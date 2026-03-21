Dışişleri Bakanı Fidan: Körfez'de bundan sonra çok şey değişebilir

Savaşın üçüncü haftasını geride bıraktıklarını belirten Şener Çetin, "Bakan Fidan, Körfez ülkelerinde savaşın birkaç hafta daha sürebileceğine dair değerlendirmelerin yapıldığını kaydetti. Burada belirleyici olanın ABD'nin tutumu olacağı ifade ediliyor. Özellikle ABD ve İsrail'in başlangıç pozisyonlarının birbirinden uzaklaşması, savaşın daha da uzamasına neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son durağı olan Körfez turu, bölgedeki savaşın geleceği ve kurulacak yeni ittifaklar açısından tarihi bir önem taşıyor. A Haber Muhabiri Şener Çetin, Bakan Fidan'ın temaslarının ardından bölgedeki son durumu ve masadaki kritik başlıkları aktardı.

"ASIL SORUN İSRAİL'İN BARIŞ İSTEMEMESİ"

İsrail'in bölgedeki stratejisine dikkat çeken Çetin, Bakan Fidan'ın görüşlerini, "İsrail, savaşın mümkün olduğunca uzamasını ve bu sayede İran'a daha fazla zarar vermeyi hedefleyen bir politika izliyor olabilir. Fidan, sorunun savaşı bitirmeye yönelik planların olmaması değil, doğrudan İsrail'in barış istememesi olduğunu her fırsatta vurguluyor" sözleriyle aktardı.

"KÖRFEZ'DE BUNDAN SONRA ÇOK ŞEY DEĞİŞEBİLİR"

Savaş sonrası Körfez ülkelerinin savunma stratejilerinde büyük değişimler yaşanabileceğini ifade eden Çetin, "Körfez ülkelerinin savunma sanayii alanında yeni arayışlara girebileceği belirtiliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol ve doğalgaz trafiğinin Çin, ABD ve Hindistan gibi ülkeler için taşıdığı kritik önem, bölgedeki güvenliğin ne kadar hassas olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.