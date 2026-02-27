Mavi Vatan’ın gücü Avrupa’da: TB3’ler Hollanda’da sergilendi! Gurbetçi vatandaşlardan yoğun ilgi
Almanya’daki dev NATO tatbikatında sergilediği üstün performansla tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Türk donanması, rotasını Hollanda’ya çevirdi. Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’nun liderlik ettiği, aralarında İstanbul ve Oruç Reis fırkateynlerinin de bulunduğu 4 dev savaş gemimiz Rotterdam Limanı’na görkemli bir giriş yaptı. Türk savunma sanayiinin gövde gösterisine sahne olan ziyarette, gemideki yerli ve milli gururumuz TB3’ler göz kamaştırırken, gurbetçilerimiz ay-yıldızlı bayrağın gölgesinde büyük bir gurur yaşadı.
Türk donanması, Almanya'daki büyük NATO tatbikatındaki etkileyici performansının ardından Hollanda'ya yöneldi.
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun liderliğinde İstanbul ve Oruç Reis fırkateynlerinin de bulunduğu dört dev Türk savaş gemisi, Rotterdam Limanı'na ihtişamlı bir giriş yaptı.
Gemilerdeki yerli ve milli TB3'ler büyük ilgi görürken, ay-yıldızlı bayrak altında toplanan gurbetçiler heyecan ve gurur dolu anlar yaşadı. Hollanda'dan gelişmeleri A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
TÜRK SAVAŞ GEMİLERİNDEN HOLLANDA'DA GÖVDE GÖSTERİSİ
NATO tatbikatındaki başarılarının ardından Hollanda'ya ulaşan Türk görev grubunun faaliyetlerini yerinde takip eden A Haber muhabiri Fatih Özyar, "İşte tüm bunlar olup biterken Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait diğer üç savaş gemisiyle birlikte Hollanda'nın Rotterdam kentindeki limana yanaşarak, yanaşan görev grubu tatbikat sürecince çeşitli müşterek eğitim faaliyetlerinde yer alacak. Arkamda görmüş olduğunuz iki fırkateyn de var ki; bu fırkateynler birisi İstanbul fırkateyni, diğeri Oruç Reis fırkateyni. Ama diğer taraftan kendilerine eşlik eden TCG Derya da var. Toplam 4 savaş gemisi burada." sözleriyle dev donanmanın bölgedeki varlığını aktardı.
SAVUNMA SANAYİİNDE TÜRK MÜHÜRRÜ: TB3'LER GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Dünyanın ilk SİHA gemisi olma özelliğini taşıyan TCG Anadolu'nun üzerindeki yerli teknolojiler, yabancı askeri yetkililerin de yakın markajına girdi.
Gemideki Bayraktar TB3'leri görüntüleyen Fatih Özyar, "Arkamda görmüş olduğunuz Bayraktar TB3 silahlı insansız hava araçları. İşte arkamda. Hollanda'da görücüye çıkmış durumda. Peki kimler ziyaret edecek? Bir anlamda Hollanda Savunma Bakanlığı da buraya gelip burada Türk sanayi teknolojisinde, özellikle savunma alanındaki teknolojisinde gelmiş olduğu noktada ki, inşa etmiş olduğu bu silahlı insansız hava araçlarını yerinde görecek." ifadelerini kullandı.