Yılda 180 bin çocuk suça sürükleniyor: Son 10 yılda yüzde 17,47 oranında artış
Türkiye’de suça sürüklenen çocuk sayısı son yıllarda artış gösteriyor. Yılda ortalama 180 bin çocuk suça karışırken son 10 yılda ise bu oran yüzde 17,47 yükseldi. Olayın psikolojik ve hukuki boyutunu A Haber ekranlarına konuk olan Klinik Psikolog Müge Özkan ve Avukat Mustafa Zafer değerlendirdi. Özkan manevi duyguları eksik ve sahipsiz olan çocukların suça daha meyilli olduğunun altını çizerken Avukat Mustafa Zafer ise çocukların nasıl organize olduğuna dikkat çekti.
Türkiye'de suça sürüklenen çocuk sayısı her geçen gün ürkütücü boyutlara ulaşıyor. Yılda ortalama 180 bin çocuğun suça karıştığı belirtilirken, son 10 yılda bu oranın yüzde 17,47 artması tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
Bağcılar'da kavgayı ayırmak isteyen bir gencin defalarca bıçaklanması olayının ardından gözler yeniden çocuk suçlulara çevrildi. Konunun hukuki ve psikolojik boyutlarını Avukat Mustafa Zafer ve Klinik Psikolog Müge Özkan A Haber'e özel değerlendirdi.
YARDIM ETMEK İSTEDİ 6 YERİNDEN BIÇAKLANDI
İstanbul Bağcılar'da 12 Şubat günü yaşanan kan donduran olay, sokaklardaki tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. 27 yaşındaki Oğuzhan Çöpür, kalabalık bir grubun bir çocuğu darbettiğini görerek araya girmek istedi. Kavgayı ayırmak isteyen Çöpür, "'Çocuğu bırakın, niye dövüyorsunuz?' tarzında konuşma yaptım. 'Abi sen niye karışıyorsun, seni ilgilendirmez, bu bizim meselemiz' gibi cevaplar verdiler. Çocuğu almak istedim, o sırada altı yerimden bıçaklandım" sözleriyle yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Olayın ardından hastanede yaşam mücadelesi veren gencin babası ise cep telefonuyla aranarak tehdit edildiğini belirtti.
DİJİTAL TUZAK VE KORKUTAN İSTATİSTİKLER
TÜİK verilerine göre, 85 milyonu aşan Türkiye nüfusunun 21 milyon 817 binini 0-17 yaş arası çocuklar oluşturuyor. Bu tablo, ülkemizde yaşayan her dört kişiden birinin çocuk yaşta olduğunu gösteriyor.
Suç oranlarındaki artışa dikkat çeken Avukat Mustafa Zafer, "Özellikle son dönemde sosyal medya mecraları üzerinden çocukların hiç birbirini tanımadıkları, bambaşka şehirlerdeki, hatta bambaşka ülkelerdeki çocuklarla etkileşim haline girip suç çeteleri kurdukları ve bu suç çetelerinde ayakta tutmak adına sokaklarda ciddi anlamda boylarından büyük eylemlere kalkıştığını tespit ediyoruz" ifadelerini kullandı.
PANDEMİDE DÜŞTÜ, SONRASINDA PATLAMA YAŞANDI
Suça sürüklenen çocuk sayısının geçmişte genellikle yatay seyrettiği belirtilirken, 2020 yılında Kovid-19 salgınının etkisiyle yüzde 32'lik ciddi bir düşüş yaşandığı kaydedildi. Okulların kapanmasının ve sokağa çıkma kısıtlamalarının suç oranlarını geçici olarak düşürdüğünü belirten uzmanlar, 2021 yılından itibaren ise vakaların yeniden tırmanışa geçtiğini vurguladı. Son 10 yıllık sürece bakıldığında suça sürüklenen çocuk sayısında yüzde 17,47'lik bir artış yaşandığı, 2024 yılında 188 bin 926 olan bu sayının, 2025'te ufak bir gerilemeyle 186 bin 256'ya düştüğü ancak tehlikenin sürdüğü ifade edildi. Çocukların en çok karıştığı suç türleri ise kasten yaralama, hakaret ve hırsızlık olarak kayıtlara geçti.
SEVGİSİZLİK VE AİDİYET ARAYIŞI SUÇA İTİYOR
İşin psikolojik boyutunu değerlendiren Klinik Psikolog Müge Özkan ise sorunun temelinde yatan eksikliklere vurgu yaptı. Çocukların sosyal ve aile ortamlarında mutlu hissetmediklerinde yeni dünyalar aradığını belirten Özkan, "Manevi olarak sahipsiz olan, şefkatten yoksun büyütülen çocuklar daha suça meyilli. Aile ortamlarında, sosyal hayatlarında aidiyet hissetmeyen çocuklar, kendilerini ait hissedebileceği ortamlara evrilmeye başlıyorlar. Yetişkinler bu çocuklara etiket yapıştırıyor, çocuk da bu rolü benimsiyor ve 'Ben zaten böyleydim' diyerek bununla övünüyor" sözleriyle meselenin sosyolojik ve psikolojik temellerine dikkat çekti.
ORGANİZE ÇETELER "YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ" İNDİRİMİNİ KULLANIYOR
Çete liderlerinin ve kötü niyetli kişilerin kanunlardaki boşlukları nasıl kullandığı da A Haber yayınında gözler önüne serildi. Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesinde düzenlenen "yaş küçüklüğü" durumunun organize suç örgütleri tarafından istismar edildiğini belirten Avukat Mustafa Zafer, "12 yaş altı çocukların ceza sorumluluğu olmadığını biliyoruz. Ancak 12-15 yaş grubundaki çocukların işledikleri eylemin anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığına bakılıyor. Suçtan korkmamak ve verilecek cezaların azlığı nedeniyle suça sürüklenen çocuklar ebeveynleri veya çeteler tarafından kullanılıyor. Kasten adam öldürme gibi ağırlaştırılmış müebbet gerektiren bir suçta bile 12-15 yaş arası bir çocuğa verilebilecek en fazla ceza 12 yıldan 15 yıla kadar hapistir" ifadelerini kullanarak yasalardaki caydırıcılık sorununa işaret etti.