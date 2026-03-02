CANLI YAYIN

İsrail ve ABD vuruyor İran misilleme yapıyor! Hamaney'in oğlu yeni lider olduğu iddiası

ABD ve İsrail'in 28 Şubat sabahı İran'a karşı başlattığı saldırılarda ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey isim suikast sonucu hayatını kaybetti. Tahran yönetimi, saldırılara karşılık Körfez ülkelerindeki ABD ve İngiliz üslerine misillemelerde bulunurken İsrail'in Tel Aviv, Hayfa ve Beyt Şemes bölgelerine çok sayıda füze fırlattı. Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in İran'ın yeni lideri olduğu iddia edildi.

İsrail ve ABD'nin İran yönetimine karşı başlattığı saldırıları Orta Doğu'yu ateşe sürüklemeye devam ediyor.

02-04 MART 2026 TARİHLERİNDE ABD - İSRAİL - İRAN SAVAŞINDA YAŞANANLAR

01:35

İRAN ERBİL'DEKİ ABD ÜSSÜNÜ VURDU

ABD üslerini hedef alan İran saldırılarını sürdürürken Erbil'deki ABD üssünü vurdu
01:08

İRAN ABD'Yİ KUVEYT'TE VURDU: 6 ÖLÜ 18 YARALI

İran'ın Kuveyt'te ABD'yi hedef aldığı saldırıda 6 kişinin öldüğü 18 kişinin yaralandığı bildirildi. 
01:03

BAHREYN'DE SİRENLER ÇALIYOR

Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli bölgelere sığınmaları çağrısı yapıldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara, sakin olmaları ve en yakın güvenli bölgelere sığınmaları çağrısında bulundu.

Resmi verilere göre, Bahreyn'de salı günü boyunca 4 kez sirenler çaldı.

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık, İsrail'in yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Ürdün gibi ülkelerde, ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenliyor.

01:01

KATAR: İRAN DEVRİM MUHAFIZLARIYLA BAĞLANTILI 2 HÜCREYİ ÇÖKERTTİK

Katar, ülkede İran Devrim Muhafızları adına faaliyet gösteren iki hücrenin çökertildiğini bildirdi. Ülkenin resmi haber ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Devlet Güvenlik Birimlerinin, ciddi gözetleme operasyonları sonucunda 10 şüpheliyi yakaladığı belirtildi.

Bunlardan 7'sinin, ülkedeki hayati ve askeri tesisler hakkında bilgi toplamak için casusluk görevleriyle görevlendirildiğine işaret edilen haberde, diğer 3'ünün ise sabotaj eylemleri gerçekleştirmekle görevlendirildiği ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanımı konusunda eğitim aldığı aktarıldı.

Hassas tesis ve kurulumların konumları ve koordinatları, iletişim cihazları ve teknolojik ekipmanların da ele geçirildiği vurgulanan haberde, "Soruşturmalar sırasında şüpheliler, İran Devrim Muhafızları'yla bağlantılarının yanı sıra casusluk ve sabotaj görevlerini yerine getirdiklerini itiraf ettiler." denildi.

Haberde, Devlet Güvenlik Birimlerinin, vatandaşları uyanık olmaya ve şüpheli faaliyetleri yetkili makamlara bildirme çağrısı yaptığı kaydedildi

00:30

İSRAİL'DE YENİDEN ALARMLAR DEVREDE

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Tel Aviv'de yaşanan ikinci saldırının ardından bölgedeki son durumu aktararak yoğun bir patlama sesi olduğuna dikkat çekti. 

DEMİR KUBBE DEVREDE: SEMALAR BİR ANDA HAREKETLENDİ

Saldırının başladığı anlarda sahada olan Emine Kavasoğlu, "Ard arda sirenler çalmaya başladı ve Demir Kubbe bir kez daha bir şekilde müdahale edilmeye başlandı. Yine de Tel Aviv semalarını bir anda hareket etti. İran'dan ateşlenen füzeler pek çok nokta için alarma müdahalene neden oldu" kullandı. Kavasoğlu, füzelerin füze hale getirildiği anlarda yaşanan paniği, "Az önceki yoğun saldırı kadar değil belki ama bir tane daha saldırı Tel Aviv semalarında etkisiz hale getirildi" sözleriyle aktardı.

