Körfez barut fıçısına döndü | Hark Adası'nda kanlı senaryo: Yanlış hamle binlerce askeri tabuta sokabilir

Operasyonun mantığını sorgulayan Emekli Tuğgeneral Hüseyin Fazla, "Şöyle ki; ben komutan olsam adayı almak yerine adayı havaya uçururum. Adayı ele geçirmenin tek esprisi, İran'ın terminaline el koymaktır. O tesisleri vurduğunuzda adanın bir önemi kalmaz. Oraya asker indirip boş yere kayıp vermenin stratejik bir kazanımı olmaz. Kaldı ki siz buraları havaya uçurmazsanız, şehirde bulunan Devrim Muhafızları Donanması hücumbotlarla size saldırabilir. Adayı bir şekilde ele geçirseniz bile orada tutunmanız kolay değildir" şeklinde çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Fazla ayrıca, "Özetle; ele geçirmekle kontrol etmek aynı şey değil. Petrolü alıp kendiniz kullanmayacaksanız, yapılacak her türlü askeri harekât sonrasında ada büyük oranda kullanılamaz hâle gelir. Bu da hem İran'a hem ABD askerlerine zarar verir, stratejik bir kazanç sağlamaz" diyerek savaşın yıkıcı sonuçlarına işaret etti.

ABD 5. FİLO VE GERALD FORD GEMİSİNDEKİ KRİZ

ABD'nin bölgedeki askeri varlığındaki zayıflıklara da değinen Fazla, "5. Filo'nun karargâhı orada ama ellerinde İran'la savaşabilecek unsurların çok azı bulunuyor ve muhtemelen onları da koruma altına aldılar" dedi. Modern savaş gemilerindeki lojistik aksaklıkları da aktaran Hüseyin Fazla, "Gerald Ford gemisinin çamaşırhane bölümünde yangın çıkması ve 600 askerin yatacak yerinin kalmaması nedeniyle gemi Girit'teki ABD deniz üssüne bakım için götürüldü. Lojistik üs olarak kullanılıyor ancak tamirinin bir yılı bulabileceği söyleniyor" diyerek ABD ordusunun yaşadığı teknik zorlukları deşifre etti.

AMFİBİ ÇIKARMA İMKÂNSIZ MI? COĞRAFİ ENGELLER VE "DİK YARLAR"

Hark Adası'nın coğrafi yapısının büyük çaplı bir çıkarmaya izin vermediğini belirten Fazla, "Amfibi çıkarma için kumsal bir alana ihtiyacınız var; çıkarma gemilerinin altı düz olduğu için kıyıya yanaşabilmesi lazım. Ancak Hark Adası'nın yapısı buna pek müsait değil; kıyıları çok girintili çıkıntılı ve dik yarlar var. Ada daha çok gemilerin yanaşabileceği bir terminal şeklinde düzenlenmiş. Sadece İran tarafında bir liman var; oraya girmeye çalışmak ise arkanızı emniyetsiz bırakmak anlamına gelir. Düşmanı arkanızda bırakarak çıkarma yapamazsınız. Dolayısıyla Hark Adası'na hava indirme uygun olmaz, çıkarma ise çok zayıf kalır. En mantıklısı uçarbirlik harekâtıdır ama ondan önce adayı tamamen havaya uçurmanız gerekir" ifadelerini kullandı.

1971'DEN KALAN MİRAS: ÜÇ STRATEJİK ADA VE İRAN EGEMENLİĞİ

Bölgedeki diğer stratejik adalarla ilgili tarihi sürece de değinen Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Fazla, "Bu üç ada da oldukça stratejik. 1971'de İngilizler burayı terk ederken arkalarında bir problem bıraktılar. O zamandan beri İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir ihtilaf konusu. İran daha güçlü olduğu için bu adalar üzerinde egemenlik kurmuş durumda" diyerek bölgedeki tarihsel gerilimin bugüne yansımalarını anlattı.

DEV HÜCUM GEMİLERİNDEN AMFİBİ ÇIKARTMA HAZIRLIĞI!

HARK ADASI'NDA DEV YIĞINAK: ASKERİ GÜÇ SINIRLARI ZORLUYOR

Bölgedeki askeri hareketliliğin sivil bir ada için oldukça fazla olduğunu vurgulayan Mete Sohtaoğlu, "Burası Hark Adası ve Hark Adası için zaten hemen hemen A Haber'de ilk defa gündeme getiren televizyon kanalları ve programlar burasıydı. Burada Umman Denizi'ne konuşlanmış uçak gemisi, devasa bir askeri güç, Körfez bölgesindeki güç... Bir Hark Adası'nı alabilmek için –ki sivil nüfusun olduğu da bir yer, içeride çalışanlar ve ailelerin olduğu, bir tek helikopter pistinin olduğu bir yer için– bu fazla. Askeri güç olarak da fazla" ifadelerini kullandı.

