haber ekranlarında harita üzerinde tek tek anlatı. ABD’nin muhtemel bir operasyon senaryosuna ilişkin değerlendirmede bulunana Fazla, "ABD tek hava indirme ile sıcak temas anında binlerce askerini kaybedilebilir" diye konuştu. ABD’nin amfibi bir harekatın fitilini ateşleyebileceği belirten Sohtaoğlu ise 5 Nisan tarihine dikkat çekerek "zafer illüzyonu" uyarısında bulundu.
Kuveyt'ten İran'ın kalbindeki Hark Adası'na uzanan 200 kilometrelik kritik hat, askeri stratejilerin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. 3.000 ila 5.000 askerle yapılacak bir hava indirme harekâtının ne kadar mümkün olduğu tartışılırken, sahadan gelen değerlendirmeler operasyonun zorluklarını ve olası kayıpları çarpıcı şekilde ortaya koyuyor. Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Fazla, bölgenin hem coğrafi hem de askeri açıdan "yüksek riskli bir tuzak alanı" olduğunu vurguladı. USS Tripoli ve modernize edilmiş dev hücum gemisi USS Boxer'ın bölgeye gelişiyle amfibi bir harekatın fitilinin ateşlenebileceğini belirten Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ise 5 Nisan tarihine dikkat çekerek "zafer illüzyonu" uyarısında bulundu.
STRATEJİK HEDEF HARK ADASI: ADIM ADIM FELAKET SENARYOSU
Körfez'deki gerilimin merkez üssü olan ve Kuveyt'e yaklaşık 200 kilometre mesafede bulunan Hark Adası'nın askeri açıdan ne anlam ifade ettiğini değerlendiren Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Fazla, "Hark Adası'na baktığımızda; 8 kilometre uzunluğunda, 4 kilometre genişliğinde ufak bir alan görüyoruz. Ancak burada çok sayıda depo, tesis, yükleme istasyonu, terminal ve ufak bir yerleşim alanı ile bir meydan bulunuyor. Bu bölgeye hava indirme yoluyla asker indirdiğinizde, orada çok fazla tuzak ve mayınlama olması muhtemeldir" ifadelerini kullandı. Fazla, olası bir harekâtın başlangıcında yaşanacak dehşet anlarına dikkat çekerek, "Normal şartlarda buraya uçarbirlik harekâtı ile gelmeniz gerekir. Hava indirme yaptığınızda, paraşütle inen askerler yere ulaşana kadar İran'ın bölgede bekleyen askerlerinin hedefi olur. Ayrıca kıyıdan kullanabilecekleri gemisavar füzeleri de mevcuttur. Dolayısıyla buraya tek başına bir hava indirme yapıldığında, daha başlangıç aşamasında 3.000-3.500 civarındaki askerin en az yarısını kaybedersiniz. Burayı elde etmek o kadar kolay değil" sözleriyle bölgedeki ateş hattının ne kadar tehlikeli olduğunu vurguladı.
GÖKYÜZÜNDE SAVAŞ UÇAKLARI: A-10, F-35 VE F-22'LER SAHNEDE
Harekâtın başarıya ulaşması için hava unsurlarının kritik rolüne değinen Hüseyin Fazla, "Harekâttan önce bölgeyi bombalamanız lazım. Bombalama için en fazla A-10 uçakları etkin kullanılabilir ancak bölgede F-35, F-22 ve F-18 gibi savaş uçakları da mevcut. Ancak burayı bombaladığımız zaman risk tamamen ortadan kalkmaz. Uçaklar kalktı ve buraları bombalıyor diyelim. Herhangi bir yere havadan asker indirmeden önce, yerde askerlerinize zarar verebilecek unsurları olabildiğince yok etmeniz lazım" şeklinde konuştu. Yerdeki gizli tehlikelerin havadan temizlenmesinin zorluğuna işaret eden Fazla, "Onlara yerdeki İran askerleri zarar verebilir. Ayrıca yerdeki mayınların havadan çeşitli yöntemlerle patlatılması gerekir ancak hepsini temizleyebilecek tam bir yöntem yoktur" dedi.
PETROL TERMİNALİ VE TRUMP'IN "İYİLİK" MESAJI
Adanın ekonomik stratejisine de değinen Hüseyin Fazla, "Buradaki en büyük tehlike; devasa depolama tesisleridir. Orası bir terminal sonuçta; İran petrolünün neredeyse %90'ı oradan sevk ediliyor. ABD'nin kısa süre önce Hark Adası'nı bombaladığını ve askeri hedeflerin %90'ını vurduğunu iddia etti ama Hark Adası'ndaki enerji tesislerine ve altyapısına dokunmadılar. Trump, bunun 'İran'ın iyiliği için' olduğunu söylemişti" ifadelerini kullandı. Stratejik önceliğin adayı ele geçirmekten ziyade kontrol etmek olduğunu belirten Fazla, "ABD'nin icra edeceği genel bir harekât içerisinde Hark Adası'nı ele geçirmek stratejik bir zorunluluktur ancak burası birinci hedef olamaz. Burası bir açıdan kolay bir hedef; genel olarak hava indirme yerine helikopterlerle komandoları ve özel kuvvet askerlerini bölgeye sevk edersiniz. Sevk etmeden önce de bölgeyi günlerce 'savunma baskısı' dediğimiz yöntemle bombalamanız gerekir" sözleriyle askeri taktiğin detaylarını paylaştı.