Yapay zeka savaşın kaderini değiştiriyor: Dijital cephelerde algoritma savaşı başladı!
Yapay zekanın savaş alanındaki rolü her geçen gün artarken, uzmanlar dijital cephelerde yeni bir dönemin başladığına dikkat çekiyor. Otonom silahların hukuki ve vicdani tartışmaları sürerken, deepfake teknolojileri algı operasyonlarının merkezine yerleşti. Siber güvenlikte ise küresel güçlerin etkisi, modern savaşın artık veri ve algoritmalar üzerinden yürütüldüğünü ortaya koyuyor.
Modern savaş konsepti artık yalnızca sahada değil, veri merkezlerinde ve algoritmaların gölgesinde yeniden şekilleniyor. ABD, İsrail ve İran hattındaki gerilimle birlikte yapay zekanın savaşın tam merkezine yerleşmesi, beraberinde hukuk, hakikat ve siber güvenlikten oluşan üç yeni kritik cepheyi açtı. Uzmanlar, yapay zekanın vicdan ve muhakemeden yoksun kararlarının insanlık için büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çekerken, dijital dünyada yürütülen algı operasyonlarına karşı vatandaşları uyarıyor.
OTONOM SİLAHLARDA VİCDAN VE HUKUK ÇIKMAZI
Savaş teknolojilerinde otonom sistemlerin kullanımı her geçen gün artarken, bu durum uluslararası hukuk açısından ciddi tartışmaları da beraberinde getiriyor. Yapay zekanın verdiği kararların hukuki bir karşılığı olmadığını vurgulayan Hukukçu Av. Aydoğan Ahıakın, "Ahlaken otonom silahlara yapay zekanın karar verme inisiyatifine bırakılması, insani muhakemenin ortadan kalkması anlamına gelir. Yapay zekanın vicdanı ve muhakemesi yoktur, o yalnızca nasıl kodlandıysa o şekilde ilerler. Gazze'de yaşanan soykırım gibi felaketlerin bir daha yaşanmaması için uluslararası hukuk kaidelerinin yeniden düzenlenmesi ve bağlayıcı olması şarttır" ifadelerini kullandı.
Cenevre Sözleşmesi'ne de dikkat çeken Ahıakın, "Saldırılan kişinin sivil olduğuna dair en küçük bir şüphe varsa saldırı yapılamaz, bu yasaktır. Otonom silahlar için küresel bir hukuki çerçeve oluşturulması insanlığın geleceği açısından hayati önem taşımaktadır" sözlerini aktardı.
ALGI OPERASYONLARININ YENİ SİLAHI: DEEPFAKE
Savaşın bir diğer cephesi olan bilgi alanında ise yapay zeka, kamuoyunu yönlendirmek için bir manipülasyon aracına dönüşmüş durumda. Özellikle "Gazze Kasabı" Netanyahu'nun altı parmaklı göründüğü iddia edilen videoları gibi örneklerin bu savaşın bir parçası olduğunu belirten Yapay Zeka Uzmanı Doç. Dr. İsmail İşeri, "Üretken yapay zekaların savaşta algıyı yönetmek anlamında çok önemli bir yer aldığını görüyoruz. Deepfake denilen sahte yüzler içeren videolarla yürütülen senaryolar, savaşın seyrine yön vermeye çalışıyor. Nitekim İran, halkını bu tarz dijital algı operasyonlarından korumak adına internet bağlantısını kesmek gibi yöntemlere başvuruyor" şeklinde konuştu. İşeri, sahte içeriklerin sosyal medya aracılığıyla birer "dijital mermi" gibi kullanıldığının altını çizdi.