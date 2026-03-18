Yapay zeka savaşın kaderini değiştiriyor: Dijital cephelerde algoritma savaşı başladı!

Modern savaş konsepti artık yalnızca sahada değil, veri merkezlerinde ve algoritmaların gölgesinde yeniden şekilleniyor. ABD, İsrail ve İran hattındaki gerilimle birlikte yapay zekanın savaşın tam merkezine yerleşmesi, beraberinde hukuk, hakikat ve siber güvenlikten oluşan üç yeni kritik cepheyi açtı. Uzmanlar, yapay zekanın vicdan ve muhakemeden yoksun kararlarının insanlık için büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çekerken, dijital dünyada yürütülen algı operasyonlarına karşı vatandaşları uyarıyor.

OTONOM SİLAHLARDA VİCDAN VE HUKUK ÇIKMAZI

Savaş teknolojilerinde otonom sistemlerin kullanımı her geçen gün artarken, bu durum uluslararası hukuk açısından ciddi tartışmaları da beraberinde getiriyor. Yapay zekanın verdiği kararların hukuki bir karşılığı olmadığını vurgulayan Hukukçu Av. Aydoğan Ahıakın, "Ahlaken otonom silahlara yapay zekanın karar verme inisiyatifine bırakılması, insani muhakemenin ortadan kalkması anlamına gelir. Yapay zekanın vicdanı ve muhakemesi yoktur, o yalnızca nasıl kodlandıysa o şekilde ilerler. Gazze'de yaşanan soykırım gibi felaketlerin bir daha yaşanmaması için uluslararası hukuk kaidelerinin yeniden düzenlenmesi ve bağlayıcı olması şarttır" ifadelerini kullandı.