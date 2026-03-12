Altın ne zaman yükselecek? İslam Memiş A Haber'de açıkladı
Orta Doğu’daki gerilim 13. gününde piyasalarda sert dalgalanmaya neden oluyor. ABD-İsrail-İran hattındaki savaş belirsizliği altın, gümüş ve petrol fiyatlarında hızlı iniş-çıkışlara yol açıyor. Finans Analisti İslam Memiş A Haber ekranlarında piyasanın adeta “yo-yo” gibi hareket ettiğini belirterek Trump ve İran’dan gelen açıklamaların fiyatları doğrudan etkilediğini, bu nedenle net bir öngörü oluşmadığını söyledi. Memiş, piyasaların şu anda “manipülasyon döneminden” geçtiğini ifade etti. İşte detaylar...
Orta Doğu'daki gerilim 13. gününde piyasaları sarsmaya devam ediyor. ABD-İsrail-İran arasındaki savaş belirsizliği; altın, gümüş ve petrol fiyatlarını adeta bir yo-yo gibi yukarı-aşağı savuruyor.
Finans Analisti İslam Memiş, küresel siyasi açıklamaların gölgesinde kalan piyasaların son durumunu ve yatırımcıyı bekleyen kritik seviyeleri A Haber ekranlarında değerlendirdi.
PİYASALARDA 'MANİPÜLASYON' DÖNEMİ
Savaşın piyasalar üzerindeki etkisinin tahmin edilemez bir noktaya ulaştığını belirten İslam Memiş, "Şu anda piyasa adeta bir yo-yo gibi diyebiliriz. Savaşın gidişatına dair Trump'ın veya İran'ın açıklamaları süreci doğrudan etkiliyor ve piyasanın maalesef net bir öngörüsü yok." ifadelerini kullandı. İstikrarsızlığın fiyatlara yansımasını örnekleyen Memiş, "Piyasayı bir manipülasyon piyasasına çevirdiler; dün petrol fiyatlarında düşüşler varken bugün yüzde 5-6 civarında yükselişler görüyoruz. Benzer şekilde dün yükselen altın fiyatları bugün yerini düşüşe bıraktı." sözleriyle piyasadaki sert dalgalanmaya dikkat çekti.
ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK SEVİYELER
Altın ve emtia piyasasındaki güncel rakamları paylaşan Memiş, "Şu an ons altın 5181 dolar seviyesinde ve kabaca 5080 ile 5280 dolar aralığında bir dalgalanma sürüyor. Gram altın tarafında ise Kapalıçarşı'da fiziki altın 7425 lira seviyesinden işlem görüyor." dedi. Bu durgunluğun uzun sürmeyeceğini öngören Memiş, "Altın fiyatlarındaki bu düşüşlerin ve dinlenme sürecinin çok kalıcı olmasını beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.
YILIN İLK YARISI İÇİN DEV REKOR ÖNGÖRÜSÜ
Savaşın sona ermesiyle piyasalarda taşların yerine oturacağını belirten İslam Memiş, "Savaş bittikten sonra petrol fiyatlarında gerileme, altın fiyatlarında ise yükseliş bekliyoruz. Kısa vadeli hedefimiz ons altında 5600 dolar, gram altında ise 8500 lira seviyesidir." şeklinde konuştu. Uzun vadeli hedeflerini de açıklayan Memiş, "Yılın ilk yarısında gram altında 10 bin lira, ons altında ise 6 bin dolar rakamları hedef konumunda olmaya devam ediyor." sözleriyle yatırımcıları bekleyen yeni rekorların sinyalini verdi.