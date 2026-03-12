Beyrut'ta A Haber kamerasına müdahale: Canlı yayında gergin anlar

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta İsrail saldırıları sonrası gelişmeleri aktaran A Haber ekibi, canlı yayın sırasında Lübnan güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Muhabir Ata Gündüz Kurşun, güvenlik güçlerinin basın mensuplarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti. Önlemlerde çelişki olduğunu vurgulayan Kurşun, medya uzaklaştırılırken bulvarda araç trafiğinin devam ettiğine dikkat çekti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail saldırıları sonrası gelişmeleri yerinden aktaran A Haber ekibi, canlı yayın sırasında Lübnan güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. LÜBNAN'DA A HABER EKİBİNE MÜDAHALE Bölgedeki ağır bombardımanın ardından olay yerinden bildiren muhabir Ata Gündüz Kurşun, güvenlik güçlerinin basın mensuplarını bölgeden uzaklaştırma çabalarını ve sahadaki çelişkili güvenlik önlemlerini ekranlara taşıdı.

CANLI YAYIN SIRASINDA GERGİN ANLAR Ata Gündüz Kurşun, "Sabahtan beri burada yayın yapıyoruz, bütün ulusal ve uluslararası medya mensupları buradaydı ancak şimdi akıllarına yeni geldi olay yerini güvenlik şeridine çevirmek." ifadelerini kullandı. Güvenlik güçlerinin gazetecilere yönelik tutumuna dikkat çeken Kurşun, "Artık bizim buradan uzaklaşmamızı istiyorlar, Lübnan güvenlik güçleri ve polisi gelip böyle bir müdahalede bulunuyor." sözleriyle yaşadıkları zor anları aktardı.

ÇELİŞKİLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ: TRAFİK AKIYOR, BASIN ENGELLENİYOR Bölgedeki önlemlerin tutarsızlığını eleştiren Kurşun, "Bizi buradan uzaklaştırıyorlar ama bulvarda araç trafiği devam ediyor. İddiaları, olay yerinde patlamamış bir mühimmat olabileceği yönünde ancak madem bomba var, yol neden trafiğe kapatılmıyor?" sorusunu sordu. Sahadaki durumu anlatmaya devam eden Kurşun, "Türkiye'den bildiğimiz sistemde yol tamamen trafiğe kapatılır ancak burada araçlar olay yerinin hemen yanı başından geçiyor, sadece medya mensuplarını uzaklaştırmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.