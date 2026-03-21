Orta Doğu'da yeni güvenlik şemsiyesi! A Haber'in takip ettiği zirvede neler yaşandı?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Körfez turu sırasında Riyad’da düzenlenen Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan’ın katıldığı kritik zirve, bölgedeki savaşın gölgesinde gerçekleşti. A Haber Yayın Koordinatörü Orhan Sali yerinde takip ettiği zirve sırasında balistik füze saldırıları yaşandığını, hava savunma sistemlerinin füzeleri şehir üzerinde imha ettiğini aktardı. Sali bu zirveyle birlikte Orta Doğu'da yeni bir güvenlik şemsiyenin kurulabileceğinin altını çizdi. İşte detaylar...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turu, bölgedeki savaşın gölgesinde tarihi anlara sahne oldu.
A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Riyad'da düzenlenen ve Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ile Pakistan'ın bir araya geldiği kritik dörtlü zirvenin detaylarını A Haber canlı yayınında paylaştı.
Sali takip ettiği zirvenin sadece bir diplomasi trafiği değil, bölgede kurulacak yeni bir güvenlik düzeninin de ayak sesleri olduğunu vurguladı.
FÜZE MENZİLİNDE DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Ziyaretin gerçekleştiği sırada Riyad'da tansiyonun zirve yaptığını belirten Orhan Sali, "Riyad'da toplantı hazırlığı yapılırken bir anda sirenler çalmaya başladı, cep telefonlarına uyarılar geldi. O güne kadar Riyad böyle bir saldırı dalgasına alışık değildi. Biz yayındayken Patriotlar, gelen balistik füzeleri tam otelimizin üzerinde imha etmeye başladı. Atmosfer tamamen bir savaş coğrafyasına dönüştü" ifadelerini kullandı. Sali, bu saldırıların gölgesinde yapılan görüşmelerin bölge ülkeleri için hayati önem taşıdığını, "Bu saldırılar altında yapılan toplantı, akıllara İsrail mi yaptı, İran mı yaptı sorularını getirdi. Bölge çok karışık ve herkes bir sahte bayrak operasyonu peşinde" sözleriyle aktardı.
TÜRKİYE ORTAK BİLDİRİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ
Türkiye'nin diplomatik gücünün ortak deklarasyon metninde belirleyici olduğunu vurgulayan Sali, "Körfez ülkeleri saldırılar sonrası İran'a karşı çok sert bir tepki koymak istedi. Toplantı neredeyse tamamen İran karşıtı bir havaya bürünmüştü. Ancak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın girişimleri ve baskısıyla metne İsrail karşıtlığı ve İsrail yayılmacılığına dair ifadeler eklendi. Türkiye'nin orada bulunması, dengeleri değiştirdi ve daha sağduyulu bir metnin çıkmasını sağladı" değerlendirmesinde bulundu.
ABD ŞEMSİYESİ ÇÖKÜYOR MU?
Bölgedeki güvenlik açıklarına dikkat çeken Orhan Sali, "Körfez ülkeleri kendilerini koruyamıyor ve korumasını umdukları Amerika da onları koruyamıyor. Katar'a 203 balistik füze, 186 kamikaze İHA düşmüş durumda. ABD'nin bölgedeki 5. Filosu ve üslerinin bu saldırıları durduramadığı görüldü. Bu durum, bölge ülkelerini yeni bir güvenlik şemsiyesi arayışına itiyor" şeklinde konuştu.
YENİ BÖLGESEL İTTİFAK: KRİTİK DÖRTLÜ
Riyad'daki dörtlü fotoğrafın anlamını yorumlayan Sali, "Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın bir arada verdiği bu fotoğraf, savaş sonrası kurulacak yeni düzenin bir göstergesi. Pakistan'ın nükleer güç olması, Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesi bu ittifakı stratejik hale getiriyor. Bu dörtlü, bölgeyi ve kendi topraklarını nasıl daha iyi koruyabileceklerinin teknik görüşmelerini başlattı. Bu henüz ilk adım, ileride liderler düzeyinde daha somut iş birlikleri göreceğiz" ifadelerini kullandı.