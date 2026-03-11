İttifakın güçlü kalesi Türkiye: NATO denkleminde Ankara'nın rolü neden kritik?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı “Türkiye artık eski Türkiye değil, ayağınızı denk alın” mesajı gündemde geniş yankı uyandırdı. Yabancı basındaki algı operasyonları ve sınır güvenliği vurgusu dikkat çekerken, AK Partili vekiller A Haber’de Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişine ve NATO’daki kritik rolüne dikkat çekti. Değerlendirmelerde Türkiye’nin caydırıcı gücü öne çıkarıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "Türkiye eski Türkiye değil, ayağınızı buna göre denk alın" çıkışı siyasetin gündemine oturdu. "TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL, AYAĞINIZI DENK ALIN!" Yabancı basındaki algı operasyonlarına ve sınır güvenliğine yönelik tehditlere karşı verilen bu sert mesajı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak A Haber'e değerlendirdi. Milletvekilleri, Türkiye'nin savunma sanayiindeki devrimini ve NATO içindeki stratejik konumunu vurgulayarak, "Dostluğumuz ne kadar kıymetliyse, gazabımız da o kadar tehlikelidir" mesajını verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "ÖTEDE OYNAYIN" MESAJI Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yabancı basında son günlerde koro halinde, senkronize şekilde yürütülen kampanyalar Allah'ın izniyle Türkiye'ye hiçbir zarar veremez. Çünkü Türkiye artık eski Türkiye değildir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır" sözleriyle uluslararası kamuoyuna rest çekti. Bu sözlerin kime ve ne mesaj verdiğini yorumlayan Mehmet Ali Şahin, "Diyor ki, ötede oynayın. Yani eğer bize karşı, Türkiye'ye karşı böyle Türkiye'nin hava sahasını kullanabiliriz, sınırını ihlal edebiliriz düşüncesindeyseniz; Türkiye kendi sınır güvenliğini ve hava sahasını, egemenliğini koruyacak iradeye de sahiptir, güce de sahiptir. Bu konuda gerekeni yapacağız diye uyarı yaptı" ifadelerini kullandı.