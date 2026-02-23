NATO tatbikatında Türk imzası! Alman Korgeneral Sollfrank A Haber'de: Türkiye ittifakın vazgeçilmezi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) NATO'nun bu yıl düzenlenen geniş kapsamlı tatbikatı Steadfast Start 2026'da gösterdiği üstün performansıyla adeta damga vurdu.Yerli ve milli savunma sanayi ürünleri tüm dünya tarafından büyük ilgi görürken, Alman ordusunun operasyon planlamasındaki üst düzey komutan Korgeneral Alexander Sollfrank, A Haber'e tatbikata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sollfrank Türkiye'nin NATO ittifakındaki rolünden övgüyle bahsederken Mehmetçiğin üstlendiği kritik role dikkat çekti.
ALMAN KOMUTAN MEHMETÇİĞİ DÜNYAYA ANLATTI: TÜRKİYE NATO'NUN VAZGEÇİLMEZ GÜCÜ!
NATO'nun gövde gösterisini Steadfast 26 tatbikatında Mehmetçik rüzgarı esmeye devam ediyor. Alman ordusunun operasyon organizasyonundaki en üst düzey isim olan Korgeneral Alexander Sollfrank, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO savunmasındaki kritik rolünü A Haber'e değerlendirdi. Sollfrank, Türkiye'nin askeri kapasitesinin ittifak için hayati önemini taşıdığını vurgularken, kapsamlı küresel tehditlere karşı Türkiye'nin sunduğu katkının "vazgeçilmez" olduğunun altını çizdi.
MEHMETÇİK'İN ASKERİ KABİLİYETİNE ÖVGÜ
Tatbikat kapsamında Türk ordusunun sergilediği üstün performansa dikkat eden Korgeneral Alexander Sollfrank, "Türkiye ittifakın savunmasına vazgeçilmez bir katkı sunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri kilit bir rol üstleniyor ve özellikle sahip olduğu etkileyici askeri güçlerle uyumlu reaksiyon gücü bünyesinde yer alması kayda değer" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin NATO'nun caydırıcılık gücündeki payının büyük olduğunu belirten Alman komutan, tatbikatın önemine değinerek, "Çalışılmayan, prova edilmeyen hiçbir şeyin düzenli olarak işlenemez. Farklı ülkelerin aynı prosedürleri içinde birleştirmek çok önemli." dedi.
DOĞU KANADINDA HİBRİT TEHDİT ALARMI
Küresel güvenlik koşullarındaki değişimlere ve hibrit savaş yöntemlerine vurgu yapan Sollfrank, NATO'nun karşı karşıya olduğu riskleri sıraladı. Korgeneral Sollfrank, "Doğu kanadında hibrit tehditler sürüyor. Siber saldırılar, dezenformasyon operasyonları, alt yapıya yönelik sabotaj girişimleri ve siyasi operasyon etki operaayonları her gün gün karşılaşılan riskler arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu. Modern savaş sadece cephede değil, dijital ve siyasi mecralarda da devam eden işaretler veren Alman Korgeneral, müttefiklerin bu yeni nesil tehditlere karşı teyakkuzda olması gerektiğini belirtti.