İsrail ve ABD vuruyor İran misilleme yapıyor! Hamaney'in oğlu yeni lider olduğu iddiası

İsrail ve ABD'nin İran 'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından bölgede karşılıklı misillemeler sürerken Tel Aviv'de yeniden siren sesleri yankılandı. İran İHA'ları gükyüzünü aydınlatırken A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Tel Aviv'de çok sayıda uyarının devreye girdiğini ve patlamaların yaşandığını belirtti.

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu'nun aktardıkları ise şöyle;

İran'dan fırlatılan füzelerin İsrail'in başkenti Tel Aviv'e büyük bir hareketliliğin olduğunu belirterek; "İsrail bu uyarıyı verdi. Birkaç dakika önce zaten ben bu uyarıların geldiğini söylemiştim. Şu an sakinleşti ama bakın nerelerde olduğunu da, ne yoğun bir hava saldırısı uyarısı verildiğini de hemen şöyle telefonumdan göstermeye çalışayım.

Şöyle bakın; Tel Aviv, İsrail'in her bir noktasında çok yoğun bir saldırı ki biz Tel Aviv'deyiz, Tel Aviv Yafa bölgesindeyiz. Şu an itibarıyla sakinledi ama yoğun bir hava saldırısıydı. Hem telefonlara gönderilen uyarılarla hem de IDF'in paylaşmış olduğu uyarıların ardından yaklaşık 5-6 dakika sonra işte o saldırılar gerçekleşti. Şu an itibarıyla durumun sakinleştiğini söyleyebiliriz. Bir müdahale edildi ama tahmin ediyorum ki yine o havada imha edilen füzelerin şarapnel parçalarının birkaç noktaya düştüğünü söyleyebiliriz. Çünkü çok yakınımızda gerçekleşti o müdahaleler.

ART ARDA IŞIKLARI YÜKSELİYOR

Hemen hemen her bir noktadan art arda ışıkların yükseldiğini gördük. An itibarıyla o müdahale sona ermiş gibi görünüyor ama çok hareketli dakikalara sahne olduk. Dediğim gibi bugün öğle saatlerinde de yine aynı manzarayla karşı karşıya kalmıştık ve Petah Tikva ve yine aynı zamanda Beni Brak bölgelerine şarapnel parçaları düşmüştü ki o bölgelerde çok sayıda yaralı olduğunu da biliyoruz. Hatta yayının başında da konuşmuştuk, buralardan görüntü alınmasına dahi izin verilmedi demiştim.

ÇOK SAYIDA FÜZE ATEŞLENİYOR

İşte bugün bir kez daha az önce o saldırı gerçekleşti. İran tarafından ateşlendi füzeler. Çok sayıda füze ateşlendiği IDF tarafından paylaşıldı. Çok sayıda füze İran tarafından İsrail'e doğru yönlendirildi dedi ve kısa süre içinde de hemen işte o saldırıya tanıklık ettik. Bakın, yani göstermekle bitmiyor ne kadar yoğun bir saldırı olduğu. Burada hepsinin alarm verilen bölgelerin hepsinin isimleri yazıyor: Tel Aviv, Yafa, yine Tel Aviv'in doğusu, batısı, şehir merkezi, çevre bölgeleri, Hayfa tarafı, Beit Hanun, Beytüllahim, Gazze Şeridi tarafı da yine aynı zamanda... Çok yoğun bir füze saldırısıydı ama şu an için bertaraf edilmiş gibi görünüyor.



"SALDIRILAR İLERLEYEN SAATLERDE DAHA BÜYÜK BİR BÖLGEYİ ETKİLEYEBİLİR"

Bu havada müdahale edilmesi tehlikesiz olduğu anlamına gelmiyor, herhangi bir yere tehlike saçmadığı anlamına gelmiyor çünkü çok yakın bir noktada, ucu ucuna yakaladı belki de diyebiliriz. Çok yakın bir noktada müdahale gerçekleşti ve büyük ihtimalle de ilerleyen saatlerde bu saldırıların nasıl büyük bir bölgeyi etkilediğini, ne denli etkilediğini... Belki İsrail paylaşmayacak yetkili mercilerden ama sosyal medyaya ya da işte kaynaklarımıza düşen bilgilerle, kaynaklarımızdan edinebileceğimiz bilgilerle ne kadar büyük bir hasara ya da kaç kişinin yaralanmasına, belki de hayatını kaybetmesine neden olduğunu görmüş olacağız. Şu an itibarıyla burada durum sakin tekrar söyleyeyim ama oldukça yoğun bir hareketliliğe tanıklık ettik.