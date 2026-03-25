Altında sert düşüş sonrası talep patlaması! Darphane 24 saat mesaide

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından vatandaşlar Kapalıçarşı ve kuyumculara akın ederken, talebi karşılamak için kollarını sıvayan Darphane Genel Müdürlüğü’nde üretim kapasitesi en üst seviyeye çıkarıldı. ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarıyla tetiklenen bu hareketlilik sonrası, Darphane’nin kapılarını açan A Haber ekibi, külçe altının evrilerek cebimize giren çeyrek ve Cumhuriyet altınına dönüşme serüvenini saniye saniye görüntüledi.

Altın fiyatlarındaki ani gerileme sonrası vatandaş Kapalıçarşı ve kuyumculara akın etti, artan talebi karşılamak için Darphane üretim kapasitesini zirveye çıkardı; külçe altının çeyrek ve Cumhuriyet altınına dönüşüm süreci hız kesmeden devam ediyor.

3 GÜNDÜR ARALIKSIZ SÜREN YOĞUNLUK

Altın piyasasındaki son durumu ve üretim bandındaki hareketliliği yerinde inceleyen A Haber Muhabiri Merve İzci Özmen, "Altın bu haftaya ciddi bir düşüşle başladı, altına olan talep artınca Darphane'de üretim hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı. Özellikle Trump'ın açıklamalarının ardından Türkiye'de vatandaşların hem Kapalıçarşı'ya hem de kuyumculara akın ettiğini belirten Özmen, "3 gündür aralıksız devam eden bu süreçte kuyumcuların önünde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu" sözleriyle piyasadaki harareti aktardı.

ADIM ADIM ALTININ SERÜVENİ

Darphane'de üretimin nasıl yapıldığını aşama aşama anlatan Merve İzci Özmen, "Birinci aşama olarak darphaneye külçe şeklinde altın geliyor, bu külçeler daha sonra rulo haline getiriliyor" dedi. Üçüncü aşamada altınların türüne ve gramajına göre inceltildiğini belirten muhabir, "Altının cinsine göre incelikleri burada belirleniyor, ardından inceltilen bu rulo altınlar yarım mı yoksa Cumhuriyet altını mı yapılacaksa ona göre kesim alanlarına gönderiliyor" bilgisini paylaştı. Kesimden kalan parçaların ise ziyan edilmediğini vurgulayan Özmen, "Kalan parçalar tekrar eritiliyor ve yeniden altın olarak kullanıma sunuluyor" ifadelerini kullandı.

15 FARKLI TÜRDE TİTİZ ÜRETİM

Darphane'de sadece birkaç çeşit değil, tam 15 farklı altın türünün basıldığını ifade eden Merve İzci Özmen, "Darphaneden çıkan gramajı farklı 15 çeşit altın var, bunlar son aşamada tek tek ölçülüyor çünkü çok az bir gramaj farkı bile olsa altının yeniden yapılması gerekiyor" dedi. Üretim bandındaki bir diğer hassas noktayı ise bir Darphane çalışanı, "Pullarımızın yamuk ve doğru olanları makinemize tekrardan verilip kazınıyor, basıldıktan sonra kenar bölümüne yollanıp kalite kontrolle müşteriye gidiyor" sözleriyle aktardı. Küçük bir hata payında bile işlemin başa sarıldığını belirten yetkililer, tüm bu hummalı çalışmanın amacının piyasadaki altın talebini eksiksiz ve güvenilir şekilde karşılamak olduğunu vurguladı.