1991 TAKTİĞİ GERİ Mİ DÖNÜYOR? ABD'DEN "ALDATMA" HAMLESİ

ABD'nin bölgedeki asıl niyetini gizlediğini ve bir şaşırtma harekatı yürütebileceğini belirten Sohtaoğlu, "Şimdi bizim takip ettiğimiz en azından iki tane gemi var. Bir tanesi USS Tripoli demiştik. Umman Denizi'nde şu an. 1991'de Kuveyt'e yönelik bir harekatta da Saddam Hüseyin döneminde Irak ordusunu şaşırtmak için sanki Kuveyt'e bir çıkarma yapacak gibi ABD ordusu yığınak yapmıştı, fakat tam tersi çölden girmişti. Şimdi burada da aynı bir aldatmaca var. ABD aldatıyor" sözleriyle tarihi bir benzerliğe dikkat çekti.

USS BOXER YOLDA: F-35'LERLE DONATILMIŞ DEV YÜZEN HASTANE

Modernize edilen ve amfibi çıkarma yeteneği artırılan USS Boxer gemisinin detaylarını paylaşan Mete Sohtaoğlu, "USS Boxer isminde aynı bu Tripoli gibi aynı sınıfta bir hücum gemisi var. USS Boxer gemisi modernize edildi ve üzerinde yeni F-35 uçaklarının inip kalkabileceği şekilde şu an yolda. Varış tarihi de aşağı yukarı 5 Nisan olarak gözüküyor. Bu üç tane futbol sahası büyüklüğünde, içinde 6 tane hastanesi olan cerrahi askeri müdahale yaralanmalar için, 600 yataklı bir hastanesi olan bir gemi. Sadece personeli 1200 ama 2000 tane de özel amfibi çıkarma eğitimli asker var" şeklinde konuştu.

DERİN SU LİMANI ÇABAHAR: ABD'NİN ASIL HEDEFİ Mİ?

Körfez'deki sığ suların dev gemiler için risk teşkil ettiğini, bu yüzden derin limanların kritik olduğunu belirten Sohtaoğlu, "Burası ABD savaş gemilerinin hiçbir deniz gücünün girip manevra yapabileceği bir derinliğe sahip değil. Bu gördüğünüz sahil bölgeleri ortalama 20-30 metre. Ama daha açıklara gittiğiniz zaman şu gördüğünüz alan 1000 metre derinliğe kadar iniyor. Çabahar Limanı Çin'in en az 60-70 milyar dolarlık altyapı yaptığı yer ve ABD'nin savaş gemilerinin konuşlanabileceği tek liman burası. ABD'nin bütün bu propagandasına rağmen hedef alacağı yer Konarak-Çabahar arasındaki 50-70 kilometrelik bir sahil şeridi" ifadelerini kullandı.

İRAN SAVUNMASI ALARMDA: S-300'LER KRİTİK NOKTALARA KONUŞLANDI

İran'ın olası bir indirme harekatına karşı hava savunma hattını böldüğünü aktaran Sohtaoğlu, "İran ne yaptı? S-300 hava savunma sistemlerini bakın nereye konuşlandırdı? İran, Bavar-373 ve S-300'lerini olası gördüğünüz bu bölgelere konuşlandırdı. Hark, Keşm ve diğer Ebu Musa Adaları'nı koruyabilmek için savunmasını da böldü" sözleriyle Tahran'ın karşı hamlelerini anlattı.

DOĞA OLAYLARI VE ASKERİ TAKVİM: 15 NİSAN KRİTİK EŞİK

Bölgedeki hava koşullarının askeri operasyonlar için son bir pencere sunduğunu vurgulayan Mete Sohtaoğlu, "Körfez'de bir harekat yapıyorsanız havaya bakacaksınız. 5 Nisan gibi buradaki bulutlanma mesafesi %10 olacak, yani görüş net ve açık. Sıcaklıklar Körfez bölgesinde 34-35 dereceden hızlı bir şekilde artmaya başlayacak. O yüzden ABD'nin 10-15 Nisan'a kadar bu bölgede bir vakti var. Çünkü hava sıcaklıklarının 52-53 dereceye çıkmasıyla beraber çöl fırtınalarının başlaması, uçak motorlarının içerisine ince toz kumlarının girmesi gibi birçok etmen devreye girecek" şeklinde konuştu.

6 BOYUTLU SATRANÇ VE HİBRİT ANLAŞMA BEKLENTİSİ

İranlı yetkililerin ABD hamlelerine karşı tetikte olduğunu ve nisan ortasında diplomatik bir sürpriz yaşanabileceğini ifade eden Mete Sohtaoğlu, "İran Parlamento Başkanı Muhammed Kalibaf'ın yayınladığı bir mesaj var; '6D satranç oynuyorlar' diye. Bu, karşınızdakinin 5 yıl sonrasını, 10 yıl sonrasını hesap ettiğini bildiğiniz anlamına gelir. Hibrit bir anlaşma haberi Pakistan'dan, İslamabad'dan nisan ortası gelebilir. Nisanın ortasında belki bir hibrit modelli anlaşma Türkiye'nin, Pakistan'ın ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle ete kemiğe bürünebilir" sözleriyle değerlendirmelerini noktaladı.