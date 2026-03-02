Batı’nın vahşet ajandası! Sivil, çocuk, kadın demeden vuruyorlar
İsrail ve ABD İran'a yönelik ortak saldırılarına devam ediyor. Saldırılarda İran Dini lideri Hamaney öldürüldü. Ülkede 40 gün yas, 7 gün resmi tatil ilan edilirken, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ve diğerlerinden çok daha yıkıcı olan ortak operasyonun perde arkasını deşifre etti.
ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırıda Tahran yönetiminin karar alıcı mekanizmasının tepesindeki isimler etkisiz hale getirildi. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ve diğerlerinden çok daha yıkıcı olan ortak operasyonun perde arkasını deşifre etti.
Operasyonun sadece nükleer tesisleri değil, İran'ın siyasi ve ruhani lider kadrosunu tamamen yok etmeyi hedeflediğini belirten Akgün, sivil katliamların gölgesindeki savaşın bölgesel bir kıyamete dönüşme riskine dikkat çekti. Akgün, kilitlenen diplomasi trafiğinde Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin "yegane çözüm kapısı" olarak masadaki ağırlığını koruduğunu vurguladı.
İNSANİ HEDEFLER VE LİDERSİZ BIRAKMA STRATEJİSİ
Operasyonun karakterindeki köklü değişikliği analiz eden Murat Akgün, "İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri bu sefer sadece askeri, stratejik, nükleer hedefleri değil, aynı zamanda insani hedefleri ve İran'ın geçmiş, mevcut ve gelecek siyasi ve ruhani liderliklerini de yok etmek istiyor. Yani mümkünse İran'ı lidersiz, lider kadrosuz bırakmak peşindeler. Bunun yanı sıra sivil, çoluk çocuk, kadın gözetmedikleri de dikkat çekiyor. Hafta sonunda bir okul vurulmuş ve yüze yakın kız çocuğu hayatını kaybetmişti" ifadelerini kullanarak saldırıların acımasız boyutunu aktardı.
İRAN'IN CEVABI VE ABD KAYIPLARI
İran'ın bu kez sembolik bir tepkinin ötesine geçtiğini belirten Akgün, "Bu sefer değişik bir tablo söz konusu. 3 Amerikan askerinin öldüğünü, ağır yaralıların olduğunu biliyoruz. Bir Amerikan uçağının Kuveyt'te düştüğünü, Amerikan üslerinin hedef alındığını biliyoruz. İran bu sefer komşu ülkelerdeki Amerikan üslerine de saldırdı. Başkan Trump daha başka kayıplar da olabileceğini ifade ediyor" sözleriyle çatışmanın şiddetlendiğini dile getirdi.