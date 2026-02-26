İngiltere'den dijital yayıncılara gözdağı! Netflıx ve Disney kıskaca alındı

İngiltere, dijital yayıncılık devlerini adeta hizaya çekiyor... Ülkenin medya denetleme kurulu Ofcom, Netflix, Disney ve Amazon Prime Video gibi platformları, geleneksel televizyon kanallarıyla aynı kurallara tabi tutacağını açıkladı. Türkiye'deki RTÜK benzeri bir yapıya sahip olan kurum, yeni 'Medya Yasası' kapsamında getirdiği düzenlemelerle hem içerik denetimini sıkılaştıracak hem de platformlara ağır cezalar kesebilecek. Ayrıntıları A Haber Londra Muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

Dijital yayın platformlarına yönelik denetim tartışmaları yeniden gündemde. Aralarında Netflix ve Amazon gibi küresel devlerin de bulunduğu uluslararası dijital platformların hangi kurallara tabi olduğu ve nasıl denetlendiği sorusu kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor. İNGİLTERE'DEN DİJİTAL YAYINCILAR İÇİN KRİTİK ADIM! İngiltere'nin bu platformlara yönelik yeni bir düzenleme ve denetim mekanizması oluşturma hazırlığında olduğu belirtiliyor. Geleneksel televizyon kanalları gibi ulusal medya otoriteleri tarafından denetlenmeyen dijital yayıncıların, içerik standartları ve yayın ilkeleri açısından daha sıkı kurallara bağlanması gündemde.

Kararın, içerik denetimi ve kamu yararı çerçevesinde atılmış rasyonel bir adım mı olduğu, yoksa ABD merkezli teknoloji devlerine karşı siyasi ve ekonomik bir mesaj mı taşıdığı ise tartışma konusu. RTÜK BENZERİ KURUMDAN SERT KURALLAR

İngiltere hükümetine bağlı olarak televizyon, radyo ve telekomünikasyon gibi sektörleri denetleme yetkisine sahip olan İletişim Ofisi (Ofcom), dijital yayıncılığa neşter vuruyor.

Londra'dan bildiren A Haber Londra Muhabiri Alpaslan Düven, kararın önemini, "İngiltere'nin medya denetleyicisi olan Ofcom, Netflix, Disney ve Amazon Prime Video gibi dijital yayın platformlarını, geleneksel televizyon kanallarıyla benzer kurallara tabi tutacağını açıkladı," sözleriyle vurguladı. Düven, Türkiye'deki yapıya dikkat çekerek, "Türkiye'deki RTÜK benzeri bir yapıda olan bu kurum, iletişim sektörlerini denetleme ve cezalandırma yetkisine sahip. Artık dijital platformlara da ceza kesebilecek," sözleriyle yeni dönemin sinyallerini verdi. 500 BİN İZLEYİCİSİ OLANA DENETİM

2024 Medya Yasası çerçevesinde hayata geçirilecek yeni kurallar, belirli bir izleyici kitlesine ulaşan tüm platformları bağlıyor.A Haber Londra Muhabiri Alpaslan Düven düzenlemenin kapsamına ilişkin, "Yeni düzenlemedeki kurallar, 500 binden fazla izleyiciye sahip her platformu kapsıyor. Bu platformlar artık televizyon kanallarının uymak zorunda olduğu yayın ilkelerine de tabi olacak," şeklinde konuştu. Bu kararla birlikte geleneksel yayıncılar ile dijital platformlar arasındaki düzenleme farkının azaltılması hedefleniyor.