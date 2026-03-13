Avrupa çaresiz gözler Ankara'da! İtalyan vekillerden kritik Türkiye çağrısı

İran-İsrail gerilimiyle fitili ateşlenen savaş, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da da deprem etkisi yarattı. Başta enerji ve gıda olmak üzere fahiş fiyat artışları ve ekonomik kriz korkusuyla paniğe kapılan Avrupa'nın siyasi acizliği bir kez daha tescillendi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'ya konuşan İtalyan milletvekilleri, Avrupa Birliği'nin siyasi bir ağırlığı kalmadığını itiraf ederken, bölgede barış ve istikrar için tek çözümün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin arabuluculuğu olduğunu vurguladı.

A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Roma'da İtalyan siyasetinin nabzını tuttu. Keşaplı, "İran savaşı tüm dünyada deprem etkisi yaptı. Basra Körfezi'nin kapanması doğrudan petrol ve gaz fiyatlarını etkiledi, ekonomileri vurdu" sözleriyle bölgedeki atmosferi özetlerken, İtalyan vekillerin hem krizin faturasını ABD ve İsrail'e kestiğini hem de Avrupa'nın çaresizliğini dile getirdiğini aktardı.

AVRUPA EKONOMİSİ ATEŞ ÇEMBERİNDE

Savaşın getireceği ekonomik yıkımdan duydukları endişeyi dile getiren İtalyan vekiller, fiyat artışlarının halkı şimdiden vurduğuna dikkat çekti. Vekil Emanuele Pozzolo, "Bu durum şimdiden birçok insan arasında rahatsızlık oluşturuyor ve ne yazık ki fiyatların artmasına yol açıyor. Benzin ve motorin fiyatlarının yükseldiğini zaten görüyoruz" derken, bir diğer vekil Rossano Sasso, "Ekonomik sonuçlar konusunda kaygı duyuyoruz. Özellikle enerji ve gaz fiyatlarının ciddi şekilde artması, vatandaşlar arasında büyük bir endişe oluşturuyor" ifadelerini kullandı. Vekil Alessandro Caramiello ise, "İtalya ve Avrupa ekonomik açıdan ilk ciddi sarsıntıları yaşamaya başladı. Bu durumun kısa süre içinde sosyal açıdan da aynı derecede dramatik sonuçlar doğurma riski var" sözleriyle tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.



"BU, BİZİM İSTEMEDİĞİMİZ BİR SAVAŞ"

İtalyan vekiller, krizin sorumlusu olarak açıkça ABD ve İsrail'i işaret etti. Alessandro Caramiello, "ABD'nin Netanyahu ile birlikte başka bir egemen devlet İran'a saldırması yanlış. Kısacası bu bizim istemediğimiz bir savaş. En önemli unsur diplomasidir" şeklinde konuştu. Rossano Sasso ise NATO müttefikliğine rağmen bu savaşın kabul edilemez olduğunu, "Biz NATO antlaşmasına sadığız. Ancak İran'la bir savaşın çıkması istenmeyen bir durum. Bu, ABD ve İsrail tarafından başlatılmış bir savaş" sözleriyle aktardı. Emanuele Pozzolo da çatışmanın yayılmasının Avrupa için bir intihar olacağını, "Aynı apartmanda yaşadığım bir komşudan hoşlanmıyorum diye bütün apartmanı yıkamam, çünkü o zaman kendi evimi de yıkmış olurum" çarpıcı benzetmesiyle anlattı.



BİRLİK DAĞILDI, AVRUPA 'AĞIRLIĞINI' KAYBETTİ

Röportajda Avrupa Birliği'nin kriz karşısındaki etkisizliği ve siyasi dağınıklığı da masaya yatırıldı. Alessandro Caramiello, Avrupa'nın zayıflığının nedenini, "Avrupa'nın zayıf olmasının nedeni birlik içinde olmamasıdır" diyerek özetledi. Rossano Sasso, ortak bir dış politikanın olmayışına, "Ne yazık ki Avrupa'da dış politika konusunda ortak ve tek bir ses yok. Ya Avrupa Birliği gerçek bir siyasi yapı haline gelir ya da siyasi olarak zayıf bir yapı olarak kalmaya devam eder" sözleriyle vurgu yaptı. Caramiello, ABD ve İsrail'in Avrupa'yı yok saydığını ise, "İsrail ve ABD'nin İran'a saldırı stratejisi konusunda Avrupa'yı en küçük bir şekilde bile sürece dahil etmemesi, hatta bilgilendirmemesi aslında çok basit bir gerçeği gösteriyor: Avrupa artık siyasi olarak hiçbir ağırlığa sahip değil" ifadeleriyle itiraf etti.

TEK UMUT TÜRKİYE: ARABULUCULUK İÇİN ANKARA'YA İŞARET ETTİLER

Avrupa'nın kendi içindeki çaresizliği ve ABD karşısındaki acizliğini anlatan İtalyan vekiller, çözüm için tek adres olarak Türkiye'yi gösterdi. Başkan Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya savaşındaki başarılı arabuluculuk rolüne atıfta bulunan Emanuele Pozzolo, "Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcında özellikle tahıl anlaşması konusunda önemli bir rol oynamıştı. Benzer bir rolü Ortadoğu'da da oynayabilir. Türkiye, stratejik bir ülke olarak kendi sözünü söyleyebilir ve diplomatik bir süreci destekleyebilir" dedi. Alessandro Caramiello da Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerek, "Sonuçta Türkiye, Avrupa ile Doğu arasında bir köprü konumundadır. İtalya ve Avrupa bu köprüleri teşvik etmelidir. Türkiye gibi ağırlığı olan ülkelerle çok daha güçlü bir şekilde diyalog kurulabilir" sözleriyle Ankara'ya tarihi bir çağrıda bulundu.