İSRAİL ORDUSUNDAN KRİTİK UYARI: "KESİNLİKLE DIŞARI ÇIKMAYIN"

Saldırıların katkısını artırmasıyla birlikte İsrail sığınak emrini çalıştıran Kavasoğlu, "İsrail ordusundan da yapılan bir açıklama var; çıkmayın, kesinlikle çıkmayın denildi" bilgisini paylaştı. Kavasoğlu ayrıca, "Telefonlarımıza olağanüstü risk altındasınız uyarısı geldi. Şu an saldırı durmuş görünüyor ama ikinci kez Tel Aviv hedef alındı" diyen saldırıların dalga dalga devam ettiğine dikkat çekti.

"BU KADAR YOĞUN BİR SALDIRI BEKLEMİYORLARDI"

İsrail'in İran'ın saldırı kapasitesini hazırlıksız yakalanmış olabileceğini ifade eden Emine Kavasoğlu, "Beklemiyorlardı hakikaten bu kadar yoğun bir saldırı. Belki de bu kadar yoğun bir cevap, İran'ın saldırıları beklenmiyorlardı ama şu an her yer vuruluyor" ifadesini kullandı. Gece saatlerinde saldırıların daha da yoğunlaştığını belirten Kavasoğlu, "İran tarafından gece saatlerinde daha da yoğun bir füze saldırısının İsrail'e doğru" sözleriyle ciddiyetini vurguladı.

KUDÜS VE TEL AVİV'DE ŞİDDETLİ PATLAMA SESLERİ

Yayının son anlarında bölgeden yükselen dumanlara ve seslere dikkat eden Kavasoğlu, "Bir patlama sesi geldi çok yakın bir yerden. Dumanın yükseldiği herhangi bir nokta var mı diye kontrol ediyorum. Görünürde bir şey yok ama yoğun bir patlama sesi Kudüs ve Tel Aviv'den geliyor" diyerek bölgedeki hareketliliğin sürdüğünü ifade etti. 

00:29

İRAN'DAN KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜNE SALDIRI

Katar Savunma Bakanlığı, İran’dan fırlatılan iki balistik füzenin ülkeyi hedef aldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katar’ın, İran'ın misilleme saldırıları kapsamında fırlatılan iki balistik füzenin hedefi olduğu belirtildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzelerden birini başarıyla önlediği, ikinci füzenin ise ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü’ne düştüğü ancak olayda herhangi bir can kaybının olmadığı ifade edildi.

Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm kapasite ve kaynaklara sahip olduğu vurgulanan açıklamada, herhangi bir dış tehdide karşı kararlı şekilde karşılık verileceğinin altı çizildi.

Bakanlık ayrıca vatandaşlara, ülkede yaşayanlara ve ziyaretçilere sükunet çağrısında bulunarak, yetkili makamların talimatlarına uyulması, söylentilere itibar edilmemesi ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınmasını istedi.

00:25

KUVEYT'TE ŞİDDETLİ PATLAMALAR

Kuveyt'te şiddetli patlamaların yaşandı. 

00:24

TEL AVIV'DE SİREN SESLERİ! A HABER SICAK NOKTADAN AKTARDI

 İsrail ve ABD'nin İran 'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından bölgede karşılıklı misillemeler sürerken Tel Aviv'de yeniden siren sesleri yankılandı. İran İHA'ları gükyüzünü aydınlatırken A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Tel Aviv'de çok sayıda uyarının devreye girdiğini ve patlamaların yaşandığını belirtti. 

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu'nun aktardıkları ise şöyle; 

İran'dan fırlatılan füzelerin İsrail'in başkenti Tel Aviv'e büyük bir hareketliliğin olduğunu belirterek; "İsrail bu uyarıyı verdi. Birkaç dakika önce zaten ben bu uyarıların geldiğini söylemiştim. Şu an sakinleşti ama bakın nerelerde olduğunu da, ne yoğun bir hava saldırısı uyarısı verildiğini de hemen şöyle telefonumdan göstermeye çalışayım.

