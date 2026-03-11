CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İsrail Beyrut'u kana buladı! A Haber vurulan binayı görüntüledi

İsrail, Orta Doğu’da gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Bir yandan İran’ı, diğer yandan Lübnan’ı hedef alan işgalci güçler, başkent Beyrut’un göbeğindeki sivil yerleşim yerlerini vurdu. Hamas üyelerinin bulunduğu iddiasıyla 15 katlı bir binaya düzenlenen saldırı sonrası bölge adeta savaş alanına döndü. Onlarca aracın hurdaya döndüğü, binaların yerle bir olduğu dehşet anlarını A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak, ateş hattından anbean görüntüledi.

Terör devleti İsrail Orta Doğu'da kanlı saldırılarını sürdürüyor. İsrail , Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sivillerin yaşadığı bir mahalleyi hedef alarak yeni bir saldırı gerçekleştirdi. Hamas üyelerinin bulunduğu iddiasıyla 15 katlı bir apartmanın vurulması sonucu çevredeki binalar ve araçlar büyük hasar görürken A Haber yaşananları görüntüledi.

A HABER BEYRUT'TA İSRAİL VURDUĞU O BİNADA!

BEYRUT'UN KALBİNDE DEHŞET ANLARI
İsrail hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Beyrut'ta sivillerin yaşadığı 15 katlı bir apartmanı hedef aldı.

Saldırının şiddetini yerinde inceleyen A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Sabah saatlerinde 15 katlı bir apartmanın 4. katına İsrail hava araçları tarafından saldırı düzenlendi. İddiaya göre 3 bomba atıldı; ikisi infilak etti, birisi etmedi. Bu saldırının ardından çevredeki onlarca araç adeta hurda yığınına döndü." ifadelerini kullandı.

Sokakların tanınmaz hale geldiğini belirten Kurşun, "Sokak deyim yerindeyse savaş alanına döndü. Elektrik, telefon ve internet kabloları her bir tarafa yayılmış durumda. Çok sayıda araç ağır hasar görmüş." sözleriyle yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

"HİÇBİR UYARI YAPMADAN VURDULAR"
Saldırıya uğrayan bölgenin sivil yoğunluklu bir mahalle olduğuna dikkat çekilirken, İsrail'in herhangi bir tahliye uyarısında bulunmadığı vurgulandı.

Bölgedeki durumu aktaran Kurşun, "Burası insanların, çocukların ve kadınların yaşadığı bir yer. İsrail, bir Hizbullah veya Devrim Muhafızları üyesi var diyerek koca bir mahalleyi yok ediyor. Burası yüzde 90'ının Sünni olduğu bir mahalle ve İsrail ilk kez bu şekilde, hiçbir uyarı yapmadan bir saldırı gerçekleştirdi." dedi.

Apartman sakinlerinin evlerini temizlemeye çalıştığı anları görüntüleyen A Haber ekibi, enkaza dönen dairelerdeki ağır hasarı kayıt altına aldı.

BÖLGE SAKİNLERİ DEHŞETİ ANLATTI: ÇOK KORKTUK
Uykularından füze sesleriyle uyanan Beyrut halkı, yaşadıkları korku dolu anları A Haber mikrofonlarına paylaştı. Saldırı sırasında evinde olan bir vatandaş, "Sabah 5.20 geçe uyandık. 6 füze attılar galiba, biz öyle duyduk. Ev harabeye döndü, çok korktuk." cümleleriyle yaşadığı travmayı dile getirdi.

15 katlı binanın 7. ve 8. katlarının da büyük hasar aldığı görülürken, saldırıda 4 Hamas üyesinin öldüğü iddia edildi. A Haber ekibi, saldırının hedefi olan binanın tam karşısındaki daireye girerek cam kırıkları ve patlayan duvarlar arasında savaşın acı yüzünü bir kez daha ekranlara taşıdı.

