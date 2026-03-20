Vatan nöbetindeki Mehmetçik’ten tüm Türkiye’ye bayram mesajı
A Haber, Şırnak’taki Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nda görev yapan Mehmetçiklerin Ramazan Bayramı coşkusunu ekranlara taşıdı. Gabar, Bestler-Dereler ve Cudi dağlarının kesişimindeki stratejik bölgede görev yapan komandolar, bayramı görev başında karşıladı. Törende komutanlar ve askerler tek yürek olurken, Mehmetçik hem Türk milletinin hem de İslam âleminin bayramını kutlayarak ailelerine selam gönderdi.
PEYGAMBER OCAĞINDA BAYRAM COŞKUSU
A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz ve kameraman Muhammed Enes Özgültekin, Şırnak'taki Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'ndan gerçekleştirdikleri canlı yayında, askerlerin bayram heyecanını ekranlara taşıdı. Özellikle 1990'lı yıllarda terörün yoğun olduğu dönemlerde kurulan ve o tarihten bu yana bölgenin güvenliğinde kritik bir rol üstlenen tugayda, komutanlar ve askerler tek yürek oldu. Bir yanlarında Gabar, bir yanlarında Besta, diğer yanlarında ise Cudi Dağı'nın bulunduğu bu stratejik noktada, Mehmetçik bayramı görev başında karşıladı.
KOMANDOLARDAN TÜM TÜRKİYE'YE MESAJ
Tugayda düzenlenen törende Tabur Komutanı Binbaşı, askerlerine hitaben yaptığı konuşmada vatan ve millet sevgisine vurgu yaptı. Törende söz alan kahraman askerler ise ailelerine ve Türk milletine duydukları özlemi bayram mesajlarıyla dile getirdi. Görev başındaki Mehmetçiklerden Uzman Çavuş Muhammet Atıf Pancar, "Türk-İslam aleminin, yüce Türk milletinin, şehit ailelerimizin ve kendi ailemin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.
"DUALARINIZLA GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"
Sınırda vatan nöbeti tutan bir diğer kahraman asker olan Uzman Çavuş Abdullah Beşer, bölgedeki yoğun mücadeleye dikkat çekerek, "Başta şehit aileleri ve gazilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin ve ailemin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim" sözleriyle duygularını aktardı. A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, jandarma personelinin yaz-kış, yağmur-çamur demeden yıllardır bu dağlarda teröristlerin izini sürdüğünü ve vatanın her karış toprağını korumaya devam ettiğini vurguladı.
SINIR HATTINDA TEK YÜREK
Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı birliklerdeki bayramlaşma töreni, Mehmetçiğin yüksek moral ve motivasyonunu bir kez daha gözler önüne serdi. A Haber ekibi, vatan savunmasının en ön saflarında görev yapan kahramanlarla geçirdiği bu özel anları paylaşarak, tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek yayını noktaladı.