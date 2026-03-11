İsrail Beyrut'u kana buladı! A Haber vurulan binayı görüntüledi

Bölgedeki durumu aktaran Kurşun, "Burası insanların, çocukların ve kadınların yaşadığı bir yer. İsrail, bir Hizbullah veya Devrim Muhafızları üyesi var diyerek koca bir mahalleyi yok ediyor. Burası yüzde 90'ının Sünni olduğu bir mahalle ve İsrail ilk kez bu şekilde, hiçbir uyarı yapmadan bir saldırı gerçekleştirdi." dedi.

"HİÇBİR UYARI YAPMADAN VURDULAR" Saldırıya uğrayan bölgenin sivil yoğunluklu bir mahalle olduğuna dikkat çekilirken, İsrail'in herhangi bir tahliye uyarısında bulunmadığı vurgulandı.

Apartman sakinlerinin evlerini temizlemeye çalıştığı anları görüntüleyen A Haber ekibi, enkaza dönen dairelerdeki ağır hasarı kayıt altına aldı.

BÖLGE SAKİNLERİ DEHŞETİ ANLATTI: ÇOK KORKTUK

Uykularından füze sesleriyle uyanan Beyrut halkı, yaşadıkları korku dolu anları A Haber mikrofonlarına paylaştı. Saldırı sırasında evinde olan bir vatandaş, "Sabah 5.20 geçe uyandık. 6 füze attılar galiba, biz öyle duyduk. Ev harabeye döndü, çok korktuk." cümleleriyle yaşadığı travmayı dile getirdi.

15 katlı binanın 7. ve 8. katlarının da büyük hasar aldığı görülürken, saldırıda 4 Hamas üyesinin öldüğü iddia edildi. A Haber ekibi, saldırının hedefi olan binanın tam karşısındaki daireye girerek cam kırıkları ve patlayan duvarlar arasında savaşın acı yüzünü bir kez daha ekranlara taşıdı.