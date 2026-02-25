Kripto parada Trump oyunu: Yükselişe aldanmayın servetinizden olmayın

Kripto para piyasalarında yaşanan sert düşüşler ve Bitcoin’in rekor seviyelerden gerilemesi, ekonomi dünyasında geniş yankı uyandırdı. A Haber ekranlarında yayınlanan Ajans Bugün programında, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve moderatör Cansın Helvacı, dijital varlıklardaki istikrarsızlığı ve yatırımcıları bekleyen büyük tehlikeleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Kripto para piyasalarında yaşanan sert düşüşler ve Bitcoin'in rekor seviyelerden gerilemesi, ekonomi dünyasında geniş yankı uyandırdı. A Haber ekranlarında yayınlanan Ajans Bugün programında, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve moderatör Cansın Helvacı, dijital varlıklardaki istikrarsızlığı ve yatırımcıları bekleyen büyük tehlikeleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. TRUMP KONUŞMASI ÖNCESİ BİTCOİN'DE OPERASYON BİTCOİN'DE SERT KAYIP VE TRUMP ETKİSİ Kripto para piyasalarındaki son durumu değerlendiren Cansın Helvacı, "Kripto para piyasalarında sert düşüşler var; Bitcoin, Ekim ayındaki rekor seviyesinden bu yana değerinin yarısını kaybederek 63 bin dolar seviyelerine kadar düşmüş durumda" ifadelerini kullandı. Helvacı, piyasadaki hareketliliğin siyasi gelişmelerle olan bağına dikkat çekerek, Donald Trump'ın yaklaşık 1 saat 45 dakika süren son konuşmasıyla birlikte fiyatlarda bazı değişimlerin yaşandığı bilgisini paylaştı.

foto: ahaber.com.tr "SUÇ ÖRGÜTLERİNİN VE KARA PARANIN ARACI" Piyasadaki risklere karşı çok sert bir uyarıda bulunan Faruk Erdem, "Bu işten uzak durun; bu, suç örgütlerinin ve uluslararası kara para organizasyonlarının servet transferi yapmak için kullandığı bir araç haline geldi" sözleriyle yatırımcılara seslendi. Erdem, Bitcoin'in arkasında herhangi bir denetleyici otorite bulunmadığını vurgulayarak, "Altın en azından elinizde tutabileceğiniz fiziksel bir değerdir, ancak Bitcoin'in arkasında bir güç yok; bir bakıyorsunuz değeri yarı yarıya düşmüş" dedi.

foto: ahaber.com.tr GÜVENLİK ZAFİYETİ VE CAN GÜVENLİĞİ VURGUSU Dijital varlıkların sadece maddi değil, hayati riskler de taşıdığını belirten Faruk Erdem, "Geçtiğimiz günlerde Çinli bir iş insanının elindeki soğuk cüzdanı alabilmek için katledildiği haberini okuduk; bu oyunun içinde olmak isteyenler helal paralarını yatırıp sonra ellerini başının üzerine koyup bir kez daha düşünsün" ifadelerini kullandı. Erdem, piyasanın tamamen manipülasyona açık olduğunu belirterek, "Trump konuşuyor bir şey oluyor, Elon Musk konuşuyor başka bir şey oluyor; bu hızlı iniş çıkışların ardında mutlaka bir servet transferi var, dikkatli olmak lazım" diyerek sözlerini noktaladı.