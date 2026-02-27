Türk siyasetine yön veren isim: Milli Görüş liderinin tarihe geçen mücadelesi

1970 yılında Milli Nizam Partisi'ni kurarak Milli Görüş fikriyatını kurumsallaştıran Erbakan, bu ruhu, "Milli Görüş aslında bizim milletimizin Malazgirt zaferini kazanan, İstanbul'u fetheden ruhu ve görüşüdür. Bu görüş insanlığa saadet ve selamet getirecek tek görüştür." sözleriyle aktardı.

Ancak bu milli yükseliş vesayet odaklarını rahatsız etti ve partisi laikliğe aykırılık iddiasıyla kapatıldı. Ancak o, pes etmeyi lügatinden çıkarmıştı.