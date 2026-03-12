CANLI | İsrail'den Lübnan'a peş peşe saldırılar! Beyrut bombardıman altında

İsrail tarafından yapılan açıklamada Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni bir saldırı başlatıldığı bildirildi.

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu Tel Aviv'den başatılan operasyona ilişkin son bilgileri paylaştı.

HİZBULLAH İSRAİL'E EL ASF EL MAKUL OPERASYONU BAŞLATTI

Kavasoğlu Hizbullah'ın İsrail'e yönelik El Asf El Makul Operasyonu'nu başlattıklarını duyurarak "İsrail bir saldırı başlatmadan önce açıklama yapmıştı. 'Yeni bir operasyon başlattık' dedi. Adını 'El Asf El Makul' yani ne anlama geliyor onu söyleyeyim; Kur'an-ı Kerim'de geçen bir şey bu. Yenilmiş ekin kırıntıları". Ebabil kuşlarının attığı taşlarla helak olan Ebrehe ve ordusunun durumunu anlatan bir ifade bu. Bu operasyonu başlattıklarını duyurmalarının hemen sonrasında yeniden İsrail tarafından vurulmaya başlandı. Şunu da söyleyelim; Hizbullah da durmuyor tabii ki. Hizbullah da Karmiel bölgesine bir roket atışı gerçekleştirdi. Orada da büyük patlamalar yaşandığı bilgisini hemen sizlerle paylaşayım." dedi.



Emine Kavasoğlu I IDF'in yaptığı açıklamayı aktararak "Beyrut'un Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait altyapıları hedef alıyoruz açıklaması yapıldı. 'Hizbullah tarafından gönderilen füzeler de engelleniyor' diye bir açıklama geldi şimdi IDF'den. Onun hemen öncesinde ise şöyle bir açıklama vardı; yine ardı ardına çok sıcak, bir yandan da bakıyorum kim ne söylemiş diye. 'Hizbullah silahsızlanana kadar devam edeceğiz' dedi İsrail ordu sözcüsü. Bunun yanı sıra İran'la ilgili de bir açıklama yaptı ve onunla ilgili de dedi ki: 'Hedef listemiz hala uzun, savaş bitmiş değil' değerlendirmesinde bulundular." ifadelerini kullandı.

LÜBNAN SINIRINDA TAHLİYE VE YENİ SİSTEM HAZIRLIĞI

İsrail'in Lübnan sınırındaki sistemlerin kullanılabilirliği konusunda yeni bir hazırlık içinde olduğunu belirten A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "İsrail iç savunma birimi de böyle bir hareketliliğe başladı; Lübnan sınırında uyarı sistemlerinden farklı bir sistem daha geliştirelim ki oradaki halkı haber veremediğimiz için daha kısa bir sürede ne yapabiliriz diye bir toplantı halindeler. 'Yeni bir sistem geliştirelim' toplantısı yapıyorlar" ifadelerini kullanıldı. Bölgenin tamamen boşalma ihtimaline değinen Kavasoğlu, "Belki de tamamlanması tamamen yapılması gerekiyor, o bölge boşaltılabilir. Çünkü biz bunu 7 Ekim tarihinde görüldük hatırlayacaksınız; Sderot bölgesi, Aşkelon bölgesi askeri bölge ilan edilmişti ve boşaltılmıştı. Hani yeni adım İsrail'in Lübnan'ın tamamen boşaltılması mı olur topraklarda, onu zaman." sözleriyle bölgedeki kritik durumu aktardı.

KATLİAMİ GİZLEMEK İÇİN ELEKTRİK VE BASIN KARARTMASI

İsrail medyasında Lübnan'ın tamamen karanlığa gömülmesinin tartışıldığını dile getiren Emine Kavasoğlu, "Şu anda İsrail medyasında Lübnan'ın elektriğinin tamamen kesilmesi de masada. 'Lübnan'ın elektriğini tamamen keselim mi?' tartışmaları takvimi. Peyderpey, bölge bölge böyle kesintiler genel ama tamamında da böyle bir karartma uygulama planları." Paylaşıldı. Bu kararın asıl amacının kasıtlı katliamlarını katmak olduğunu vurgulayan Kavasoğlu, "Bu karartma tabii ki sadece elektrik anlamında değil, aynı zamanda basına da bir karartma şeklinde olabilir; çünkü İsrail'in en iyi bilinen şey bu sansürlemelerle, karartmalarla cinayetleri göstermeme yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

BEYRUT'A KAPSAMLI HAVA HAREKATI

Bölgedeki sıcak çatışma anlarına dair ayrıntıları paylaşan Kavasoğlu, yayının başında gerçekleşen füze hareketliliğiyle ilgili olarak, "Az önce gelen füze de ufak bir füzeydi. Bir anda panik halindeydi, uyardık arkadaşlar dedik ama herhangi bir patlama olmadı. İşte onun da Lübnan tarafından gönderilen bir füzenin duyurulduğu yine İsrail ordusu sözcülüğü tarafından. Şu an Lübnan'dan vuruluyor." tasarruf kullanıldı. Saldırıların şiddetini artacağını söyleyen Kavasoğlu, "Beyrut'un güney saldırılarına kapsamlı bir hava saldırısı başlatıldı ve 'Hizbullah silahsızlanana kadar saldırılar devam edecek' dedi İsrail polisi. İran her ne kadar gün içinde Tel Aviv'i hedef alacaklarını duyursa da an yavaş yavaş var ama Hizbullah'a karşı saldırı bu operasyon sonrasında yeniden bir hareketlilikle karşı karşıya kalırız." gece boyunca gerilimin süreceğine dikkat çekti.