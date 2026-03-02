Orta Doğu alev alev! İran İsrail'i vurdu: A Haber Beerşeba'da!

İsrail’in Berşeba kenti, İran'ın hedefi oldu. Demir Kubbe hava savunma sisteminin müdahalesine rağmen kente düşen devasa roket parçaları büyük bir yıkıma yol açarken, 17 kişinin yaralandığı bildirildi. A Haber ekipleri, saldırının hemen ardından sıcak bölgeye girerek yaşanan paniği ve hasarı yerinden görüntüledi.

İsrail'in Berşeba kenti, İran'ın hedefi oldu. Demir Kubbe hava savunma sisteminin müdahalesine rağmen kente düşen devasa roket parçaları büyük bir yıkıma yol açarken, bölgeden gelen ilk bilgilerde 17 kişinin yaralandığı bildirildi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Beerşeba'daki so durumu yerinden aktardı.

Kavasoğlu "Şu anda Berşeba'dayız, yoğun bir hava hareketliliği sesi geliyor, İHA'ların sesi duyuluyor. Telefonlarımıza henüz yeni bir uyarı gelmedi ama gökyüzünde büyük bir hareketlilik var" sözleriyle bölgedeki gergin bekleyişi özetledi. Kent genelinde siren seslerinin ardından duyulan patlamalar, sivil yerleşim alanlarında büyük korkuya neden oldu.

Saldırının boyutlarını olay yerinden gösteren A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "Bir roket saldırısı düzenlendi ve Demir Kubbe bu rokete müdahale etti. Ancak roket parçaları şu an bulunduğumuz noktaya düştü. Patlamanın şiddetiyle bölgedeki binaların pek çoğu hasar almış durumda. Burası 4-5 bloktan oluşan kalabalık bir site ve evlerin camları, duvarları tamamen kırılmış vaziyette" ifadelerini kullandı. Roketin düştüğü noktada oluşan devasa çukur ve kökünden sökülen ağaçlar, saldırının şiddetini gözler önüne serdi.

RADİKAL BAKAN BEN-GVİR OLAY YERİNDE

Saldırıdan kısa bir süre sonra bölgeye gelen İsrail hükümetinin tartışmalı ismi hakkında bilgi veren A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "Kısa süre önce radikal Bakan Ben-Gvir de buradaydı. Gazze'deki soykırımı haklı çıkarmak için elinden geleni yapan Ben-Gvir, saldırının gerçekleştiği bu noktada incelemelerde bulundu" şeklinde konuştu. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sona ererken, polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı ve basın mensupları için bölgenin kısıtlı şekilde açıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan ve İran eksenindeki faaliyetlerine de değinilen haberde A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu , "İsrail ordusu, son 3 gün içinde İran'a ait 600 askeri tesisin imha edildiğini ve 110 bin yedek askerin seferber edildiğini duyurdu. Aralarında İranlı liderlerin de bulunduğu 20'den fazla hedef vuruldu" bilgisini paylaştı. Öte yandan, Tel Aviv'de gündemi sarsan "Netanyahu'nun konutu vuruldu mu?" iddialarına ilişkin ise, "İsrail'den bu konuda henüz bir yalanlama ya da doğrulama gelmedi, sessizlik korunuyor" sözleriyle belirsizliğin sürdüğünü aktardı.

Kavasoğlu "2024 yılında Hizbullah saldırısı sonrası Netanyahu'nun evinin bulunduğu noktanın hedef alındığı söylenmişti; binada oluşan hasar sosyal medyada paylaşılsa da İsrail bunu hiçbir zaman kabul etmedi, Netanyahu'nun sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yok." ifadelerini kullandı. İsrail yönetiminin sessizliğini koruması, "Netanyahu vuruldu mu?" sorularını beraberinde getirmeye devam ediyor.

Savaşın merkez üslerinden biri olan Tel Aviv'de artık eski kalabalıktan eser yok. Bölgedeki değişimi gözlemleyen Kavasoğlu, "Tel Aviv'in o yoğun nüfusunun tamamen bittiğini söyleyebiliriz; insanlar ya sığınaklarda yaşıyor ya da İran-İsrail-ABD savaşı korkusuyla şehri terk ediyorlar." sözleriyle bölgedeki insansızlaşmaya dikkat çekti. Öte yandan, dün geceki hareketliliğe rağmen şehirde bugün siren seslerinin azalmış olması, İran'ın hedeflerini genişlettiği şeklinde yorumlanıyor.

İsrail genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, sivil yaşam durma noktasına geldi. Kararın detaylarını paylaşan Emine Kavasoğlu, "Önce iki gün için ilan edilen olağanüstü hal süresi 10 gün daha uzatıldı; 12 Mart'a kadar devam edeceği söylendi ancak savaş sürerse bu sürenin daha da uzatılması bekleniyor." şeklinde konuştu.

Saldırıların sadece Tel Aviv ile sınırlı kalmadığı, menzilin tüm İsrail topraklarına yayıldığı belirtiliyor. Beersheba'daki yıkımı yerinde görüntüleyen Kavasoğlu, "Sadece bir füze parçasının binalarda ne kadar derin ve ağır bir hasar bıraktığını görebiliyoruz; İran artık İsrail'in her bir karışını ve Amerikan üslerini meşru hedef olarak görüyor." dedi. Muhabir ayrıca, Orta Doğu halklarının yıllardır alışık olduğu savaş sahnelerinin artık İsrail sokaklarında yaşandığını, "İsrailliler bu duruma hiç alışık değil, Orta Doğu'nun yaşadığı bu manzaralarla artık kendileri karşı karşıya kalıyor."