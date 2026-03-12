Altın ne zaman yükselecek? İslam Memiş A Haber'de açıkladı

Orta Doğu'daki gerilim 13. gününde piyasaları sarsmaya devam ediyor. ABD-İsrail-İran arasındaki savaş belirsizliği; altın, gümüş ve petrol fiyatlarını adeta bir yo-yo gibi yukarı-aşağı savuruyor.

Finans Analisti İslam Memiş altın fiyatlarını yorumladı (ahaber.com.tr)

PİYASALARDA 'MANİPÜLASYON' DÖNEMİ

Savaşın piyasalar üzerindeki etkisinin tahmin edilemez bir noktaya ulaştığını belirten İslam Memiş, "Şu anda piyasa adeta bir yo-yo gibi diyebiliriz. Savaşın gidişatına dair Trump'ın veya İran'ın açıklamaları süreci doğrudan etkiliyor ve piyasanın maalesef net bir öngörüsü yok." ifadelerini kullandı. İstikrarsızlığın fiyatlara yansımasını örnekleyen Memiş, "Piyasayı bir manipülasyon piyasasına çevirdiler; dün petrol fiyatlarında düşüşler varken bugün yüzde 5-6 civarında yükselişler görüyoruz. Benzer şekilde dün yükselen altın fiyatları bugün yerini düşüşe bıraktı." sözleriyle piyasadaki sert dalgalanmaya dikkat çekti.

ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK SEVİYELER

Altın ve emtia piyasasındaki güncel rakamları paylaşan Memiş, "Şu an ons altın 5181 dolar seviyesinde ve kabaca 5080 ile 5280 dolar aralığında bir dalgalanma sürüyor. Gram altın tarafında ise Kapalıçarşı'da fiziki altın 7425 lira seviyesinden işlem görüyor." dedi. Bu durgunluğun uzun sürmeyeceğini öngören Memiş, "Altın fiyatlarındaki bu düşüşlerin ve dinlenme sürecinin çok kalıcı olmasını beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.