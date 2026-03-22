Bayram dönüşü çilesi! 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de kilometrelerce kuyruk | A Haber'de çağrı: Acemi şoförler sol şeritten gitmesin

Bölgedeki atmosferi ve son durumu aktaran A Haber Muhabiri Şener Çetin, "Bayramın üçüncü günü, dolayısıyla son gün olması hasebiyle de trafik yoğunluğu bir hayli artmış vaziyette. Kırıkkale-Ankara yolu üzerindeyiz, Kırıkkale Kavşağı'ndayız ki burası kritik bir nokta, 43 ilin kesişim noktası olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

43 İLİN NABZI BU KAVŞAKTA ATIYOR

Kırıkkale'nin coğrafi olarak sahip olduğu bu benzersiz konum, tatil dönüşlerinde tüm Türkiye'nin trafik yükünü buraya çekiyor. A Haber Muhabiri Şener Çetin, bölgenin stratejik önemini "Karadeniz'den Akdeniz'e kadar uzanan bir nokta, aynı zamanda da İç Anadolu Bölgesi'nden Doğu illerine kadar uzanan bir nokta. Dolayısıyla birçok araç da bu güzergâhı kullanmak zorunda." sözleriyle dile getirerek, trafiğin neden bu denli yoğun olduğunu teknik detaylarıyla paylaştı.

JANDARMADAN KUŞ UÇURTMAYAN DENETİM

Yollardaki bu devasa yoğunluğa karşı güvenlik güçleri de adeta teyakkuza geçmiş durumda. Jandarma kontrol noktalarında ekipler, sürücülerin ve yolcuların güvenliği için en ufak bir detayı dahi atlamıyor. A Haber Muhabiri Şener Çetin, denetimlerin içeriğine dair "Yoğunluk başladı, bir yandan ekipler denetimlerini sürdürüyor. An itibarıyla jandarma kontrol noktasında ekipler, trafik güvenliğini sağlamak adına sürücülere sıkı bir denetim gerçekleştiriyor. Gerekli araç ve sürücülerin evraklarını inceliyor, aynı zamanda da sistemden herhangi bir eksik var mı, olumsuz bir durum var mı bunu takip ediyor." bilgilerini aktardı.