Siyonist İsrail'in sapkın Armageddon planı: Türkiye Fırat Kalkanı ile oyunu bozdu

Başkan Erdoğan'ın bölgedeki güvenlik risklerine dikkat çektiği sosyal medya paylaşımı milyonlarca etkileşim alırken, Türkiye'nin çevresindeki ateş çemberi Gazeteci Güngör Yavuzaslan tarafından A Haber ekranlarında deşifre edildi. TÜRKİYE FIRAT KALKANI İLE İSRAİL'İN OYUNUNU BOZDU İsrail'in teolojik yayılmacılığından ABD'nin bölgeye yerleşme planlarına kadar birçok kritik noktaya parmak basan Yavuzaslan, Türkiye'nin artık "Eski Türkiye" olmadığını ve bölgesel bir süper güç olarak oyunları bozduğunu vurguladı. İşte Ankara'nın kirli ittifaklara ve terör koridorlarına karşı verdiği o sert mesajın perde arkası...

Gazeteci Güngör Yavuzaslan bölgedeki gerilimi A Haber ekranlarında değerlendirdi (ahaber.com.tr) KÜRESEL GÜÇLERİN ORTA DOĞU DENKLEMİ Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ana aktörlerine dikkat çeken Gazeteci Güngör Yavuzaslan, "Füze taşkınlığından dolayı İran, savaş hali içindeki İsrail ve Yunanistan hattı üzerinden bölgeye yerleşen ABD bu sürecin en büyük parçalarıdır" ifadelerini kullandı. Yavuzaslan, güvenlik başlıklarının halk nezdinde birinci derecede takip edildiğini belirterek, Türkiye'nin çevresindeki her hareketliliğin Ankara'nın radarında olduğunu sözlerine ekledi. ESKİ TÜRKİYE DEFTERİ KAPANDI: SİHA DEVRİMİ Türkiye'nin savunma sanayiinde yaşadığı dönüşümü "Eski Türkiye" ile kıyaslayan Yavuzaslan, "Eski Türkiye'de İsrail'den alınan Heronlar görmüyordu, kayboluyordu ve terörle mücadelede kullanılamıyordu. Bugün ise Türkiye dünyada SİHA satan ilk iki ülkeden biri haline geldi. İşte 'Eski Türkiye değiliz' mottosunun altındaki gerçek budur" sözleriyle savunmadaki bağımsızlık vurgusunu aktardı.

Türkiye SİHA'lar ile bölgede ve dünyada adından söz ettirdi (AA) SİYONİST İSRAİL'İN SAPKIN "ARMAGEDDON" PLANI İsrail'in bölgedeki çatışma stratejisinin temelinde teolojik bir saplantı yattığını belirten Güngör Yavuzaslan, "Siyonist İsrail'in en büyük amacı burada bir Orta Doğu savaşı çıkartmak. Kendi sapkın inançlarına göre Süleyman Mabedi'ni yeniden inşa edip 3. Yahudi Krallığı'nı kurmak istiyorlar. Buna bir nevi Armagedon, yani kıyamet savaşı diyorlar ve teolojik düşüncelerini reel politikaya dökmeye çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu. "FIRAT KALKANI" İLE İSRAİL'İN HARİTA OYUNU BOZULDU İsrail'in bayrağındaki sembolizme ve Türkiye'nin buna verdiği askeri cevaba değinen Yavuzaslan, "İsrail bayrağındaki iki çizgi Fırat ve Nil nehirlerini temsil eder. Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ile 'Ben buradayım, senin Fırat hayaline kalkanı vuruyorum' mesajını tüm dünyaya verdi. Bu hamle, bölgede kurulmak istenen güvenlik mimarisini darmadağın etti" ifadelerini kullandı.