İttifakın güçlü kalesi Türkiye: NATO denkleminde Ankara'nın rolü neden kritik?

İttifakın güçlü kalesi Türkiye: NATO denkleminde Ankara'nın rolü neden kritik?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı “Türkiye artık eski Türkiye değil, ayağınızı denk alın” mesajı gündemde geniş yankı uyandırdı. Yabancı basındaki algı operasyonları ve sınır güvenliği vurgusu dikkat çekerken, AK Partili vekiller A Haber’de Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişine ve NATO’daki kritik rolüne dikkat çekti. Değerlendirmelerde Türkiye’nin caydırıcı gücü öne çıkarıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "Türkiye eski Türkiye değil, ayağınızı buna göre denk alın" çıkışı siyasetin gündemine oturdu.

Yabancı basındaki algı operasyonlarına ve sınır güvenliğine yönelik tehditlere karşı verilen bu sert mesajı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak A Haber'e değerlendirdi. Milletvekilleri, Türkiye'nin savunma sanayiindeki devrimini ve NATO içindeki stratejik konumunu vurgulayarak, "Dostluğumuz ne kadar kıymetliyse, gazabımız da o kadar tehlikelidir" mesajını verdi.

Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yabancı basında son günlerde koro halinde, senkronize şekilde yürütülen kampanyalar Allah'ın izniyle Türkiye'ye hiçbir zarar veremez. Çünkü Türkiye artık eski Türkiye değildir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır" sözleriyle uluslararası kamuoyuna rest çekti. Bu sözlerin kime ve ne mesaj verdiğini yorumlayan Mehmet Ali Şahin, "Diyor ki, ötede oynayın. Yani eğer bize karşı, Türkiye'ye karşı böyle Türkiye'nin hava sahasını kullanabiliriz, sınırını ihlal edebiliriz düşüncesindeyseniz; Türkiye kendi sınır güvenliğini ve hava sahasını, egemenliğini koruyacak iradeye de sahiptir, güce de sahiptir. Bu konuda gerekeni yapacağız diye uyarı yaptı" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın sözlerindeki kararlılığa dikkat çeken İbrahim Ufuk Kaynak, "Cumhurbaşkanımız çok açık bir şeyle; dostluğumuz ne kadar iyiyse, ki bunun ispatı bundan önceki 25 yıl yeterlidir; düşmanlarımızla gazabımız da o kadar tehlikelidir demek istedi" sözleriyle Türkiye'nin caydırıcı gücüne vurgu yaptı. Kaynak, Türkiye'nin güvenilir bir liman olduğunu ancak tehditlere karşı tavizsiz bir duruş sergilediğini belirtti.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve bölgesel savaş senaryoları içinde Türkiye'nin NATO üyeliği tekrar gündeme geldi. Mehmet Ali Şahin, "NATO bir savunma ittifakı; sadece onlara destek için değil, kendinizi korumak için de oradasınız. 1991'den bu yana 35 yıldır bu bölgede savaş yaşanıyor. Böyle savaş ortamının olduğu yerde ister istemez kendi güvenliğimizi bizim korumamız gerekiyor, onlarla birlikte çalışmamız gerekiyor" diyerek ittifakın stratejik önemine değindi.

Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı noktayı rakamlarla ve somut başarılarla anlatan İbrahim Ufuk Kaynak, "Türkiye gerçekten kendisine güvenilir, sırtını yaslayabileceğin ama düşmanlığı tehlikeli olan bir ülkedir. NATO üyesi olması bu süreçte önemli bir şey, Türkiye ittifakın bir parçası. Ama Türkiye, yeryüzünde kendi silah sistemlerini yapıp, üretip, dizaynını yapıp aynı şekilde kullanılabilen 5 ülkeden bir tanesi" ifadeleriyle Türkiye'nin yerli ve milli gücünün altını çizdi.

