CANLI | İsrail'den Lübnan'a peş peşe saldırılar! Beyrut bombardıman altında
Terör devleti İsrail, 02 Mart'tan bu yana Lübnan'a başlattığı saldırılarına devam ediyor. İran destekli Hizbullah güçleri El Asf El Makul Operasyonu'nu başlattığını duyurmasının ardından İsrail'den başkent Beyrut'a yoğun hava saldırısı gerçekleşti. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun sıcak bölgeden son gelişmeleri aktarıyor.
Katil İsrail'in İran'a başlattığı savaşın ardından rotasını Lübnan'a çevirmesiyle, başkent Beyrut'ta yoğun saldırılar sürüyor. Hizbullah'ın El Asf El Makul Operasyonu'nu başlatmasının ardından terör devleti Beyrut'u peş peşe bombaladı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun sıcak bölgeden son gelişmeleri aktarıyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
LÜBNAN: 7 ÖLÜ 21 YARALI
BEYRUT'TA PEŞ PEŞE PATLAMA
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye ve Remle Beyda bölgelerine hava saldırıları düzenledi.
İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.
AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, İsrail ordusu başkentteki Dahiye ve Remle Beyda bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdi.
Beyrut'ta şiddetli patlama ve uçak sesleri duyulurken, bölgeden dumanlar yükseldi.
İSRAİL BEYRUT'TA 50 BİNAYI YIKTIĞINI İTİRAF ETTİ
İsrail ordusu, Hizbullah'ın savaşa dahil olmasının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırılarda yüksek katlı 50 binanın hedef alınarak yıkıldığını itiraf etti.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılara ilişkin bilgi paylaştı.
İsrail ordusunun havadan ve denizden yaklaşık 200 mühimmat kullanarak Beyrut'a yönelik düzenlediği saldırıları sürdürdüğünü belirten Adraee, bölgede Hizbullah altyapısının, silah depolarının, merkez komuta karargahının ve Beyrut'taki Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri karargahının hedef alındığını iddia etti.
Adraee, Beyrut'ta yaklaşık 70 hedefe saldırı düzenlendiğini belirterek 50 yüksek katlı binanın hedef alınarak yıkıldığını itiraf etti.
Lübnan'daki Filistin İslami Cihad hareketinin lideri olarak bilinen Adnan el-Osman'ın ve Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki topçu birliklerinin başında bulunan Zaid Ali Cuma'nın öldürüldüğünü öne süren Adraee, DMO Kudüs Gücüne bağlı 5 komutanın da öldürüldüğünü savundu.
İSRAİL BEYRUT'A YENİ BİR SALDIRI BAŞLATTI
İsrail tarafından yapılan açıklamada Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni bir saldırı başlatıldığı bildirildi.
A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu Tel Aviv'den başatılan operasyona ilişkin son bilgileri paylaştı.
HİZBULLAH İSRAİL'E EL ASF EL MAKUL OPERASYONU BAŞLATTI
Kavasoğlu Hizbullah'ın İsrail'e yönelik El Asf El Makul Operasyonu'nu başlattıklarını duyurarak "İsrail bir saldırı başlatmadan önce açıklama yapmıştı. 'Yeni bir operasyon başlattık' dedi. Adını 'El Asf El Makul' yani ne anlama geliyor onu söyleyeyim; Kur'an-ı Kerim'de geçen bir şey bu. Yenilmiş ekin kırıntıları". Ebabil kuşlarının attığı taşlarla helak olan Ebrehe ve ordusunun durumunu anlatan bir ifade bu. Bu operasyonu başlattıklarını duyurmalarının hemen sonrasında yeniden İsrail tarafından vurulmaya başlandı. Şunu da söyleyelim; Hizbullah da durmuyor tabii ki. Hizbullah da Karmiel bölgesine bir roket atışı gerçekleştirdi. Orada da büyük patlamalar yaşandığı bilgisini hemen sizlerle paylaşayım." dedi.
