Türk siyasetine yön veren isim: Milli Görüş liderinin tarihe geçen mücadelesi
Türkiye’nin siyasi tarihine damga vuran, “Mücahit” lakaplı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 85 yıllık ömrünün büyük bölümünü milletine hizmete adadı. İlk yerli motoru üreten mühendis kimliğinin yanı sıra Milli Görüş hareketinin lideri olarak vesayet odaklarına karşı kararlı bir duruş sergiledi. Yasaklara ve darbelere rağmen “Yeniden Büyük Türkiye” idealinden vazgeçmeyen Erbakan’ın mücadelesi bugün de yol gösteriyor. A Haber, hazırladığı özel portreyle Necmettin Erbakan'ın hayatını ekranlara taşıdı.
Türk siyasetinin unutulmaz isimlerinden "Mücahit" lakaplı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının ardından da fikirleri ve mücadelesiyle gündemdeki yerini koruyor.
85 yıllık ömrünün büyük bölümünü milletine hizmete adayan Erbakan; mühendis kimliği, Milli Görüş hareketinin lideri olarak ortaya koyduğu siyasi duruş ve "Yeniden Büyük Türkiye" idealiyle Türkiye'nin yakın tarihine damga vurdu.
A Haber'in hazırladığı özel portre, Erbakan'ın hayatını, mücadelesini ve geride bıraktığı mirası yeniden ekranlara taşıdı.
BİRİNCİLİKLERLE DOLU BİR ÖMÜR VE YERLİ MOTOR DEVRİMİ
1926 yılında Sinop'ta dünyaya gözlerini açan Necmettin Erbakan, eğitim hayatı boyunca üstün zekası ve azmiyle dikkatleri üzerine çekti. İstanbul Erkek Lisesi'ni ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ni birincilikle bitiren Erbakan, Almanya'da kazandığı bursla doktorasını tamamlayarak Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı için ilk adımları attı.
Yurda döner dönmez Gümüş Motor projesiyle Türkiye'nin ilk yerli motorunu üreten Erbakan, sanayileşme hamlesinin öncüsü oldu. Akademik kariyerinde hızla yükselerek "Profesör" unvanını alan Erbakan, Anadolu sermayesini destekleyen çıkışlarıyla halkın büyük teveccühünü kazandı.
KONYA'DAN YÜKSELEN MİLLİ GÖRÜŞ MEŞALESİ
Siyasete atılma kararı aldığında önüne çıkarılan engellere boyun eğmeyen Erbakan Hoca, 1969 yılında Konya'dan bağımsız milletvekili seçilerek tarihi bir rekora imza attı.