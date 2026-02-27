CANLI YAYIN

Türk siyasetine yön veren isim: Milli Görüş liderinin tarihe geçen mücadelesi

Türkiye’nin siyasi tarihine damga vuran, “Mücahit” lakaplı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 85 yıllık ömrünün büyük bölümünü milletine hizmete adadı. İlk yerli motoru üreten mühendis kimliğinin yanı sıra Milli Görüş hareketinin lideri olarak vesayet odaklarına karşı kararlı bir duruş sergiledi. Yasaklara ve darbelere rağmen “Yeniden Büyük Türkiye” idealinden vazgeçmeyen Erbakan’ın mücadelesi bugün de yol gösteriyor. A Haber, hazırladığı özel portreyle Necmettin Erbakan'ın hayatını ekranlara taşıdı.

Türk siyasetinin unutulmaz isimlerinden "Mücahit" lakaplı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının ardından da fikirleri ve mücadelesiyle gündemdeki yerini koruyor.

85 yıllık ömrünün büyük bölümünü milletine hizmete adayan Erbakan; mühendis kimliği, Milli Görüş hareketinin lideri olarak ortaya koyduğu siyasi duruş ve "Yeniden Büyük Türkiye" idealiyle Türkiye'nin yakın tarihine damga vurdu.

A Haber'in hazırladığı özel portre, Erbakan'ın hayatını, mücadelesini ve geride bıraktığı mirası yeniden ekranlara taşıdı.

BİRİNCİLİKLERLE DOLU BİR ÖMÜR VE YERLİ MOTOR DEVRİMİ

1926 yılında Sinop'ta dünyaya gözlerini açan Necmettin Erbakan, eğitim hayatı boyunca üstün zekası ve azmiyle dikkatleri üzerine çekti. İstanbul Erkek Lisesi'ni ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ni birincilikle bitiren Erbakan, Almanya'da kazandığı bursla doktorasını tamamlayarak Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı için ilk adımları attı.

Yurda döner dönmez Gümüş Motor projesiyle Türkiye'nin ilk yerli motorunu üreten Erbakan, sanayileşme hamlesinin öncüsü oldu. Akademik kariyerinde hızla yükselerek "Profesör" unvanını alan Erbakan, Anadolu sermayesini destekleyen çıkışlarıyla halkın büyük teveccühünü kazandı.

KONYA'DAN YÜKSELEN MİLLİ GÖRÜŞ MEŞALESİ

Siyasete atılma kararı aldığında önüne çıkarılan engellere boyun eğmeyen Erbakan Hoca, 1969 yılında Konya'dan bağımsız milletvekili seçilerek tarihi bir rekora imza attı.

1970 yılında Milli Nizam Partisi'ni kurarak Milli Görüş fikriyatını kurumsallaştıran Erbakan, bu ruhu, "Milli Görüş aslında bizim milletimizin Malazgirt zaferini kazanan, İstanbul'u fetheden ruhu ve görüşüdür. Bu görüş insanlığa saadet ve selamet getirecek tek görüştür." sözleriyle aktardı.

Ancak bu milli yükseliş vesayet odaklarını rahatsız etti ve partisi laikliğe aykırılık iddiasıyla kapatıldı. Ancak o, pes etmeyi lügatinden çıkarmıştı.

KIBRIS FATİHİ VE MÜCAHİT ERBAKAN

1973 yılında Milli Selamet Partisi ile yeniden meydanlara çıkan Erbakan, koalisyon ortağı olduğu hükümette Kıbrıs Barış Harekatı'nın en büyük savunucusu oldu.

Harekatın kazanılmasının ardından duyduğu gururu dile getiren Erbakan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kazanmış olduğu büyük bir zafer münasebetiyle biraz evvel Sayın Genelkurmay Başkanımızı ziyaret ettik. Kendilerini tebrik ettik ve kendi şahıslarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta kazanmış olduğu büyük zaferi tebrik ettik." ifadelerini kullandı.

Bu kararlı duruşu ona milletin gönlünde "Mücahit" sıfatını kazandırdı.

VESAYETE KARŞI DİMDİK BİR DURUŞ: 28 ŞUBAT VE SONRASI

12 Eylül darbesinin ardından hapis yatan ve siyaset yasağı getirilen Erbakan Hoca, 1987'de yasağının kalkmasıyla Refah Partisi'nin başına geçti.

1995 seçimlerinden birinci parti olarak çıkarak Başbakanlık koltuğuna oturan Erbakan, "Sevindirici bir haber veriyorum bütün milletimize. Hayırlı olsun, müjdeli olsun. Yeni hükümet kurulmuştur ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına mazhar olmuştur." sözleriyle iktidar müjdesini paylaştı.

Ancak D-8 gibi küresel hamleleri ve yerli kalkınma projeleri 28 Şubat postmodern darbesini tetikledi. Partisinin kapatılmasına ve siyasi yasak getirilmesine rağmen metanetini koruyan Erbakan, "Türkiye'de halkımızın muazzam bir bölümünün partisi olan Refah Partisi ve onun davası bu kararlardan zerre kadar etkilenmez. Daha önce de ifade etmiştim, bu kabil kararlardan bir tek sonuç çıkar; o da Refah inancının tek başına iktidarı." diyerek Milli Görüş'ün bitmeyeceğini tüm dünyaya ilan etti.

DARBENİN YIL DÖNÜMÜNDE HAKK'A YÜRÜYÜŞ

Ömrünü zulme rıza göstermeden, hür ve dik bir şekilde geçiren "Mücahit" Erbakan, bir tevafuk eseri 28 Şubat darbesinin 14. yıl dönümünden bir gün önce, 27 Şubat 2011 tarihinde Hakk'a yürüdü. Arkasında milyonlarca talebe, sanayileşmiş bir Türkiye hayali ve asla sönmeyecek bir Milli Görüş meşalesi bırakan Erbakan Hoca, her zaman "Milletin Adamı" olarak anılmaya devam edecek.