Emine Kavasoğlu I IDF'in yaptığı açıklamayı aktararak "Beyrut'un Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait altyapıları hedef alıyoruz açıklaması yapıldı. 'Hizbullah tarafından gönderilen füzeler de engelleniyor' diye bir açıklama geldi şimdi IDF'den. Onun hemen öncesinde ise şöyle bir açıklama vardı; yine ardı ardına çok sıcak, bir yandan da bakıyorum kim ne söylemiş diye. 'Hizbullah silahsızlanana kadar devam edeceğiz' dedi İsrail ordu sözcüsü. Bunun yanı sıra İran'la ilgili de bir açıklama yaptı ve onunla ilgili de dedi ki: 'Hedef listemiz hala uzun, savaş bitmiş değil' değerlendirmesinde bulundular." ifadelerini kullandı.
LÜBNAN SINIRINDA TAHLİYE VE YENİ SİSTEM HAZIRLIĞI
İsrail'in Lübnan sınırındaki sistemlerin kullanılabilirliği konusunda yeni bir hazırlık içinde olduğunu belirten A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "İsrail iç savunma birimi de böyle bir hareketliliğe başladı; Lübnan sınırında uyarı sistemlerinden farklı bir sistem daha geliştirelim ki oradaki halkı haber veremediğimiz için daha kısa bir sürede ne yapabiliriz diye bir toplantı halindeler. 'Yeni bir sistem geliştirelim' toplantısı yapıyorlar" ifadelerini kullanıldı. Bölgenin tamamen boşalma ihtimaline değinen Kavasoğlu, "Belki de tamamlanması tamamen yapılması gerekiyor, o bölge boşaltılabilir. Çünkü biz bunu 7 Ekim tarihinde görüldük hatırlayacaksınız; Sderot bölgesi, Aşkelon bölgesi askeri bölge ilan edilmişti ve boşaltılmıştı. Hani yeni adım İsrail'in Lübnan'ın tamamen boşaltılması mı olur topraklarda, onu zaman." sözleriyle bölgedeki kritik durumu aktardı.
KATLİAMİ GİZLEMEK İÇİN ELEKTRİK VE BASIN KARARTMASI
İsrail medyasında Lübnan'ın tamamen karanlığa gömülmesinin tartışıldığını dile getiren Emine Kavasoğlu, "Şu anda İsrail medyasında Lübnan'ın elektriğinin tamamen kesilmesi de masada. 'Lübnan'ın elektriğini tamamen keselim mi?' tartışmaları takvimi. Peyderpey, bölge bölge böyle kesintiler genel ama tamamında da böyle bir karartma uygulama planları." Paylaşıldı. Bu kararın asıl amacının kasıtlı katliamlarını katmak olduğunu vurgulayan Kavasoğlu, "Bu karartma tabii ki sadece elektrik anlamında değil, aynı zamanda basına da bir karartma şeklinde olabilir; çünkü İsrail'in en iyi bilinen şey bu sansürlemelerle, karartmalarla cinayetleri göstermeme yönünde." değerlendirmesinde bulundu.
BEYRUT'A KAPSAMLI HAVA HAREKATI
Bölgedeki sıcak çatışma anlarına dair ayrıntıları paylaşan Kavasoğlu, yayının başında gerçekleşen füze hareketliliğiyle ilgili olarak, "Az önce gelen füze de ufak bir füzeydi. Bir anda panik halindeydi, uyardık arkadaşlar dedik ama herhangi bir patlama olmadı. İşte onun da Lübnan tarafından gönderilen bir füzenin duyurulduğu yine İsrail ordusu sözcülüğü tarafından. Şu an Lübnan'dan vuruluyor." tasarruf kullanıldı. Saldırıların şiddetini artacağını söyleyen Kavasoğlu, "Beyrut'un güney saldırılarına kapsamlı bir hava saldırısı başlatıldı ve 'Hizbullah silahsızlanana kadar saldırılar devam edecek' dedi İsrail polisi. İran her ne kadar gün içinde Tel Aviv'i hedef alacaklarını duyursa da an yavaş yavaş var ama Hizbullah'a karşı saldırı bu operasyon sonrasında yeniden bir hareketlilikle karşı karşıya kalırız." gece boyunca gerilimin süreceğine dikkat çekti.