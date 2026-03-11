Almanya’da akaryakıt krizi! Fiyatlar 2 euro’yu aştı | A Haber Almanlara mikrofon uzattı
Ortadoğu’daki savaş gerilimi Avrupa enerji piyasalarını sarsarken, Almanya’da akaryakıt fiyatları 2 Euro barajını aştı. A Haber, ekonomik darboğazın derinleştiği Almanya’da vatandaşın nabzını tutarak istasyonlardaki krizi yerinden görüntüledi.
İran ile İsrail arasındaki gerilim ve bölgedeki savaş tamtamları Avrupa petrol piyasalarını derinden sarstı. Almanya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, dizel ve benzin fiyatları 2022 yılından bu yana ilk kez 2 Euro sınırını geçti. A Haber ekibi, Almanya'daki akaryakıt istasyonlarında vatandaşın nabzını tutarak yaşanan ekonomik darboğazı yerinde görüntüledi.
SAVAŞIN GÖLGESİNDE REKOR ARTIŞ
Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin durma noktasına gelmesiyle küresel arzda yaşanan aksamalar, doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı. Almanya'daki son durumu aktaran A Haber muhabiri Fatih Özyar, "İran'daki savaşla birlikte Avrupa'da benzin fiyatları hızla tırmanışa geçti. Almanya'da dizel ve benzin fiyatları 2022 yılından bu yana ilk kez 2 Euro'nun üzerine çıktı" sözleriyle bölgedeki krizin boyutunu gözler önüne serdi.
"İNSANLAR YAKINDA KRİZ GEÇİRECEK"
Artan maliyetler karşısında geçim sıkıntısı yaşayan Alman vatandaşları, durumun sürdürülebilir olmadığını savunuyor. Bakım personeli olarak çalışan bir Alman vatandaşı, "Ben bakım personeli olarak çalışıyorum, benzin ve dizel artık iki Euro'nun üzerinde. Buraya yakında acil yardım ekibi gelmeli, çünkü insanlar yakında kriz geçirecek. Evlerimize ulaşmamız gerekiyor ama artık neredeyse imkansız hale geldi. Tam bir felaket" ifadelerini kullanarak, akaryakıt zamlarının sosyal bir patlamaya yol açabileceği uyarısında bulundu.
"SADECE BİR BAŞLANGIÇ"
Fiyat artışlarının sadece savaşla değil, siyasi tercihlerle de ilgili olduğunu belirten bir başka Alman vatandaşı, "Bu durumun politik olarak daha iyi düzenlenmesi gerekiyor. Avrupa'nın bazı kesimleri, benzin fiyatlarının bu kadar yüksek olmasında sorumlu. Dünya genelindeki gelişmelere bakınca, benzin fiyatları sadece bir başlangıç bence" sözlerini sarf etti.
'GELECEĞİMİZ DRAMATİK'
Maliyetlerin iki katına çıkmasının yaşam kalitesini düşürdüğünü vurgulayan bir kadın sürücü ise, "Fiyatlar korkunç, çok pahalı, aşırı yüksek. Artık arabayı sadece alışveriş, işe gitmek veya doktor ziyaretleri gibi zorunlu durumlar için kullanıyoruz. Önceden 70 Euro'ya full depo yaparken, şimdi muhtemelen iki katını ödemek zorundayız" ifadeleriyle ekonomik yükün ağırlığına dikkat çekti. Gelecek nesiller için endişeli olduğunu belirten Alman vatandaşı, "Çocuklarımızın geleceği gerçekten dramatik görünüyor. Sadece bizim için değil, yani gelecek nesillerimiz için de" diyerek karamsar tabloyu özetledi.