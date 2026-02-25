Rezidansta kanlı infaz: 8 boş kovan ve 2 cansız beden!

İstanbul Esenyurt'ta bir sitede meydana gelen silahlı saldırı, bölgede büyük paniğe yol açtı. Rezidansın 5. katında yankılanan silah seslerinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, koridorda iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Hayatını kaybeden şahısların onlarca suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, olay yerinde bulunan 8 boş kovan ve bir silah, infaz ihtimalini güçlendirdi.

SİLAHLAR REZİDANS KORİDORLARINDA PATLADI

Olayın meydana geldiği noktadan sıcak gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Esenyurt Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bu lüks sitede dün akşam saat 17.00 sıralarında tansiyon bir anda yükseldi. Rezidansın koridorlarından gelen silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi" sözleriyle dehşet anlarını aktardı. Vural, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiğini belirterek, "Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, binanın 5. katına çıktıklarında koridorda iki kişiyi kanlar içinde, hareketsiz bir şekilde yatarken buldu" ifadelerini kullandı.