Şöyle bakın; Tel Aviv, İsrail'in her bir noktasında çok yoğun bir saldırı ki biz Tel Aviv'deyiz, Tel Aviv Yafa bölgesindeyiz. Şu an itibarıyla sakinledi ama yoğun bir hava saldırısıydı. Hem telefonlara gönderilen uyarılarla hem de IDF'in paylaşmış olduğu uyarıların ardından yaklaşık 5-6 dakika sonra işte o saldırılar gerçekleşti. Şu an itibarıyla durumun sakinleştiğini söyleyebiliriz. Bir müdahale edildi ama tahmin ediyorum ki yine o havada imha edilen füzelerin şarapnel parçalarının birkaç noktaya düştüğünü söyleyebiliriz. Çünkü çok yakınımızda gerçekleşti o müdahaleler.

ART ARDA IŞIKLARI YÜKSELİYOR

Hemen hemen her bir noktadan art arda ışıkların yükseldiğini gördük. An itibarıyla o müdahale sona ermiş gibi görünüyor ama çok hareketli dakikalara sahne olduk. Dediğim gibi bugün öğle saatlerinde de yine aynı manzarayla karşı karşıya kalmıştık ve Petah Tikva ve yine aynı zamanda Beni Brak bölgelerine şarapnel parçaları düşmüştü ki o bölgelerde çok sayıda yaralı olduğunu da biliyoruz. Hatta yayının başında da konuşmuştuk, buralardan görüntü alınmasına dahi izin verilmedi demiştim.

ÇOK SAYIDA FÜZE ATEŞLENİYOR

İşte bugün bir kez daha az önce o saldırı gerçekleşti. İran tarafından ateşlendi füzeler. Çok sayıda füze ateşlendiği IDF tarafından paylaşıldı. Çok sayıda füze İran tarafından İsrail'e doğru yönlendirildi dedi ve kısa süre içinde de hemen işte o saldırıya tanıklık ettik. Bakın, yani göstermekle bitmiyor ne kadar yoğun bir saldırı olduğu. Burada hepsinin alarm verilen bölgelerin hepsinin isimleri yazıyor: Tel Aviv, Yafa, yine Tel Aviv'in doğusu, batısı, şehir merkezi, çevre bölgeleri, Hayfa tarafı, Beit Hanun, Beytüllahim, Gazze Şeridi tarafı da yine aynı zamanda... Çok yoğun bir füze saldırısıydı ama şu an için bertaraf edilmiş gibi görünüyor.


"SALDIRILAR İLERLEYEN SAATLERDE DAHA BÜYÜK BİR BÖLGEYİ ETKİLEYEBİLİR"

Bu havada müdahale edilmesi tehlikesiz olduğu anlamına gelmiyor, herhangi bir yere tehlike saçmadığı anlamına gelmiyor çünkü çok yakın bir noktada, ucu ucuna yakaladı belki de diyebiliriz. Çok yakın bir noktada müdahale gerçekleşti ve büyük ihtimalle de ilerleyen saatlerde bu saldırıların nasıl büyük bir bölgeyi etkilediğini, ne denli etkilediğini... Belki İsrail paylaşmayacak yetkili mercilerden ama sosyal medyaya ya da işte kaynaklarımıza düşen bilgilerle, kaynaklarımızdan edinebileceğimiz bilgilerle ne kadar büyük bir hasara ya da kaç kişinin yaralanmasına, belki de hayatını kaybetmesine neden olduğunu görmüş olacağız. Şu an itibarıyla burada durum sakin tekrar söyleyeyim ama oldukça yoğun bir hareketliliğe tanıklık ettik.

00:10

YENİ LİDERİN MÜCTEBA HAMANEY OLDUĞU İDDİASI

İddiaya göre Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i yeni lider olduğu belirtildi. 

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

Adaylar arasında Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in ismi öne çıkıyordu. 57 yaşındaki Mücteba Hamaney, 1980-88 arasında devam eden Birinci Körfez Savaşı’na katılmış ve babasının politikalarının sıkı bir destekçisi olarak biliniyor.

ABD Hazine Bakanlığı, 2019’da Mücteba Hamaney’i, herhangi bir resmi görevi bulunmamasına rağmen İran yönetimini temsil ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine eklemişti.

