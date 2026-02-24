Yılda 180 bin çocuk suça sürükleniyor: Son 10 yılda yüzde 17,47 oranında artış

Bağcılar'da kavgayı ayırmak isteyen bir gencin defalarca bıçaklanması olayının ardından gözler yeniden çocuk suçlulara çevrildi. Konunun hukuki ve psikolojik boyutlarını Avukat Mustafa Zafer ve Klinik Psikolog Müge Özkan A Haber'e özel değerlendirdi.

Türkiye'de suça sürüklenen çocuk sayısı her geçen gün ürkütücü boyutlara ulaşıyor. Yılda ortalama 180 bin çocuğun suça karıştığı belirtilirken, son 10 yılda bu oranın yüzde 17,47 artması tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

İstanbul Bağcılar'da 12 Şubat günü yaşanan kan donduran olay, sokaklardaki tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. 27 yaşındaki Oğuzhan Çöpür, kalabalık bir grubun bir çocuğu darbettiğini görerek araya girmek istedi. Kavgayı ayırmak isteyen Çöpür, "'Çocuğu bırakın, niye dövüyorsunuz?' tarzında konuşma yaptım. 'Abi sen niye karışıyorsun, seni ilgilendirmez, bu bizim meselemiz' gibi cevaplar verdiler. Çocuğu almak istedim, o sırada altı yerimden bıçaklandım" sözleriyle yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Olayın ardından hastanede yaşam mücadelesi veren gencin babası ise cep telefonuyla aranarak tehdit edildiğini belirtti.

Avukat Mustafa Zafer çocuklarda artan saldırganlığı A Haber ekranlarında yorumladı (ahaber.com.tr)

DİJİTAL TUZAK VE KORKUTAN İSTATİSTİKLER

TÜİK verilerine göre, 85 milyonu aşan Türkiye nüfusunun 21 milyon 817 binini 0-17 yaş arası çocuklar oluşturuyor. Bu tablo, ülkemizde yaşayan her dört kişiden birinin çocuk yaşta olduğunu gösteriyor.

Suç oranlarındaki artışa dikkat çeken Avukat Mustafa Zafer, "Özellikle son dönemde sosyal medya mecraları üzerinden çocukların hiç birbirini tanımadıkları, bambaşka şehirlerdeki, hatta bambaşka ülkelerdeki çocuklarla etkileşim haline girip suç çeteleri kurdukları ve bu suç çetelerinde ayakta tutmak adına sokaklarda ciddi anlamda boylarından büyük eylemlere kalkıştığını tespit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

PANDEMİDE DÜŞTÜ, SONRASINDA PATLAMA YAŞANDI

Suça sürüklenen çocuk sayısının geçmişte genellikle yatay seyrettiği belirtilirken, 2020 yılında Kovid-19 salgınının etkisiyle yüzde 32'lik ciddi bir düşüş yaşandığı kaydedildi. Okulların kapanmasının ve sokağa çıkma kısıtlamalarının suç oranlarını geçici olarak düşürdüğünü belirten uzmanlar, 2021 yılından itibaren ise vakaların yeniden tırmanışa geçtiğini vurguladı. Son 10 yıllık sürece bakıldığında suça sürüklenen çocuk sayısında yüzde 17,47'lik bir artış yaşandığı, 2024 yılında 188 bin 926 olan bu sayının, 2025'te ufak bir gerilemeyle 186 bin 256'ya düştüğü ancak tehlikenin sürdüğü ifade edildi. Çocukların en çok karıştığı suç türleri ise kasten yaralama, hakaret ve hırsızlık olarak kayıtlara geçti.