Gram altın neden düşüyor? Elinde olanlar dikkat: Sakın satmayın!

ahaber.com.tr - Özel Haber

Altın piyasasında sert dalgalanma sürerken Kapalıçarşı'da fiyatlar gün içinde hızla değişiyor. Gram ve çeyrek altında düşüş dikkat çekerken kuyumcularda ürün bulunurluğu ve makas aralığı tartışma konusu oldu. Uzmanlar, düşüşte faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmelerin etkili olduğunu belirtirken yatırımcıya "panik yapmayın" uyarısı yaptı.

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken, piyasanın kalbi Kapalıçarşı'da haftanın ilk günlerinde hareketli dakikalar yaşanıyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN BULUNAMIYOR MU?

Gram altın ve çeyrek altındaki düşüş eğilimi yatırımcıyı heyecanlandırırken, uzmanlar bu düşüşün perde arkasındaki jeopolitik ve ekonomik nedenleri A Haber ekranlarında tek tek sıraladı. İşte altından gümüşe, piyasadaki son rakamlar ve uzman yorumları…

KAPALIÇARŞI'DA GÜNCEL RAKAMLAR VE SON DURUM

Haftanın başından itibaren piyasalardaki hareketliliği yerinden takip eden A Haber Muhabiri Meral Dağlılar, "Has altında 6 bin 600 liradan alış, 6 bin 768 lira civarında da bir satış seyrimiz var. Tablonun geneline baktığımızda yine bir düşüş söz konusu. Gram altında 6 bin 798, eski çeyrek satışında ise 11 bin lira civarında bir rakam görüyoruz." sözleriyle piyasadaki güncel durumu aktardı. Dağlılar ayrıca, piyasalardaki bu tablonun gün içerisinde sık sık değiştiğine dikkat çekerek, "Dün yüzde 10'un üzerinde bir düşüş yaşandı ve düşüş makası oldukça arttı. Altın yatırımcıları için 'altın almalı mı, bekletilmeli mi?' sorusu gündemde." ifadelerini kullandı.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? BELİRSİZLİK Mİ BİTTİ?

Stüdyoda süreci değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altının her zaman savaşı değil, belirsizliği sevdiğini vurgulayarak, "Altın belirsizlikte güvenli liman olarak görülür ama şu an petrol fiyatlarının yükseliyor olması ve merkez bankalarının faizleri artıracağı yönündeki netlik, belirsizliği ortadan kaldırdı. Faizlerin arttığı bir dönemde maden tutmanın bir maliyeti var, bu yüzden herkes nakde geçmeye çalışıyor." sözleriyle düşüşün temel nedenini açıkladı. Bölgesel gelişmelere de değinen Erdem, "Körfez ülkeleri nakde büyük ihtiyaç duyuyor, petrol üretemedikleri ya da satamadıkları noktada ellerindeki kıymetli madenleri satışa geçtiler. Bu da altını düşürüyor." şeklinde konuştu.

KUYUMCULARDA "GRAM ALTIN" KRİZİ VE MAKAS ARALIĞI

Piyasadaki fiyat farklılıklarına ve fiziksel altın bulma zorluğuna değinen Merve Özkan, "Kuyumcular bu ara gram altın yok diyorlar." sözleriyle sahadaki bir diğer gerçeğe parmak bastı. Faruk Erdem ise bu durumun bir korunma mekanizması olduğunu belirterek, "Kuyumcu esnafı kendini korumak için piyasa ekranındaki rakamın çok üstünde bir fiyata satış yapıyor. Kapalıçarşı'da alış ve satış arasındaki makasın 300 liradan 600 liraya kadar çıktığını görüyoruz. 'Çok ucuzmuş, gidip alayım' şeklindeki panik alışları da doğru değil." ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞTE SON DURUM VE YATIRIMCIYA TAVSİYELER

Altının yanı sıra son yılların gözde yatırım aracı gümüşteki tabloyu da aktaran Meral Dağlılar, "Gümüşün şu an külçe olarak satışı 105 bin 818 lira olarak devam ediyor. Gün içerisinde gümüşte de hareketlilik sürebilir." dedi. Yatırımcıların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini özetleyen Faruk Erdem, "Elinizde altın varsa tutun, nakit paranız varsa bu düşüşlerden faydalanın." sözleriyle tavsiyelerini noktaladı.

📊 KISA ANALİZ: ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altındaki düşüşün temelinde küresel faiz beklentileri ve belirsizliğin azalması yatıyor. Faizlerin artacağı beklentisi, getirisi olmayan altını cazibesiz hale getirirken yatırımcıları nakde yönlendiriyor. Ayrıca petrol fiyatları ve Körfez kaynaklı satış baskısı da fiyatları aşağı çekiyor.

Türkiye özelinde ise Kapalıçarşı'daki makas aralığı ve fiziki altın arzındaki daralma, fiyatların ekran ile sahada farklılaşmasına neden oluyor. Bu da yatırımcıda "fırsat mı, risk mi?" ikilemi yaratıyor.

⚠️ PİYASA YORUMU

  • Düşüş kalıcı olmayabilir: Altın tarihsel olarak kriz ve belirsizlikte yükselir.
  • Makas açılması riskli: Kuyumcu fiyatı ile ekran fiyatı arasında ciddi fark var.
  • Fiziki altın sıkıntısı: "Gram altın yok" söylemi, piyasada temkinli satış yapıldığını gösteriyor.
  • Panik işlemler zararlı: Ani alım-satım yerine kademeli hareket öneriliyor.
📉 GÜNCEL VERİLER TABLOSU

ÜrünAlış (TL)Satış (TL)Not
Has Altın6.6006.768Düşüş trendi
Gram Altın-6.798Piyasada zor bulunuyor
Eski Çeyrek Altın-11.000Yüksek makas
Gümüş (Külçe)-105.818Dalgalı seyir
🔎 İŞTE 5 MADDEDE ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

1. Düşüşün ana nedeni faiz beklentisi

Küresel piyasalarda faiz artışı beklentisi, altına olan talebi zayıflatıyor.

2. Belirsizliğin azalması fiyatı baskılıyor

Altın kriz ve belirsizlikte yükselirken, netleşen ekonomik görünüm düşüş getiriyor.

3. Kapalıçarşı'da makas açıldı

Alış-satış farkı 300–600 TL'ye kadar çıkarken, gerçek fiyat ile ekran fiyatı ayrıştı.

4. Fiziki altın bulunurluğu azaldı

Kuyumcular risk almamak için satışta temkinli davranıyor, bu da "altın yok" algısı yaratıyor.

5. Uzmanlardan net uyarı: Panik yapmayın

Elde altını olanların beklemesi, nakdi olanların ise kademeli alım yapması öneriliyor.

