Mavi Vatan’ın gücü Avrupa’da: TB3’ler Hollanda’da sergilendi! Gurbetçi vatandaşlardan yoğun ilgi

Ziyaretin en duygusal anları ise Türkiye'den ilkokul öğrencilerinin tatbikatta görevli askerler için yazdığı mektupların teslim edilmesiyle yaşandı. Kızından gelen mektubu okuyan Türk Subayı, "Merhaba babacığım. Seni çok özledim. 20 Ocak'ta gittin ve 23 Nisan'da sapa sağlam dönersin inşallah. 23 Nisan'ı iple çekiyorum. Oradan Halil ve Gökhan amcaya da selam söyle. Sevgilerimle, Derinsu Kavlak." satırlarını paylaştı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)

Bir diğer Türk subayı ise bir öğrencinin gönderdiği mektubu, "Merhaba, ben sizi desteklemek adına bu mektubu yazıyorum ve size güveniyorum. Sağ salim dönersiniz inşallah. 23 Nisan çok güzel geçecek sanırım. Hem siz geleceksiniz hem de biz çocukların bayramı. Sizi destekliyorum." sözleriyle aktardı.

GURBETÇİLERDEN AY-YILDIZLI COŞKU: "TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLDU"

Limanı dolduran binlerce gurbetçi, Türk donanmasını alkışlarla ve gözyaşlarıyla karşıladı.

Yaşadığı gururu dile getiren bir gurbetçi vatandaşımız, "Gurur verici tabii Türk askerinin böyle buraya gelmesi, böyle bir donanımlı askeri malzemelerimizle buraya gelmesi, Türk bayrağının burada dalgalanması bize çok gurur veriyor" dedi.