Özellikle Rehberlik Ofisi ve güvenlik çevreleriyle kurduğu ilişkiler nedeniyle sistem içinde belirli bir etki kapasitesine sahip olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, İslam Cumhuriyeti'nin kurumsal meşruiyet anlayışı ve Rehberlik makamının dini nitelikleri, açık bir aile içi halefiyet modelini siyasi açıdan hassas bir mesele haline getirmektedir. 

23:49

TEL AVIV'DE SİREN SESLERİ

İran İHA'larını Tel Aviv'e gönderdmesiyle Demir Kubbe devreye girdi. Bölgede sirenler çalmaya başlarken çok sayıda patlama sesi geliyor.  Patlama anları ise A Haber canlı yayınında anbean görüntülendi. 
23:48

İSRAİL İRAN'IN MİN ZEDAİ NÜKLEER TESİSİNE SALDIRDIĞI İDDİASI

İsrail ordusu, İran'ın nükleer silah üretimi için gerekli kapasiteyi geliştirmede kullandığını iddia ettiği gizli Min-Zedai tesisine saldırı düzenlediğini öne sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, İran'a yönelik saldırılar kapsamında Tahran yönetiminin askeri nükleer kapasitesine zarar vermek iddiasıyla, nükleer silah kapasitesine ilişkin çeşitli hedeflere saldırı düzenlediklerini savundu.

Waweya, "İran nükleer silah grubunun ağır darbe almasına rağmen İran'ın askeri faaliyetlerini durdurmadığını" öne sürdüğü paylaşımında, "İran'ın nükleer silah için gerekli kapasiteyi geliştirmeye devam ettiği ve altyapıyı hava saldırılarına karşı korunaklı yer altı tesisine taşıdığını" iddia etti.

Söz konusu tesiste (Min-Zedai), nükleer silah sisteminin merkezi bir bileşenini geliştirmeye odaklanan bir grup nükleer bilim insanının faaliyet gösterdiğini savunan Waweya, "İsrail'in istihbarat birimlerinin bilim insanlarının faaliyetlerini izlemeyi sürdürdüğünü ve toplantı yerini tespit ederek gizli kompleksi hassas bir biçimde hedef aldığını" ileri sürdü.

23:42

ABD: BİRAZDAN ÇOK AĞIR VURACAĞIZ

ABD: Birazdan çok ağır vuracağız

 
22:58

TRUMP: HÜRMÜZ'DEKİ GEMİLERİ KORUYACAĞIZ

ABD Başkanı Donald Trump, "Körfez'den geçen tüm deniz ticareti için siyasi risk sigortası ve finansal güvenlik garantileri sağlanması talimatını verdim. ABD Donanması, gerekirse en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır" dedi.
22:53

İRAN DUBAİ'DE ABD KONSOLOSLUĞU'NU İHA İLE VURULDU

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentindeki ABD Konsolosluğu’na İran tarafından insansız hava aracıyla saldırı düzenlenirken yerleşkede yangın çıktı.

22:42

İSRAİL LÜBNAN'DAKİ İRANLI YETKİLİLERE ÜLKEYİ TERK ETME TEHDİDİNDE BULUNDU

İsrail ordusu, Lübnan'daki "İranlı tüm yetkililere" ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre tanıyarak, aksi takdirde saldırılarla hedef alınacakları tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İran yönetiminin resmi yetkililerinin Lübnan'ı 24 saat içinde terk etmesini istedi.

İSRAİL'DEN TEHDİT: LÜBNAN'DA GÜVENLİ YER KALMAYACAK

İsrail ordusunun Lübnan'da İranlı yetkililerin varlığını "tolere etmeyeceğini" ileri süren Adraee, "Lübnan'da İran rejiminin temsilcileri için güvenli bir yer kalmayacak. İsrail ordusu, nerede bulunurlarsa bulunsunlar onları hedef alacaktır." dedi.

İsrail ordusu, AA muhabirinin söz konusu tehdidin İran'ın Lübnan Büyükelçiliği'ndeki askeri ve sivil diplomatları kapsayıp kapsamadığı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Tahran'a düzenlediği saldırıda İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Lübnan Tümeni Komutanı Davud Alizade'yi öldürdüğünü iddia etmişti.

