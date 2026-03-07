CANLI YAYIN

Fransa'dan Doğu Akdeniz hamlesi! Nükleer uçak gemisi Gaulle'yi bölgeye konuşlandırdı

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
Fransa'dan Doğu Akdeniz hamlesi! Nükleer uçak gemisi Gaulle'yi bölgeye konuşlandırdı

ABD-İsrail-İran savaşı Orta Doğu'yu adeta ateş çemberine çevirirken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkesinin nükleer gemisini Akdeniz'e konuşlandırma talimatı verdi. Macron'un bu çıkışı "Avrupa savaşa dahil mi olacak?" sorularını beraberinde getirirken söz konusu gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'tan aktardı.

ABD ve İsrail'in ittifakıyla İran'a başlatılan savaşta 1 hafta geride kalırken Fransa'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un talimatıyla ülkenin nükleer enerjili uçak gemisi Charles de Gaulle Atlantik'ten çekilerek Doğu Akdeniz'e konuşlandırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Orta Doğu'daki ABD-İsrail-İran savaşının ardından ülkedeki önemli nükleer gemisi Charles de Gaulle'ü Akdeniz'e konuşlandırma talimatı verdi. (AA) Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Orta Doğu'daki ABD-İsrail-İran savaşının ardından ülkedeki önemli nükleer gemisi Charles de Gaulle'ü Akdeniz'e konuşlandırma talimatı verdi. (AA)

"SAVUNMA AMAÇLI POZİSYON ALIYORUZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salı günü yaptığı açıklamada Orta Doğu'da başlayan savaş nedeniyle endişe duyduklarını belirterek "savunma amaçlı bir tutum sergilediklerini" ifade etmişti.

Macron'un bu çıkışı Avrupa'nın da savaşa dahil olduğu yorumlarına neden olurken A Haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'tan son bilgileri aktardı.

MACRON'DAN NÜKLEER UÇAK GEMİSİNİ AKDENİZ'E KONUŞLANDIRMA TALİMATI

FRANSA BÖLGEDEKİ VİTESİ YÜKSELTTİ

Ortadoğu'daki yayılmanın Avrupa'yı harekete geçirdiğini Ömer Aydın, "Avrupa ülkelerinde Ortadoğu'daki gerginliğe karşı biraz uzak durmuştu ancak salgın gidişat adımları atmak zorunda kaldılar. Fransa Cumhurbaşkanlığı Emmanuel Macron, Lübnan'daki gelişmeler üzerine Kuzey Denizi'nde görevli olan Charles de Gaulle uçak gemisini Doğu Akdeniz'e gönderme işlemini sonlandırdı" sözleriyle devam etti. Aydın, geminin sadece bir uçak gemisinden ibaret olmadığını, beraberindeki fırkateynler ve gelişmiş hava savunma deneylerinin bölgede sevk edildiğini belirtti.

Foto: A Haber - Ekran GörüntüsüFoto: A Haber - Ekran Görüntüsü

AVRUPA'NIN NÜKLEER GÜCÜ: CHARLES DE GAULLE

Geminin teknik özelliklerine dikkat eden Ömer Aydın, "Avrupa Birliği'nin nükleer enerjisiyle çalışan ilk ve en büyük uçak gemisi olan Charles de Gaulle, 40'a yakın savaş uçaklarını bünyesinde barındırabiliyor. Üzerinde son derece etkili füzeler ve toplar bulunurken, binin üzerinde asker ve mürettebatın sahip olduğu bir devden bahsediyoruz" kullanıldı. Geminin ömrünün sonuna kadar yaklaştığını hatırlatan Aydın, Macron'un yeni nesil uçak gemisi inşa süreci için Abu Dabi'den başlangıç anlaşmalarına ilişkin sözlerine yer verdi.

Foto: A Haber - Ekran GörüntüsüFoto: A Haber - Ekran Görüntüsü

FRANSA VE ALMANYA ARASINDA 'SAVAŞ UÇAĞI' KRİZİ

Savunma sanayii çerçevesi Fransa ve Almanya arasında gerçekleşen ayrılıklarına da değinen Ömer Aydın, "Charles de Gaulle, iki ülke savunma sanayii üzerinden çıkan değişim en nedenlerinden biri" dedi.

Foto: A Haber - Ekran GörüntüsüFoto: A Haber - Ekran Görüntüsü

MACRON'UN HAMLESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Aydın Macron'un bu hamlesini "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, daha İsrail ve ABD'nin İran'ın saldırısının uluslararası hukuk dışında olduğunu ifade ederek bir durma sergilemişti." ifadelerini kullandı.

1. Fransa Doğu Akdeniz'e hangi askeri unsuru gönderdi?
Fransa, nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Doğu Akdeniz'e konuşlandırdı.

2. Charles de Gaulle uçak gemisi neden Doğu Akdeniz'e gönderildi?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla, Orta Doğu'da artan gerilim ve güvenlik endişeleri nedeniyle geminin "savunma amaçlı" olarak bölgeye gönderildiği açıklandı.

3. Charles de Gaulle uçak gemisinin özellikleri nelerdir?
Charles de Gaulle, Avrupa'nın nükleer enerjiyle çalışan ilk ve en büyük uçak gemilerinden biridir. Yaklaşık 40 savaş uçağı taşıyabilir, üzerinde gelişmiş füze sistemleri ve silahlar bulunur ve binden fazla asker ve mürettebat görev yapabilir.

4. Uçak gemisi bölgeye tek başına mı gönderildi?
Hayır. Uçak gemisine genellikle fırkateynler, hava savunma unsurları ve destek gemilerinden oluşan bir görev grubu eşlik eder.

5. Fransa'nın bu hamlesi ne anlama geliyor?
Uzmanlara göre bu hamle, Fransa'nın Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve bölgedeki askeri varlığını artırarak güvenlik ve caydırıcılık sağlamayı amaçladığını gösteriyor.

6. Bu hamle Avrupa'nın savaşa dahil olacağı anlamına mı geliyor?
Resmi açıklamalara göre Fransa, bölgedeki askeri hareketliliğin savunma ve güvenlik amaçlı olduğunu belirtiyor. Ancak bazı yorumcular bu gelişmenin Avrupa'nın krize daha aktif şekilde dahil olabileceği şeklinde değerlendirilmesine neden olduğunu ifade ediyor.

Rusya ve Fransa Ankara büyükelçilikleri Xte atıştıRusya ve Fransa Ankara büyükelçilikleri Xte atıştıRUSYA VE FRANSA ANKARA BÜYÜKELÇİLİKLERİ X'TE ATIŞTI
Moskova Batı’yı hedef aldı: Ukrayna’ya nükleer plan iddiasıMoskova Batı’yı hedef aldı: Ukrayna’ya nükleer plan iddiasıMOSKOVA BATI'YI HEDEF ALDI: UKRAYNA'YA NÜKLEER PLAN İDDİASI
Fransadan Trumpa tarife tepkisi: Ortak yanıt çağrısıFransadan Trumpa tarife tepkisi: Ortak yanıt çağrısıFRANSA'DAN TRUMP'A TARİFE TEPKİSİ: ORTAK YANIT ÇAĞRISI

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın