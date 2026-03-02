CANLI YAYIN

Tahliye rotası Türkiye! Sınır kapısı umut kapısı oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Tahliye rotası Türkiye! Sınır kapısı umut kapısı oldu

Türkiye-İran sınırındaki gümrük kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu. Peki Türkiye'nin İran'a açılan sınır kapılarından biri olan Van Kapıköy'de son durum ne? A Haber muhabiri Yüksel Akalan ayrıntıları aktardı.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırıda Tahran yönetiminin karar alıcı mekanizmasının tepesindeki isimler etkisiz hale getirildi. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, İran-Türkiye sınırının sıfır noktasından, saldırıların 3. gününde yaşanan en sıcak gelişmeleri aktardı.

TÜRKİYE – İRAN SINIRINDA NELER OLUYOR?

Van Kapıköy Gümrük Kapısı'nda ticari yük geçişlerinin kontrollü şekilde sürdüğünü belirten Akalan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamasıyla günübirlik geçişlerin tamamen durdurulduğunu bildirdi. Bölgede özellikle yabancı uyruklu vatandaşların ve Türklerin tahliye işlemleri hız kazanırken, sınırın hemen ötesindeki savaşın izleri ve insani dramın boyutu saniye saniye takip ediliyor.

Tahliye rotası Türkiye! Sınır kapısı umut kapısı oldu - 1

GÜMRÜKTE GEÇİŞLER HIZLANDI

Sınır hattındaki son durumu değerlendiren Yüksel Akalan, "Dün itibarıyla İran gümrük kapısında internet hatlarında bir sorun olması nedeniyle o noktadan bulunduğumuz Kapıköy Gümrük Kapısı'na geçişler sağlanamamıştı. Bugün itibarıyla internet sorununun çözülmesiyle birlikte İran tarafından Türkiye'ye geçişlerin de biraz daha hızlandığını söyleyebiliriz. Özellikle öğle saatlerinde vatandaşların genellikle geçişlerini yaptığını belirtebiliriz" ifadeleriyle geçişlerin normale dönmeye başladığını aktardı.

Tahliye rotası Türkiye! Sınır kapısı umut kapısı oldu - 2

BAKAN BOLAT'TAN KRİTİK "GÜNÜBİRLİK" TALİMATI

Ticaret Bakanlığı'ndan gelen resmi açıklamayı hatırlatan Akalan, "Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından yapılan açıklamada, 'Türkiye-İran sınırında bulunan Ağrı Gürbulak, Van Kapıköy ve Hakkari Esendere Gümrük Kapılarında herhangi bir olağanüstü durum söz konusu değildir. Ancak günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durdurulmuş bulunmaktadır' açıklaması yapıldı. Şu an itibarıyla sadece kendi ülke vatandaşları ve İran'da bulunan 3. ülke vatandaşlarının geçişine izin veriliyor" sözleriyle gümrükteki yeni düzenlemeyi paylaştı.

Tahliye rotası Türkiye! Sınır kapısı umut kapısı oldu - 3

DÜNYA TÜRKİYE ÜZERİNDEN TAHLİYE EDİLİYOR

İran'daki yabancıların tahliye rotası haline gelen sınır kapısı hakkında konuşan Akalan, "Birçok Avrupa ülkesi İran'da bulunan vatandaşlarını tahliye etmek için Türkiye sınırını kullanıyor. Özellikle İran'da yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar Kapıköy'den Van'a, ardından Trabzon ya da İstanbul Havalimanı ile ülkelerine dönüyor. Çin, bu noktadan 3 bin vatandaşını tahliye ettiğini açıkladı" diyerek Türkiye'nin oynadığı insani köprü rolüne vurgu yaptı.

Tahliye rotası Türkiye! Sınır kapısı umut kapısı oldu - 4

SINIRIN ÖTESİNDE GECE GÜNDÜZ BOMBARDIMAN

İran'dan gelen vatandaşların sahadaki tanıklıklarını aktaran muhabir Akalan, "İranlılarla konuştuğumuz zaman Tahran, Tebriz ve Kirmanşah gibi büyükşehirlerde saldırıların olduğunu; Kapıköy'ün hemen 70 km ötesindeki Hoy şehrinde şu an saldırı olmadığını ancak 175 km ötedeki Tahran'da saldırıların gece gündüz devam ettiğini belirtiyorlar" ifadelerini kullandı.

Tahliye rotası Türkiye! Sınır kapısı umut kapısı oldu - 5

TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN HAYATİ UYARI

Türk vatandaşlarına yönelik güvenlik duyurularına değinen Yüksel Akalan, "Türkiye Tahran Büyükelçiliği tarafından Türk vatandaşları için güvenlik duyurusu yayınlandı. Özellikle askeri bina ve alanlardan uzak durmaları, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları ve sınır kapılarımızın açık olduğu hususunda uyarılar yapıldı" sözleriyle bölgedeki vatandaşlar için hayati öneme sahip bilgileri paylaştı.

