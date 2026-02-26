Narkotik polisinden zehir baronlarına tarihi darbe: 10 ton uyuşturucu ve dokuz baron yakalandı

Narkotik polisinden zehir baronlarına tarihi darbe! İstanbul merkezli dev operasyonda 10 ton uyuşturucu ele geçirildi, 9 baron yakalandı. "Hamit Başkan" ve "Ermeni" lakaplı isimlerin kirli trafiği deşifre edildi. Paketlerdeki İsrail bayraklı logoların sırrı ne? Mehmet Karataş, kripto cihazların çözülmesiyle ortaya çıkan uluslararası şebekenin tüm detaylarını A Haber'de canlı yayında anlattı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği dev operasyonla, 10 ton uyuşturucu madde ele geçirilirken toplamda 9 uyuşturucu baronu kıskıvrak yakalandı. A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş, uluslararası uyuşturucu trafiğinin kilit isimlerinin deşifre edildiği operasyonun perde arkasını ve yakalanan baronların suç karnelerini canlı yayında aktardı. NARKOTİK POLİSİNDEN ZEHİR BARONLARINA DARBE! DEV OPERASYONUN PERDE ARKASI: KRİPTOLU CİHAZLAR ÇÖZÜLDÜ İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucu uyuşturucu dünyasına vurulan bu büyük darbenin detaylarını aktaran Mehmet Karataş, "İstanbul Narkotik Şube ekipleri, 10 tonluk dev bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi ve bu süreçte piyasaya zehir süren 9 ayrı baron yakalandı," ifadelerini kullandı. Operasyonun başarısında uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çeken Karataş, "Europol iş birliğiyle ele geçirilen kriptolu cihazların deşifre edilmesi sonucu bu baronlar tek tek tespit edildi; İstanbul ve Mersin başta olmak üzere pek çok ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi," sözleriyle operasyonun teknik detaylarını paylaştı.

foto: ahaber.com.tr MEHMET ŞERİF YAKŞI: OTOBÜSLERİ PARAVAN OLARAK KULLANDI Yakalanan en kritik isimlerden biri olan ve "Hamit Başkan" lakabıyla bilinen Mehmet Şerif Yakşı'nın Mersin'de ele geçirildiğini belirten Mehmet Karataş, "Örgüt yöneticisi olan Yakşı, nakliye organizasyonu noktasında uzmanlaşmış bir isimdir; şehirlerarası yolcu otobüslerini ve kamyonları paravan olarak kullanarak yıllardır uyuşturucu sevkiyatı yapmıştır," bilgisini verdi. Karataş, zanlının kaçış planına dair ise, "Deşifre olduğunu anlayan Yakşı, örgüt üyelerine 'hicret edip gidelim artık, bu kanal çözüldü' diyerek Brezilya'ya kaçma hazırlığı yaparken yakalanmıştır," ifadelerini kullandı.

foto: ahaber.com.tr "ERMENİ" LAKAPLI PARSEH KOEROGLU VE İSRAİL BAĞLANTISI Operasyonun en tepesindeki isim olarak gösterilen Parseh Koeroglu'nun faaliyetlerine değinen Mehmet Karataş, "Serkan Keskin ve Haluk Yılmaz gibi baronların asıl patronu 'Ermeni' lakaplı Parseh Koeroglu'dur; Brezilya'dan Türkiye'ye sokulan kokainin yaklaşık yüzde 70'i bu şahsın talimatıyla gelmektedir," dedi. Koeroglu'nun karanlık geçmişine dair detaylar veren Karataş, "Bu şahsın ismi Susurluk soruşturmasında da şüpheli olarak geçmektedir ve haftalık 5 milyon Euro gibi devasa bir kara parayı Türkiye'ye sokma planı kriptolu cihazların çözülmesiyle deşifre edilmiştir," sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.