22:12

ABD'DEN ORTA DOĞU'DAKİ VATANDAŞLARI İÇİN TAHLİYE UÇUŞLAR DEVREDE

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'dan ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları için askeri ve charter uçuşları hazırladıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Küresel Kamu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşarı Dylan Johnson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Johnson, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'dan ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları için aktif olarak askeri uçaklar ve charter uçuşları temin ediyor." ifadesini kullandı.

Yurt dışındaki yaklaşık 3 bin ABD'li ile doğrudan temas halinde olduklarını belirten Johnson, Amerikan vatandaşlarının, ayrılma seçenekleri konusunda yardım almak için Dışişlerinde açılan özel bir numarayı arayabileceklerini kaydetti. 

22:10

BAE: 123 İHA VE 11 BALİSTİK FÜZE ENGELLENDİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, bugün 11 balistik füze ile 123 insansız hava aracının engellendiğini, bir füzenin ise ülke topraklarına düştüğünü ancak can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Bakanlık, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin balistik füzelerin hava savunma sistemlerince, insansız hava araçları ve seyir füzelerinin ise savaş uçaklarınca engellenmesinden kaynaklandığını belirtti. Bunun bazı sivil tesis ve yapılarda hafif ve orta düzeyde maddi hasara yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada bugün 11 balistik füze ve 123 İHA’nın engellendiği, saldırıların en güçlü ifadelerle kınandığı ve bunların ulusal egemenlik ile uluslararası hukukun açık ihlali olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Öte yandan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Abdunnasır Muhammed el-Humeydi düzenlediği basın toplantısında, İran’ın misilleme saldırılarını başlatmasından bu yana ülkeye gönderilen 186 balistik füze ve 812 insansız hava aracına müdahale edildiğini duyurdu.

Humeydi, söz konusu balistik füzelerden 172’sinin imha edildiğini, 13’ünün denize düştüğünü ve bir füzenin ülke topraklarına isabet ettiğini söyledi. 812 İHA’dan 755’inin etkisiz hale getirildiğini, 57’sinin ülke topraklarına düştüğünü ve 8 seyir füzesinin de imha edildiğini belirtti.

Humeydi ayrıca, savunma sistemlerinin hedefleri engellemesi sırasında saçılan şarapnel parçaları nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını ifade etti. Hayatını kaybedenlerin Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu olduğu, yaralıların ise farklı ülke vatandaşları olduğu bildirildi.

22:06

HAMANEY MEŞHED'DE TOPRAĞA VERİLECEK

ABD-İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenazesinin Meşhed'de toprağa verileceği bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Hamaney'in naaşı, başkent Tahran'da düzenlenecek törenlerin ardından Sekizinci İmam İmam Rıza Türbesi'nin bulunduğu Meşhed kentinde defnedilecek.

Törenlerin detayları, zamanı ve ayrıntılı programlarının yetkililer tarafından daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Hamaney, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Tahran'daki ofisine düzenlediği saldırıda öldürülmüştü. 

19:08

İRAN TEL AVIV'İ VURDU: 12 YARALI

İsrailli yetkililer, İran’ın İsrail’in başkenti Tel Aviv’e yönelik hava saldırısında 12 kişinin yaralandığını açıkladı.
İran, İsrail’in merkezi bölgelerini hedef alan yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Başkent Tel Aviv ve çevresindeki bölgelerde şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrailli sağlık yetkililerinin açıklamasına göre saldırılarda 12 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, birçok ambulans ve acil müdahale ekibi olay yerlerine sevk edildi. Yetkililer, saldırının yol açtığı hasarın boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
 

19:08

İRAN TARIM VE GIDA İHRACATINI KISITLADI

İran, ABD ve İsrail arasında karşılıklı saldırılar devam ederken, İran savaş önlemi olarak tüm gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı. Adı açıklanmayan İranlı bir yetkili, "Tüm gıda ve tarım ürünlerinin ihracatı bir sonraki duyuruya kadar yasaklanmıştır. Hükümet, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik vermiştir" dedi

18:58

İRAN: SAVAŞI DURDURMAK ZORUNDA KALACAKLAR

 İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, ABD ve İsrail ile yaşanan savaş sürecine ilişkin, “Düşman önümüzdeki günlerde mecburen savaşı durdurmak zorunda kalacak.” yorumunda bulundu.

