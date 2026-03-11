Akaryakıtta indirim kapıda: Benzin ve motorin fiyatları geriliyor
Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün 120 dolar seviyelerinden 85 dolar bandına gerilemesiyle birlikte Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu. Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatlarının gerilemesi, benzin ve motorin fiyatlarının aşağı yönlü güncellenmesine zemin hazırladı.
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM PLANI
Ntv'de yer alan bilgilere göre benzinde yarından itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 3 lira, motorinde ise 4,58 lira tutarında indirim yapılması bekleniyor.
Ancak eşel mobil sistemi uygulaması nedeniyle indirimin tamamı pompaya yansımayacak. Bu kapsamda pompa fiyatlarında benzinde 75 kuruş, motorinde ise 1,15 lira indirim uygulanması bekleniyor.
BRENT PETROL FİYATI GERİLEDİ
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 86,51 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dün gün içerisinde 92,61 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 89,44 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
Bugün saat 09.25 itibarıyla fiyatın kapanışa göre yaklaşık yüzde 3,27 oranında düşüşle 86,51 dolara gerilediği görüldü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 83 dolar seviyesinde alıcı buldu.
IEA'NIN PETROL STOK PLANI PİYASAYI ETKİLEDİ
Petrol fiyatlarındaki düşüşte, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) planladığı geniş çaplı acil durum petrol stok salımı da etkili oldu. Ajansın piyasaya sunmayı planladığı petrol miktarının, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 2022 yılında üye ülkeler tarafından piyasaya verilen 182 milyon varillik stok miktarını aşması bekleniyor.
Uzmanlar, bu büyüklükte bir salımın ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimin neden olabileceği bazı arz kesintilerini sınırlayabileceğini ifade ediyor. Ancak Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması durumunda küresel petrol tedarikinin ciddi şekilde aksayabileceği de vurgulanıyor.
PETROL PİYASASINDA SERT DALGALANMALAR
Haftanın ilk günlerinde petrol piyasasında sert fiyat hareketleri yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı pazartesi günü arz endişeleri nedeniyle 114,3 dolara kadar çıkarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşın yakında sona erebileceğine yönelik açıklamaları sonrası fiyatlarda hızlı bir geri çekilme yaşandı. Bu düşüş eğilimi sonraki günlerde de devam etti.
ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın sosyal medyada yaptığı ve daha sonra silinen bir paylaşımda ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda bir tankere eşlik ettiğini öne sürmesi de piyasadaki satış baskısını artırdı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise donanmanın herhangi bir gemiye fiilen eşlik etmediğini, ancak bunun olası senaryolar arasında bulunduğunu açıkladı.