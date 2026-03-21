Sali takip ettiği zirvenin sadece bir diplomasi trafiği değil, bölgede kurulacak yeni bir güvenlik düzeninin de ayak sesleri olduğunu vurguladı.

FÜZE MENZİLİNDE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Ziyaretin gerçekleştiği sırada Riyad'da tansiyonun zirve yaptığını belirten Orhan Sali, "Riyad'da toplantı hazırlığı yapılırken bir anda sirenler çalmaya başladı, cep telefonlarına uyarılar geldi. O güne kadar Riyad böyle bir saldırı dalgasına alışık değildi. Biz yayındayken Patriotlar, gelen balistik füzeleri tam otelimizin üzerinde imha etmeye başladı. Atmosfer tamamen bir savaş coğrafyasına dönüştü" ifadelerini kullandı. Sali, bu saldırıların gölgesinde yapılan görüşmelerin bölge ülkeleri için hayati önem taşıdığını, "Bu saldırılar altında yapılan toplantı, akıllara İsrail mi yaptı, İran mı yaptı sorularını getirdi. Bölge çok karışık ve herkes bir sahte bayrak operasyonu peşinde" sözleriyle aktardı.