Vatan nöbetindeki Mehmetçik’ten tüm Türkiye’ye bayram mesajı

PEYGAMBER OCAĞINDA BAYRAM COŞKUSU

A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz ve kameraman Muhammed Enes Özgültekin, Şırnak'taki Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'ndan gerçekleştirdikleri canlı yayında, askerlerin bayram heyecanını ekranlara taşıdı. Özellikle 1990'lı yıllarda terörün yoğun olduğu dönemlerde kurulan ve o tarihten bu yana bölgenin güvenliğinde kritik bir rol üstlenen tugayda, komutanlar ve askerler tek yürek oldu. Bir yanlarında Gabar, bir yanlarında Besta, diğer yanlarında ise Cudi Dağı'nın bulunduğu bu stratejik noktada, Mehmetçik bayramı görev başında karşıladı.

KOMANDOLARDAN TÜM TÜRKİYE'YE MESAJ

Tugayda düzenlenen törende Tabur Komutanı Binbaşı, askerlerine hitaben yaptığı konuşmada vatan ve millet sevgisine vurgu yaptı. Törende söz alan kahraman askerler ise ailelerine ve Türk milletine duydukları özlemi bayram mesajlarıyla dile getirdi. Görev başındaki Mehmetçiklerden Uzman Çavuş Muhammet Atıf Pancar, "Türk-İslam aleminin, yüce Türk milletinin, şehit ailelerimizin ve kendi ailemin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.