Batı’nın vahşet ajandası! Sivil, çocuk, kadın demeden vuruyorlar

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırıda Tahran yönetiminin karar alıcı mekanizmasının tepesindeki isimler etkisiz hale getirildi. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ve diğerlerinden çok daha yıkıcı olan ortak operasyonun perde arkasını deşifre etti.

Operasyonun sadece nükleer tesisleri değil, İran'ın siyasi ve ruhani lider kadrosunu tamamen yok etmeyi hedeflediğini belirten Akgün, sivil katliamların gölgesindeki savaşın bölgesel bir kıyamete dönüşme riskine dikkat çekti. Akgün, kilitlenen diplomasi trafiğinde Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin "yegane çözüm kapısı" olarak masadaki ağırlığını koruduğunu vurguladı.