Akaryakıtta indirim kapıda: Benzin ve motorin fiyatları geriliyor

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu. Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatlarının gerilemesi, benzin ve motorin fiyatlarının aşağı yönlü güncellenmesine zemin hazırladı.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM PLANI

Ntv'de yer alan bilgilere göre benzinde yarından itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 3 lira, motorinde ise 4,58 lira tutarında indirim yapılması bekleniyor.

Ancak eşel mobil sistemi uygulaması nedeniyle indirimin tamamı pompaya yansımayacak. Bu kapsamda pompa fiyatlarında benzinde 75 kuruş, motorinde ise 1,15 lira indirim uygulanması bekleniyor.