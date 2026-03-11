İsrail Beyrut'u kana buladı! A Haber vurulan binayı görüntüledi
İsrail, Orta Doğu’da gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Bir yandan İran’ı, diğer yandan Lübnan’ı hedef alan işgalci güçler, başkent Beyrut’un göbeğindeki sivil yerleşim yerlerini vurdu. Hamas üyelerinin bulunduğu iddiasıyla 15 katlı bir binaya düzenlenen saldırı sonrası bölge adeta savaş alanına döndü. Onlarca aracın hurdaya döndüğü, binaların yerle bir olduğu dehşet anlarını A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak, ateş hattından anbean görüntüledi.
Terör devleti İsrail Orta Doğu'da kanlı saldırılarını sürdürüyor. İsrail , Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sivillerin yaşadığı bir mahalleyi hedef alarak yeni bir saldırı gerçekleştirdi. Hamas üyelerinin bulunduğu iddiasıyla 15 katlı bir apartmanın vurulması sonucu çevredeki binalar ve araçlar büyük hasar görürken A Haber yaşananları görüntüledi.
BEYRUT'UN KALBİNDE DEHŞET ANLARI
İsrail hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Beyrut'ta sivillerin yaşadığı 15 katlı bir apartmanı hedef aldı.
Saldırının şiddetini yerinde inceleyen A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Sabah saatlerinde 15 katlı bir apartmanın 4. katına İsrail hava araçları tarafından saldırı düzenlendi. İddiaya göre 3 bomba atıldı; ikisi infilak etti, birisi etmedi. Bu saldırının ardından çevredeki onlarca araç adeta hurda yığınına döndü." ifadelerini kullandı.
Sokakların tanınmaz hale geldiğini belirten Kurşun, "Sokak deyim yerindeyse savaş alanına döndü. Elektrik, telefon ve internet kabloları her bir tarafa yayılmış durumda. Çok sayıda araç ağır hasar görmüş." sözleriyle yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.