İran basınına göre, Telayi Nik, katıldığı bir televizyon programında, İran ile ABD-İsrail arasında yaşanan savaşla ilgili konuştu.

Telayi Nik, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başında Ali Hamaney’i öldürerek ülkedeki siyasi sistem ile komuta kademesinin çökeceğini düşündüğünü ancak bunun stratejik bir hesap hatası olduğunu belirterek, “Her komutan için eğitimli yedek komutanlar belirlendi. Düşman önümüzdeki günlerde mecburen savaşı durdurmak zorunda kalacak.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve İsrail ile yaşanan savaşın ilk anından itibaren İran’ın komuta kademesinin koordinasyonu konusunda sorun yaşanmadığına vurgu yapan Telayi Nik, sahadaki denklemin İran halkının lehine değiştiğini söyledi.

Telayi Nik, İran’ın Silahlı Kuvvetleri’nin, Haziran 2025’te İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışma sürecine göre daha hızlı aksiyon aldığını ve saldırılara hızlı ve yoğun bir şekilde cevap verildiğini aktardı.

İran’ın, komşu ve Müslüman ülkelere her zaman “olumlu yaklaştığını” belirten Telayi Nik, “herhangi bir ülkenin üslerinin İran’a karşı kullanılması halinde söz konusu tehdidin kaynağını hedef almanın” meşru olduğunu öne sürdü.

18:55

TEÖRİST NETANYAHU: İRAN VE LÜBNAN'A SALDIRILAR ŞİDDETLENECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ve Lübnan'a düzenledikleri saldırıları şiddetlendirerek sürdüreceklerini duyurdu.

İsrail’in orta kesimindeki Palmachim Askeri Hava Üssü’ne yaptığı ziyarette konuşan Başbakan Netanyahu, İsrail jetlerinin İsrail ve Lübnan semalarında olduğunu söyledi.

Hizbullah'ın İsrail’e saldırmakla büyük hata yaptığını ileri süren Netanyahu, Lübnan ve İran’a halihazırda düzenledikleri saldırıları şiddetlendirerek sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

Öte yandan İsrail ordusu, savaş uçaklarının İran'ın başkenti Tahran ile İsfahan kentine yönelik saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu.

Tahran'a hava saldırılarında askeri altyapı ve balistik füze üretim tesislerinin, İsfahan'da ise düzinelerce balistik füze rampası ile füze depolarının hedef alındığı iddia edildi.

17:46

IRAK RUMEYLE'DEKİ PETROL ÜRETİMİNİ DURDURDU

Irak Petrol Bakanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması nedeniyle Basra'daki Rumeyle sahasında petrol üretimini durdurma kararı aldığını duyurdu.

17:33

ARABİSTAN'A SALDIRI UYARISI

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların bölgesel etkileri sürerken, İran’ın Körfez’de ABD askeri varlığının bulunduğu ülkelere yönelik misilleme tehdidi devam ediyor.

ABD’nin Riyad Büyükelçiliği, Suudi Arabistan’ın Dahran kentinde muhtemel füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına ilişkin yeni bir güvenlik uyarısı yayımladı. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "Dahran’da yakın zamanda gerçekleşebilecek bir füze ve İHA saldırısı tehdidi bulunmaktadır. ABD’nin Dahran Konsolosluğu’na yaklaşmayınız" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bölgede bulunan ABD vatandaşlarına mümkün olduğunca binaların alt katlarında ve pencerelerden uzak alanlarda bulunmaları tavsiye edilirken, muhtemel saldırı senaryolarına karşı önceden hazırlanan güvenlik planlarına uyulması çağrısı yapıldı.

Konsolosluk personelinin sığınaklarda kaldığı belirtilen açıklamada, muhtemel yeni saldırı ihtimaline karşı teyakkuz halinde olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca vatandaşlara, herhangi bir saldırı öncesinde ve sırasında izlenmesi gereken güvenlik adımlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.