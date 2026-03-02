Tahliye rotası Türkiye! Sınır kapısı umut kapısı oldu

Sınır hattındaki son durumu değerlendiren Yüksel Akalan, "Dün itibarıyla İran gümrük kapısında internet hatlarında bir sorun olması nedeniyle o noktadan bulunduğumuz Kapıköy Gümrük Kapısı'na geçişler sağlanamamıştı. Bugün itibarıyla internet sorununun çözülmesiyle birlikte İran tarafından Türkiye'ye geçişlerin de biraz daha hızlandığını söyleyebiliriz. Özellikle öğle saatlerinde vatandaşların genellikle geçişlerini yaptığını belirtebiliriz" ifadeleriyle geçişlerin normale dönmeye başladığını aktardı.

BAKAN BOLAT'TAN KRİTİK "GÜNÜBİRLİK" TALİMATI

Ticaret Bakanlığı'ndan gelen resmi açıklamayı hatırlatan Akalan, "Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından yapılan açıklamada, 'Türkiye-İran sınırında bulunan Ağrı Gürbulak, Van Kapıköy ve Hakkari Esendere Gümrük Kapılarında herhangi bir olağanüstü durum söz konusu değildir. Ancak günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durdurulmuş bulunmaktadır' açıklaması yapıldı. Şu an itibarıyla sadece kendi ülke vatandaşları ve İran'da bulunan 3. ülke vatandaşlarının geçişine izin veriliyor" sözleriyle gümrükteki yeni düzenlemeyi paylaştı.