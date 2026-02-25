Türkiye'nin İngiltere ile imzaladığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı anlaşması İsrail medyasında tedirginliğe neden oldu. İsrail medyası Maariv'in haberine göre Ankara'nın dev anlaşmayı tamamladığı, Meteor füzeleri ve AESA radar sistemleriyle donatılan çok sayıda Eurofighter uçaklarının büyük bir tedarik anlaşmasına imza atıldığı vurgulandı. Gazetede ayrıca bu anlaşma nedeniyle Türkiye'nin bölgesel denklemde gücünün İsrail için tehlike oluşturacağı belirtildi. Konuya ilişkin A Haber'de Memleket Meselesi programına konuk olan Mete Sohtaoğlu Eurofighter anlaşmasında İsrail'i korkutan 2 füzenin olduğuna dikkat çekerek "Eurofighter anlaşması bir paket halinde ve onun içerisinde Shadow ve Brimstone füzeleri bulunuyor. Bu füzelerin olması ve KAAN gibi yerli uçaklarımızın olması İsrail'de güvenlik tehdidi olarak algılanıyor." dedi.

Türkiye'nin İngiltere ile imzaladığı Eurofighter anlaşmasının tamamlanmasının ardından İsrail'de adeta panik havası oluştu. Maariv Gazetesi'nde yer alan "Ankara dev anlaşmayı tamamladı: Onlarca gelişmiş savaş uçağı yolda" başlıklı haberinde Türkiye'nin Meteor füzeleri ve AESA radar sistemleriyle donatılmış onlarca gelişmiş Eurofighter savaş uçağını kapsayan büyük bir tedarik anlaşmasına imza attığını ele alındı. Haberde ayrıca Türkiye'nin birkaç yıl içerisinde Türk Hava Kuvvetleri'nin gücünü ikiye katlayacağı ve bölgesel denklemde daha güçlü hale geleceğini haberleri ifade edildi. İsrail'i geren bu gelişme sonrası ülkede "Türkler geliyor" itirafı yapılırken Eurofighter konusu A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında ele alındı. "EUROFIGHTER 2 BİN 450 KM HIZLA UÇABİLİYOR" Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Türkiye'nin İngiltere ve diğer ortak ülkelerle yürüttüğü Eurofighter anlaşmasına değinerek uçağın teknik özelliklerine ilişkin detayları aktardı: "Eurofighter uçakları 4,5 nesil, 2450 kilometre hızla uçabilen ve süpersonik hıza yedek yakıt deposu olmadan ulaşabilen devasa bir güçtür." ifadelerini kullandı. Sohtaoğlu açıklamalarının devamında; "Kıyı savunma ya da işte kıyı devriye botları vesaire gibi deniz güvenliğine, sahil güvenliğine ya da orada eğer bir çatışma çıkacaksa Umman sahillerini savunma üzerine kurulu olmalı, bir doktrini olması gerekir. O yüzden de bu 12 uçağın teknik imkanları vesaire Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olası tesliminden sonra işte aviyonik olarak tabir edilen sistemlerin Türk Silahlı Kuvvetleri standardına çekilmesi, güncellenmesi; işte pilot kaskı, radarı, sensörü gibi teknik meselelerde elden geçecekti." dedi.

A Haber - Ekran Görüntüsü "PAKETİN İÇİNDE KRİTİK FÜZELER VAR" Eurofighter alımının sadece bir hava platformu değil bir paket olarak Türkiye'ye geleceğini belirten Sohtaoğlu, Eurofighter anlaşmasında İsrail'i rahatsız eden 2 meselenin olduğuna dikkat çekerek; "Ukrayna savaşında, Rus işgalinde sık konuştuğumuz iki tane füze vardı: Bir tanesi Storm Shadow, bir tanesi de Brimstone. Bu iki füze; yani Zelenski'nin 'Bu füzeleri bize verirseniz Rus saldırısını bertaraf ederiz' dediği füzeler zaten bu uçağın bildiğim kadarıyla satış paketinin içerisinde standart olarak geliyor. Yani biz İngiltere'den, Umman'dan ya da Katar'dan bunları alacaksak bunlar zaten füzeleriyle verilmiş olacak" dedi.

A Haber - Ekran Görüntüsü İSRAİL'İN TÜRKİYE KORKUSU VE PROPAGANDA SİSTEMİ Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımları özellikle İsrail basınında bir "güvenlik tehdidi" olarak servis edildiğini ve bu haberleri ülkedeki iç politikada bir araç olarak kullandığını belirten Mete Sohtaoğlu, "İsrail siyasetinden Türkiye'yi çıkardığın zaman geriye bir şey kalıyor, İsrail ordusuna ve siyasetçilerine olan güveni tazelemek için sürekli bir Türkiye korkuluğu beslenmeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin KAAN, Kızılelma ve Eurofighter gibi projelerle bölgedeki dev bir hava gücü oluşturması, İsrail'in ABD destekli F-35 avantajına karşı büyük meydan okuma olarak görüldüğüne dikkat çekti.