Fransa'dan Doğu Akdeniz hamlesi! Nükleer uçak gemisi Gaulle'yi bölgeye konuşlandırdı

Savunma sanayii çerçevesi Fransa ve Almanya arasında gerçekleşen ayrılıklarına da değinen Ömer Aydın, "Charles de Gaulle, iki ülke savunma sanayii üzerinden çıkan değişim en nedenlerinden biri" dedi.

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

MACRON'UN HAMLESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Aydın Macron'un bu hamlesini "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, daha İsrail ve ABD'nin İran'ın saldırısının uluslararası hukuk dışında olduğunu ifade ederek bir durma sergilemişti." ifadelerini kullandı.

1. Fransa Doğu Akdeniz'e hangi askeri unsuru gönderdi?

Fransa, nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Doğu Akdeniz'e konuşlandırdı.

2. Charles de Gaulle uçak gemisi neden Doğu Akdeniz'e gönderildi?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla, Orta Doğu'da artan gerilim ve güvenlik endişeleri nedeniyle geminin "savunma amaçlı" olarak bölgeye gönderildiği açıklandı.

3. Charles de Gaulle uçak gemisinin özellikleri nelerdir?

Charles de Gaulle, Avrupa'nın nükleer enerjiyle çalışan ilk ve en büyük uçak gemilerinden biridir. Yaklaşık 40 savaş uçağı taşıyabilir, üzerinde gelişmiş füze sistemleri ve silahlar bulunur ve binden fazla asker ve mürettebat görev yapabilir.

4. Uçak gemisi bölgeye tek başına mı gönderildi?

Hayır. Uçak gemisine genellikle fırkateynler, hava savunma unsurları ve destek gemilerinden oluşan bir görev grubu eşlik eder.

5. Fransa'nın bu hamlesi ne anlama geliyor?

Uzmanlara göre bu hamle, Fransa'nın Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve bölgedeki askeri varlığını artırarak güvenlik ve caydırıcılık sağlamayı amaçladığını gösteriyor.

6. Bu hamle Avrupa'nın savaşa dahil olacağı anlamına mı geliyor?

Resmi açıklamalara göre Fransa, bölgedeki askeri hareketliliğin savunma ve güvenlik amaçlı olduğunu belirtiyor. Ancak bazı yorumcular bu gelişmenin Avrupa'nın krize daha aktif şekilde dahil olabileceği şeklinde değerlendirilmesine neden olduğunu ifade ediyor.