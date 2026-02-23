NATO tatbikatında Türk imzası! Alman Korgeneral Sollfrank A Haber'de: Türkiye ittifakın vazgeçilmezi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) NATO'nun geniş kapsamlı tatbikatı Steadfast Start 2026'da gösterdiği üstün performansıyla damga vururken, Alman ordusunun üst düzey komutanı Korgeneral Alexander Sollfrank A Haber'e tatbikata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sollfrank Türkiye'nin NATO ittifakındaki rolünden övgüyle bahsederken Mehmetçiğin üstlendiği kritik role dikkat çekti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) NATO'nun bu yıl düzenlenen geniş kapsamlı tatbikatı Steadfast Start 2026'da gösterdiği üstün performansıyla adeta damga vurdu.Yerli ve milli savunma sanayi ürünleri tüm dünya tarafından büyük ilgi görürken, Alman ordusunun operasyon planlamasındaki üst düzey komutan Korgeneral Alexander Sollfrank, A Haber'e tatbikata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sollfrank Türkiye'nin NATO ittifakındaki rolünden övgüyle bahsederken Mehmetçiğin üstlendiği kritik role dikkat çekti. NATO'nun gövde gösterisini Steadfast 26 tatbikatında Mehmetçik rüzgarı esmeye devam ediyor. Alman ordusunun operasyon organizasyonundaki en üst düzey isim olan Korgeneral Alexander Sollfrank, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO savunmasındaki kritik rolünü A Haber'e değerlendirdi. Sollfrank, Türkiye'nin askeri kapasitesinin ittifak için hayati önemini taşıdığını vurgularken, kapsamlı küresel tehditlere karşı Türkiye'nin sunduğu katkının "vazgeçilmez" olduğunun altını çizdi.

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü MEHMETÇİK'İN ASKERİ KABİLİYETİNE ÖVGÜ Tatbikat kapsamında Türk ordusunun sergilediği üstün performansa dikkat eden Korgeneral Alexander Sollfrank, "Türkiye ittifakın savunmasına vazgeçilmez bir katkı sunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri kilit bir rol üstleniyor ve özellikle sahip olduğu etkileyici askeri güçlerle uyumlu reaksiyon gücü bünyesinde yer alması kayda değer" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin NATO'nun caydırıcılık gücündeki payının büyük olduğunu belirten Alman komutan, tatbikatın önemine değinerek, "Çalışılmayan, prova edilmeyen hiçbir şeyin düzenli olarak işlenemez. Farklı ülkelerin aynı prosedürleri içinde birleştirmek çok önemli." dedi.