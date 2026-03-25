Tayfun ve Som'un teslimat görüntüleri A Haber'de! İşte Türkiye'yi koruyacak füzeler

Orta doğu'da İsrail, ABD ve İran arasındaki gerilim bölgesel savaş riskini artırıyor. Türkiye ise bu süreçte savunma kapasitesini güçlendirerek füze üretimini hızlandırıyor. SOM seyir füzesi ve Tayfun hipersonik füzesine ait üretim ve teslimat görüntülerine ilk kez A Haber ulaştı.A Haber Muhabiri Damla Kuşkapan, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ile gelişmeleri yerinde değerlendirdi. İkinci onlarca ürünün teslimatları devam ettiğini belirterek tanksavarlardan seyire, balistiği akıllı mühimmatlara kadar bütün ürün ailelerinin yoğun bir seri üretim sürecinde olduğunu söyledi.

A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ile özel röportaj gerçekleştirdi.

"ABD-İSRAİL SAVAŞINDAN VERİLER ÇIKARIYORUZ"

İkinci "ABD -İsrail savaşından veriler çıkarıyoruz. " dedi. İkinci'nin açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Her gün teslimat yapıyoruz 2026'da çok yoğun bir teslimat takvimimiz var.

Onlarca ürünün teslimatları devam ediyor tanksavarlardan seyire, balistiği akıllı mühimmatlara kadar bütün ürün aileleri yoğun bir seri üretim sürecinde.

Teslimatlar 2026'da hızlanarak devam edecek yeni tesisler devreye giriyor onların kapasite artışlarıyla beraber teslimat takviminde hızlanma göreceğiz inşallah.

Türkiye'nin füze teknolojilerindeki son durumu ve üretim kapasitesindeki artışı yerinde incelenirken artan bölgesel tehditlere karşı yerli ve milli savunma sistemlerin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

TESLİMAT GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ A HABER'DE

Öte yandan A Haber, Türkiye'nin en kritik savunma projelerinden olan SOM seyir füzesi ve Tayfun hipersonik füzesine ait üretim ve teslimat görüntülerine ilk kez ulaştı. Söz konusu görüntülerde, yüksek hassasiyet ve ileri teknolojiyle geliştirilen füze sistemlerinin seri üretim süreci ve envantere giriş aşamaları gözler önüne serildi.

Uzmanlara göre, Türkiye'nin füze stoklarını güçlendirmesi ve üretim hızını artırması, sadece caydırıcılığı yükseltmekle kalmıyor; aynı zamanda bölgesel güç dengelerinde de kritik bir rol oynuyor. Özellikle uzun menzil ve yüksek isabet oranına sahip sistemlerin devreye alınması, savunma stratejisinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Yaşanan gelişmeler, Orta Doğu'daki belirsizlik sürerken Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımların ne denli stratejik olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.