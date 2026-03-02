CANLI YAYIN

Batı'nın vahşet ajandası! Sivil, çocuk, kadın demeden vuruyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Batı’nın vahşet ajandası! Sivil, çocuk, kadın demeden vuruyorlar

İsrail ve ABD İran'a yönelik ortak saldırılarına devam ediyor. Saldırılarda İran Dini lideri Hamaney öldürüldü. Ülkede 40 gün yas, 7 gün resmi tatil ilan edilirken, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ve diğerlerinden çok daha yıkıcı olan ortak operasyonun perde arkasını deşifre etti.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırıda Tahran yönetiminin karar alıcı mekanizmasının tepesindeki isimler etkisiz hale getirildi. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ve diğerlerinden çok daha yıkıcı olan ortak operasyonun perde arkasını deşifre etti.

ABD-İSRAİL İTTİFAKI İRAN'IN GELECEĞİNİ HEDEF ALIYOR!

Operasyonun sadece nükleer tesisleri değil, İran'ın siyasi ve ruhani lider kadrosunu tamamen yok etmeyi hedeflediğini belirten Akgün, sivil katliamların gölgesindeki savaşın bölgesel bir kıyamete dönüşme riskine dikkat çekti. Akgün, kilitlenen diplomasi trafiğinde Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin "yegane çözüm kapısı" olarak masadaki ağırlığını koruduğunu vurguladı.

İNSANİ HEDEFLER VE LİDERSİZ BIRAKMA STRATEJİSİ

Operasyonun karakterindeki köklü değişikliği analiz eden Murat Akgün, "İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri bu sefer sadece askeri, stratejik, nükleer hedefleri değil, aynı zamanda insani hedefleri ve İran'ın geçmiş, mevcut ve gelecek siyasi ve ruhani liderliklerini de yok etmek istiyor. Yani mümkünse İran'ı lidersiz, lider kadrosuz bırakmak peşindeler. Bunun yanı sıra sivil, çoluk çocuk, kadın gözetmedikleri de dikkat çekiyor. Hafta sonunda bir okul vurulmuş ve yüze yakın kız çocuğu hayatını kaybetmişti" ifadelerini kullanarak saldırıların acımasız boyutunu aktardı.

İRAN'IN CEVABI VE ABD KAYIPLARI

İran'ın bu kez sembolik bir tepkinin ötesine geçtiğini belirten Akgün, "Bu sefer değişik bir tablo söz konusu. 3 Amerikan askerinin öldüğünü, ağır yaralıların olduğunu biliyoruz. Bir Amerikan uçağının Kuveyt'te düştüğünü, Amerikan üslerinin hedef alındığını biliyoruz. İran bu sefer komşu ülkelerdeki Amerikan üslerine de saldırdı. Başkan Trump daha başka kayıplar da olabileceğini ifade ediyor" sözleriyle çatışmanın şiddetlendiğini dile getirdi.

BATI'NIN "PARÇALA VE YÖNET" PLANI

Savaşın nihai hedefinin rejimi değiştirmek veya ülkeyi bölmek olduğunu vurgulayan Akgün, "Avrupa Birliği'nin önemli ülkeleri, Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın nükleer gücünün tamamen sıfırlanmasını istiyor. Mümkünse rejimin hemen yarın değişmesini, o olmazsa da İran'ın birkaç parçaya bölünerek İsrail'e tehdit olma potansiyelinden tamamen çıkmasını istiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in en çok istediği şey, Körfez ülkelerini de bu savaşa dahil ederek İran'a yönelik bölgesel bir cephe oluşturmak" değerlendirmesinde bulundu.

KRİTİK DİPLOMASİDE TÜRKİYE FAKTÖRÜ

Savaşın durdurulmasında Türkiye'nin oynadığı merkezi role dikkat çeken Murat Akgün, "Hafta sonunda Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın muhataplarıyla çok yoğun bir telefon diplomasisi yürüttüğünü biliyoruz. İki taraf da masaya ilk oturan taraf olup 'kaybeden imajı' vermek istemiyor. İşte burada Türkiye ve Türkiye gibi ülkelerin önemi ortaya çıkıyor. Şartlar biraz sakinleştiğinde Türkiye, tarafları yeniden masaya çağırabilir" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN İKİRCİKLİ TAVRI VE MASADAKİ SÜRPRİZLER

ABD Başkanı Trump'ın her an rotayı değiştirebileceğini belirten Akgün, "Trump her zamanki gibi çok ikircikli konuşuyor. 'İranlılarla konuşabilirim' diyor, 'Zaten konuşuyoruz' diyor, 'Bizi tatmin ederlerse masaya oturabiliriz' diyor. Amerikan cephesinde her an her şey olabilir. Trump hiç ummadığınız bir anda yeterli başarıyı gördüğünü söyleyip İran'ın yeterince cezalandırıldığını ifade edebilir. Söz konusu Trump olunca herkes her türlü sürprize, ama savaş ama barış anlamında hazır olmalı" diyerek analizini noktaladı.

