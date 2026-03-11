İran ile İsrail arasındaki gerilim ve bölgedeki savaş tamtamları Avrupa petrol piyasalarını derinden sarstı. Almanya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, dizel ve benzin fiyatları 2022 yılından bu yana ilk kez 2 Euro sınırını geçti. A Haber ekibi, Almanya'daki akaryakıt istasyonlarında vatandaşın nabzını tutarak yaşanan ekonomik darboğazı yerinde görüntüledi.

Artan maliyetler karşısında geçim sıkıntısı yaşayan Alman vatandaşları, durumun sürdürülebilir olmadığını savunuyor. Bakım personeli olarak çalışan bir Alman vatandaşı, "Ben bakım personeli olarak çalışıyorum, benzin ve dizel artık iki Euro'nun üzerinde. Buraya yakında acil yardım ekibi gelmeli, çünkü insanlar yakında kriz geçirecek. Evlerimize ulaşmamız gerekiyor ama artık neredeyse imkansız hale geldi. Tam bir felaket" ifadelerini kullanarak, akaryakıt zamlarının sosyal bir patlamaya yol açabileceği uyarısında bulundu.

"SADECE BİR BAŞLANGIÇ"

Fiyat artışlarının sadece savaşla değil, siyasi tercihlerle de ilgili olduğunu belirten bir başka Alman vatandaşı, "Bu durumun politik olarak daha iyi düzenlenmesi gerekiyor. Avrupa'nın bazı kesimleri, benzin fiyatlarının bu kadar yüksek olmasında sorumlu. Dünya genelindeki gelişmelere bakınca, benzin fiyatları sadece bir başlangıç bence" sözlerini sarf etti.

Bir başka Alman vatandaşı ise yaşananlardan ötürü Batılı ülkeleri eleştirdi.



Aynı vatandaş, İran'daki gerilimin etkilerine de değinerek, "İran'daki savaşın kesinlikle hiçbir olumlu yönü yok. Burada kısmen Batı'nın etkisi ve sorumluluğu var ama olaylar tamamen tek taraflı ilerliyor" şeklinde konuştu.