Gram altın neden düşüyor? Elinde olanlar dikkat: Sakın satmayın!

Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 10:27 ahaber.com.tr - Özel Haber

Altın piyasasında sert dalgalanma sürerken Kapalıçarşı'da fiyatlar gün içinde hızla değişiyor. Gram ve çeyrek altında düşüş dikkat çekerken kuyumcularda ürün bulunurluğu ve makas aralığı tartışma konusu oldu. Uzmanlar, düşüşte faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmelerin etkili olduğunu belirtirken yatırımcıya "panik yapmayın" uyarısı yaptı.

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken, piyasanın kalbi Kapalıçarşı'da haftanın ilk günlerinde hareketli dakikalar yaşanıyor. KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN BULUNAMIYOR MU? Gram altın ve çeyrek altındaki düşüş eğilimi yatırımcıyı heyecanlandırırken, uzmanlar bu düşüşün perde arkasındaki jeopolitik ve ekonomik nedenleri A Haber ekranlarında tek tek sıraladı. İşte altından gümüşe, piyasadaki son rakamlar ve uzman yorumları…

KAPALIÇARŞI'DA GÜNCEL RAKAMLAR VE SON DURUM Haftanın başından itibaren piyasalardaki hareketliliği yerinden takip eden A Haber Muhabiri Meral Dağlılar, "Has altında 6 bin 600 liradan alış, 6 bin 768 lira civarında da bir satış seyrimiz var. Tablonun geneline baktığımızda yine bir düşüş söz konusu. Gram altında 6 bin 798, eski çeyrek satışında ise 11 bin lira civarında bir rakam görüyoruz." sözleriyle piyasadaki güncel durumu aktardı. Dağlılar ayrıca, piyasalardaki bu tablonun gün içerisinde sık sık değiştiğine dikkat çekerek, "Dün yüzde 10'un üzerinde bir düşüş yaşandı ve düşüş makası oldukça arttı. Altın yatırımcıları için 'altın almalı mı, bekletilmeli mi?' sorusu gündemde." ifadelerini kullandı.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? BELİRSİZLİK Mİ BİTTİ? Stüdyoda süreci değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altının her zaman savaşı değil, belirsizliği sevdiğini vurgulayarak, "Altın belirsizlikte güvenli liman olarak görülür ama şu an petrol fiyatlarının yükseliyor olması ve merkez bankalarının faizleri artıracağı yönündeki netlik, belirsizliği ortadan kaldırdı. Faizlerin arttığı bir dönemde maden tutmanın bir maliyeti var, bu yüzden herkes nakde geçmeye çalışıyor." sözleriyle düşüşün temel nedenini açıkladı. Bölgesel gelişmelere de değinen Erdem, "Körfez ülkeleri nakde büyük ihtiyaç duyuyor, petrol üretemedikleri ya da satamadıkları noktada ellerindeki kıymetli madenleri satışa geçtiler. Bu da altını düşürüyor." şeklinde konuştu.

KUYUMCULARDA "GRAM ALTIN" KRİZİ VE MAKAS ARALIĞI Piyasadaki fiyat farklılıklarına ve fiziksel altın bulma zorluğuna değinen Merve Özkan, "Kuyumcular bu ara gram altın yok diyorlar." sözleriyle sahadaki bir diğer gerçeğe parmak bastı. Faruk Erdem ise bu durumun bir korunma mekanizması olduğunu belirterek, "Kuyumcu esnafı kendini korumak için piyasa ekranındaki rakamın çok üstünde bir fiyata satış yapıyor. Kapalıçarşı'da alış ve satış arasındaki makasın 300 liradan 600 liraya kadar çıktığını görüyoruz. 'Çok ucuzmuş, gidip alayım' şeklindeki panik alışları da doğru değil." ifadelerini kullandı.