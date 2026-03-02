Tahliye rotası Türkiye! Sınır kapısı umut kapısı oldu
Türkiye-İran sınırındaki gümrük kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu. Peki Türkiye'nin İran'a açılan sınır kapılarından biri olan Van Kapıköy'de son durum ne? A Haber muhabiri Yüksel Akalan ayrıntıları aktardı.
ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırıda Tahran yönetiminin karar alıcı mekanizmasının tepesindeki isimler etkisiz hale getirildi. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, İran-Türkiye sınırının sıfır noktasından, saldırıların 3. gününde yaşanan en sıcak gelişmeleri aktardı.
Van Kapıköy Gümrük Kapısı'nda ticari yük geçişlerinin kontrollü şekilde sürdüğünü belirten Akalan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamasıyla günübirlik geçişlerin tamamen durdurulduğunu bildirdi. Bölgede özellikle yabancı uyruklu vatandaşların ve Türklerin tahliye işlemleri hız kazanırken, sınırın hemen ötesindeki savaşın izleri ve insani dramın boyutu saniye saniye takip ediliyor.
GÜMRÜKTE GEÇİŞLER HIZLANDI
Sınır hattındaki son durumu değerlendiren Yüksel Akalan, "Dün itibarıyla İran gümrük kapısında internet hatlarında bir sorun olması nedeniyle o noktadan bulunduğumuz Kapıköy Gümrük Kapısı'na geçişler sağlanamamıştı. Bugün itibarıyla internet sorununun çözülmesiyle birlikte İran tarafından Türkiye'ye geçişlerin de biraz daha hızlandığını söyleyebiliriz. Özellikle öğle saatlerinde vatandaşların genellikle geçişlerini yaptığını belirtebiliriz" ifadeleriyle geçişlerin normale dönmeye başladığını aktardı.
BAKAN BOLAT'TAN KRİTİK "GÜNÜBİRLİK" TALİMATI
Ticaret Bakanlığı'ndan gelen resmi açıklamayı hatırlatan Akalan, "Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından yapılan açıklamada, 'Türkiye-İran sınırında bulunan Ağrı Gürbulak, Van Kapıköy ve Hakkari Esendere Gümrük Kapılarında herhangi bir olağanüstü durum söz konusu değildir. Ancak günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durdurulmuş bulunmaktadır' açıklaması yapıldı. Şu an itibarıyla sadece kendi ülke vatandaşları ve İran'da bulunan 3. ülke vatandaşlarının geçişine izin veriliyor" sözleriyle gümrükteki yeni düzenlemeyi paylaştı.