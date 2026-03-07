Fransa'dan Doğu Akdeniz hamlesi! Nükleer uçak gemisi Gaulle'yi bölgeye konuşlandırdı
ABD-İsrail-İran savaşı Orta Doğu'yu adeta ateş çemberine çevirirken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkesinin nükleer gemisini Akdeniz'e konuşlandırma talimatı verdi. Macron'un bu çıkışı "Avrupa savaşa dahil mi olacak?" sorularını beraberinde getirirken söz konusu gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'tan aktardı.
ABD ve İsrail'in ittifakıyla İran'a başlatılan savaşta 1 hafta geride kalırken Fransa'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un talimatıyla ülkenin nükleer enerjili uçak gemisi Charles de Gaulle Atlantik'ten çekilerek Doğu Akdeniz'e konuşlandırdı.
"SAVUNMA AMAÇLI POZİSYON ALIYORUZ"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salı günü yaptığı açıklamada Orta Doğu'da başlayan savaş nedeniyle endişe duyduklarını belirterek "savunma amaçlı bir tutum sergilediklerini" ifade etmişti.
Macron'un bu çıkışı Avrupa'nın da savaşa dahil olduğu yorumlarına neden olurken A Haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'tan son bilgileri aktardı.
FRANSA BÖLGEDEKİ VİTESİ YÜKSELTTİ
Ortadoğu'daki yayılmanın Avrupa'yı harekete geçirdiğini Ömer Aydın, "Avrupa ülkelerinde Ortadoğu'daki gerginliğe karşı biraz uzak durmuştu ancak salgın gidişat adımları atmak zorunda kaldılar. Fransa Cumhurbaşkanlığı Emmanuel Macron, Lübnan'daki gelişmeler üzerine Kuzey Denizi'nde görevli olan Charles de Gaulle uçak gemisini Doğu Akdeniz'e gönderme işlemini sonlandırdı" sözleriyle devam etti. Aydın, geminin sadece bir uçak gemisinden ibaret olmadığını, beraberindeki fırkateynler ve gelişmiş hava savunma deneylerinin bölgede sevk edildiğini belirtti.
AVRUPA'NIN NÜKLEER GÜCÜ: CHARLES DE GAULLE
Geminin teknik özelliklerine dikkat eden Ömer Aydın, "Avrupa Birliği'nin nükleer enerjisiyle çalışan ilk ve en büyük uçak gemisi olan Charles de Gaulle, 40'a yakın savaş uçaklarını bünyesinde barındırabiliyor. Üzerinde son derece etkili füzeler ve toplar bulunurken, binin üzerinde asker ve mürettebatın sahip olduğu bir devden bahsediyoruz" kullanıldı. Geminin ömrünün sonuna kadar yaklaştığını hatırlatan Aydın, Macron'un yeni nesil uçak gemisi inşa süreci için Abu Dabi'den başlangıç anlaşmalarına ilişkin sözlerine yer verdi.