İbadetin anahtarı: Dua | Kullukta duanın yeri nedir?

On bir ayın sultanı Ramazan rahmetin, mağfiretin ve bereketin kapılarının sonuna kadar açıldığı müstesna bir zaman dilimi olarak gönüllerimize huzur getiriyor. Oruçla nefisler terbiye edilirken, yardımlaşma ve dayanışma ruhu zirveye çıkıyor. Bu mübarek ayın en güçlü anahtarı olan dua, dökülen niyazlarla umut olur, şifa olur, huzur oluyor. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programına konuk olan 18. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirci, duanın önemine ve duanın kabul şartlarına ilişkin bilgiler aktardı.

"DUA İBADETLERİN ANAHTARIDIR"

Duanın ibadetlerin merkezi rolüne dikkat eden Ali Erbaş, "Bütün ibadetlerin anahtarı duadır. Rabbimiz, dua ettiğiniz sizin Allah size ne diye değer verseydi buyuruyor. Ramazan ayı da tam dualara yoğunlaşma ayıdır. Rabbimizden yaptığımız ibadetlerimizin kabulü için ellerimizi yetiştirmek dua etmek en güzel yakarışlardan biridir. Zikir de bir duadır; zikir ifadelerinin ve cümlelerinin her biri bizim için bir duadır" ifadesini kullandı.