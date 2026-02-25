Rezidansta kanlı infaz: 8 boş kovan ve 2 cansız beden!
İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin 5. katında silah sesleri yükseldi. Onlarca suç kaydı bulunan Mehmet Eren Kahramanlar ve Fevzi Kılıç koridorda ölü bulundu. Olay yerinde 8 boş kovan ve bir silah ele geçirildi. Polis, infaz mı yoksa hesaplaşma mı sorusuna yanıt arıyor. Dehşetin tüm detayları A Haber'de.
İstanbul Esenyurt'ta bir sitede meydana gelen silahlı saldırı, bölgede büyük paniğe yol açtı. Rezidansın 5. katında yankılanan silah seslerinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, koridorda iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Hayatını kaybeden şahısların onlarca suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, olay yerinde bulunan 8 boş kovan ve bir silah, infaz ihtimalini güçlendirdi.
SİLAHLAR REZİDANS KORİDORLARINDA PATLADI
Olayın meydana geldiği noktadan sıcak gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Esenyurt Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bu lüks sitede dün akşam saat 17.00 sıralarında tansiyon bir anda yükseldi. Rezidansın koridorlarından gelen silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi" sözleriyle dehşet anlarını aktardı. Vural, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiğini belirterek, "Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, binanın 5. katına çıktıklarında koridorda iki kişiyi kanlar içinde, hareketsiz bir şekilde yatarken buldu" ifadelerini kullandı.
HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ VE SUÇ DOSYALARI ŞOK ETTİ
Saldırıda can veren kişilerin kimlik bilgilerine ulaşan Ahmet Nazif Vural, "Yapılan kontroller sonucunda hayatını kaybedenlerin 36 yaşındaki Mehmet Eren Kahramanlar ve 33 yaşındaki Fevzi Kılıç olduğu belirlendi" dedi. Şahısların geçmişlerine dair çarpıcı detaylar paylaşan Vural, "Maktullerden Mehmet Eren Kahramanlar'ın uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu madde bulundurmak gibi suçlardan tam 31 adet suç kaydı bulunuyor. Diğer maktul Fevzi Kılıç'ın ise kasten öldürme ve kasten yaralama gibi ağır suçlardan 14 adet kaydı olduğu tespit edildi" bilgisini paylaştı.
8 BOŞ KOVAN VE BAŞUCUNDA BİR SİLAH BULUNDU
Olay yerindeki teknik incelemelere dair detayları da aktaran Vural, "Polis ekiplerinin koridorda yaptığı ilk incelemede tam 8 adet boş kovan bulundu. En dikkat çekici detay ise, hayatını kaybedenlerden birinin başının hemen altında bir silahın bulunmasıydı" şeklinde konuştu. Soruşturmanın derinleştiğini vurgulayan Vural, "Şimdi bu silahın olayda kullanılıp kullanılmadığı, parmak izi ve DNA taramaları sonucunda netleşecek. Ekipler, bu iki ismin birbirini mi vurduğunu yoksa üçüncü bir şahsın mı infaz gerçekleştirdiğini belirlemek için titiz bir çalışma yürütüyor" sözleriyle son durumu özetledi.
Esenyurt'taki kan donduran olayla ilgili emniyet güçlerinin geniş çaplı soruşturması devam ediyor.